Июньские дни идеальны для пикников, экскурсий и коротких поездок

13 мая 2026, 20:35, ИА Амител

Выходные / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В июне при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий и 9 выходных дней. Один из них праздничный — День России, который отмечается 12 июня, сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин в интервью RT.

«Согласно производственному календарю, 12 июня приходится на пятницу, что обуславливает продление выходных дней с 12 по 14 июня. Это предоставляет работникам с пятидневной рабочей неделей возможность непрерывного отдыха в течение трех дней подряд, начиная с пятницы и заканчивая воскресеньем», — отметил он.

Говырин также подчеркнул, что в соответствии с положениями статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации, рабочий день или смена, непосредственно предшествующая официальному празднику, подлежит сокращению на один час.

Таким образом, 11 июня работодатели обязаны сократить рабочий день для всех сотрудников, трудящихся по пятидневке, на один час, заключил Говырин.

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