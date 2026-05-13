НОВОСТИОбщество

В Госдуме напомнили, какие дни в июне будут выходными

Июньские дни идеальны для пикников, экскурсий и коротких поездок

13 мая 2026, 20:35, ИА Амител

Выходные / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Выходные / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В июне при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий и 9 выходных дней. Один из них праздничный — День России, который отмечается 12 июня, сообщил депутат Государственной Думы Алексей Говырин в интервью RT.

«Согласно производственному календарю, 12 июня приходится на пятницу, что обуславливает продление выходных дней с 12 по 14 июня. Это предоставляет работникам с пятидневной рабочей неделей возможность непрерывного отдыха в течение трех дней подряд, начиная с пятницы и заканчивая воскресеньем», — отметил он.

Говырин также подчеркнул, что в соответствии с положениями статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации, рабочий день или смена, непосредственно предшествующая официальному празднику, подлежит сокращению на один час.

Таким образом, 11 июня работодатели обязаны сократить рабочий день для всех сотрудников, трудящихся по пятидневке, на один час, заключил Говырин.

Ранее amic.ru писал, как мы будем отдыхать в 2027 году и когда будут длинные выходные.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Когда следующие длинные выходные в 2026 году и сколько дней мы будем отдыхать?

Отвечаем на вопрос, который первым возникает в голове после майских праздников
НОВОСТИОбщество

праздники выходные День России
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

20:55:13 13-05-2026

А то все уже забыли!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:40 13-05-2026

Со "Дня России" всё и началось:
Им в гроб Союза вбит был первый гвоздь
Иудами, чьи власовские басни
В честь срамоты фуфловый лепят "праздник"!

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров