Что известно о мебельной фабрике "Три слона", сгоревшей в Барнауле?

Пострадавшая компания не замечена в крупных бизнес-скандалах

30 сентября 2024, 12:54, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Пожар в одном из зданий барнаульской мебельной фабрики "Три слона", произошедший 29 сентября, привлек внимание не только краевых, но и федеральных СМИ. Предприятие является самым крупным в своей отрасли в Западной Сибири, поэтому от его стабильной работы (а произошедшее ЧП может негативно сказаться на ней) во многом зависит ситуация на местном рынке мебели.

Проблемы были?

Напомним, пожар начался на пятом этаже производственного корпуса (ранее там располагались помещения ЗСВ). Как сообщал телеграм-канал Mash, пламя довольно быстро распространилось по этажам и вскоре горело уже все предприятие.

Пользователи некоторых популярных интернет-ресурсов утверждают, что пожар был не первым для мебельного комбината. По данным источников amic.ru, у многих компаний, расположенных на производственной площадке, не все идеально в плане соблюдения противопожарной безопасности.

Мебельная фабрика "Три слона", отмечают авторы канала, работает в своей отрасли с ведущими российскими и зарубежными фирмами.

Согласно данным на сайте компании, оптовую торговлю мебелью "Три слона" начали производить в 1997 году. Поначалу предприятие работало только на территории Алтайского края. Однако география деятельности расширялась – в 2001 году "Три слона" занимались реализацией мебели в соседние регионы Сибирского федерального округа и за его пределы. А в 2010-м компания поставляла мебель в страны ближнего зарубежья.

Сибирские "слоны"

В 2015 году у компании было 16 розничных магазинов и дисконт-центров мебели на территории Алтайского края и Республики Алтай. В настоящее время более 40 магазинов компании "Три слона" работают в крае, республике, а также Кемеровской и Новосибирской областях.

В настоящее время цеха по производству корпусной мебели располагаются на площади 3700 кв. м, производству мягкой мебели – 1800 кв. м. Производственный персонал насчитывает 100 человек, парк оборудования – более 40 единиц. Согласно открытым источникам, руководитель компании, ее учредитель – предприниматель Сергей Чуланов. Директором, судя по интернет-источникам, он является с 2007 года, учредителем – с 2002-го.

Уставный капитал предприятия – 10 тыс. руб., выручка за 2023 год составила 809,6 млн руб. (в 2022-м – 858,1 млн руб.), чистая прибыль – 10,5 млн руб. (в 2022-м – 12,6 млн руб.).

В санкционные списки компания не входит, что, видимо, позволяет относительно свободно работать на внешнем рынке. О крупных скандалах, связанных с "Тремя слонами", в крае и за его пределами, пресса ранее не сообщала.