Работодатели страны все чаще ищут работников с гибридным образованием

По словам экспертов, стандартное и классическое образование и навыки уходят в прошлое

04 октября 2025, 19:05, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Традиционное разделение труда постепенно теряет свою актуальность. Все больше организации стремятся нанимать специалистов, способных работать на пересечении различных областей и решать сложные задачи, сообщил "Газете.ru" руководитель направления "Высшее образование" в "Нетологии", Егор Королев.

«В настоящее время стоит уделять больше внимания не выбору конкретной профессии на всю жизнь, а развитию навыков, которые обеспечат востребованность на протяжении всей карьеры», – подчеркнул Королев.

По мнению эксперта, сегодня особую ценность представляют многопрофильные специалисты, умеющие сочетать технические навыки с управленческими и коммуникативными компетенциями. Такая комбинация позволяет удовлетворять потребности работодателей в различных отраслях – от бизнеса и промышленности до государственного управления и творческих индустрий.