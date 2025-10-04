НОВОСТИОбщество

Работодатели страны все чаще ищут работников с гибридным образованием

По словам экспертов, стандартное и классическое образование и навыки уходят в прошлое

04 октября 2025, 19:05, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Традиционное разделение труда постепенно теряет свою актуальность. Все больше организации стремятся нанимать специалистов, способных работать на пересечении различных областей и решать сложные задачи, сообщил "Газете.ru" руководитель направления "Высшее образование" в "Нетологии", Егор Королев.

«В настоящее время стоит уделять больше внимания не выбору конкретной профессии на всю жизнь, а развитию навыков, которые обеспечат востребованность на протяжении всей карьеры», – подчеркнул Королев.

По мнению эксперта, сегодня особую ценность представляют многопрофильные специалисты, умеющие сочетать технические навыки с управленческими и коммуникативными компетенциями. Такая комбинация позволяет удовлетворять потребности работодателей в различных отраслях – от бизнеса и промышленности до государственного управления и творческих индустрий.

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Запреты и размытости. Как молодежь на Алтае выбирает работу и что для них "красный флаг"

Как выяснили социологи, лишь 11% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе
Комментарии 11

Avatar Picture
Кхм...

19:08:24 04-10-2025

Нужны "менеджеры", которые в свободное от работы время могли бы стоять у станка, а в обеденный перерыв немножко подметать улицу...🤣

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:02 04-10-2025

Кхм... (19:08:24 04-10-2025) Нужны "менеджеры", которые в свободное от работы время могли... Станок хотя бы шлифовальный.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:22 05-10-2025

Кхм... (19:08:24 04-10-2025) Нужны "менеджеры", которые в свободное от работы время могли... Посмотрите в сетевых магазинах на продавцов. Они не только выкладывают товары - то есть имеют дело с продуктами питания, также практически всюду на местах изготавливают выпечку, затем идут на кассу и через их руки проходят денежные купюры, потом снова к продуктам. Но этого мало! Практически всюду эти же люди берутся за швабру, другие принадлежности для очистки грязи и моют полы, двери, окна, даже урны у входа (доводилось видеть!). А потом главврачи с умным видом вещают, что у населения дрисня(извините!) потому, что потребляют много лекарств!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:29:06 04-10-2025

Для удвоение эксплуатации за малые деньги.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:56 04-10-2025

Олег (19:29:06 04-10-2025) Для удвоение эксплуатации за малые деньги.... Работа внахлëст.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:15:40 04-10-2025

Нужен мне работник: повар, конюх и плотник. И где бы мне найти такого работника не сильно дорогого?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:58 04-10-2025

Musik (20:15:40 04-10-2025) Нужен мне работник: повар, конюх и плотник. И где бы мне най... Не гонялся бы ты, босс, зá дешевизной

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:48 04-10-2025

Гибридный это наверно чтоб работал за троих а зарплату получать хотел за одного.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

03:06:11 05-10-2025

Слесарь- гинеколог...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:11:37 05-10-2025

ДМВ (03:06:11 05-10-2025) Слесарь- гинеколог...... акушер- сантехник же ну вы чо

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Из анекдота

13:28:57 05-10-2025

- Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить!!!!

  10 Нравится
Ответить
