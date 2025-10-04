Работодатели страны все чаще ищут работников с гибридным образованием
По словам экспертов, стандартное и классическое образование и навыки уходят в прошлое
04 октября 2025, 19:05, ИА Амител
Традиционное разделение труда постепенно теряет свою актуальность. Все больше организации стремятся нанимать специалистов, способных работать на пересечении различных областей и решать сложные задачи, сообщил "Газете.ru" руководитель направления "Высшее образование" в "Нетологии", Егор Королев.
«В настоящее время стоит уделять больше внимания не выбору конкретной профессии на всю жизнь, а развитию навыков, которые обеспечат востребованность на протяжении всей карьеры», – подчеркнул Королев.
По мнению эксперта, сегодня особую ценность представляют многопрофильные специалисты, умеющие сочетать технические навыки с управленческими и коммуникативными компетенциями. Такая комбинация позволяет удовлетворять потребности работодателей в различных отраслях – от бизнеса и промышленности до государственного управления и творческих индустрий.
19:08:24 04-10-2025
Нужны "менеджеры", которые в свободное от работы время могли бы стоять у станка, а в обеденный перерыв немножко подметать улицу...🤣
21:11:02 04-10-2025
Кхм... (19:08:24 04-10-2025) Нужны "менеджеры", которые в свободное от работы время могли... Станок хотя бы шлифовальный.
09:36:22 05-10-2025
Кхм... (19:08:24 04-10-2025) Нужны "менеджеры", которые в свободное от работы время могли... Посмотрите в сетевых магазинах на продавцов. Они не только выкладывают товары - то есть имеют дело с продуктами питания, также практически всюду на местах изготавливают выпечку, затем идут на кассу и через их руки проходят денежные купюры, потом снова к продуктам. Но этого мало! Практически всюду эти же люди берутся за швабру, другие принадлежности для очистки грязи и моют полы, двери, окна, даже урны у входа (доводилось видеть!). А потом главврачи с умным видом вещают, что у населения дрисня(извините!) потому, что потребляют много лекарств!
19:29:06 04-10-2025
Для удвоение эксплуатации за малые деньги.
21:13:56 04-10-2025
Олег (19:29:06 04-10-2025) Для удвоение эксплуатации за малые деньги.... Работа внахлëст.
20:15:40 04-10-2025
Нужен мне работник: повар, конюх и плотник. И где бы мне найти такого работника не сильно дорогого?
21:15:58 04-10-2025
Musik (20:15:40 04-10-2025) Нужен мне работник: повар, конюх и плотник. И где бы мне най... Не гонялся бы ты, босс, зá дешевизной
22:58:48 04-10-2025
Гибридный это наверно чтоб работал за троих а зарплату получать хотел за одного.
03:06:11 05-10-2025
Слесарь- гинеколог...
14:11:37 05-10-2025
ДМВ (03:06:11 05-10-2025) Слесарь- гинеколог...... акушер- сантехник же ну вы чо
13:28:57 05-10-2025
- Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить!!!!