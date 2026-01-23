Раскрыта новая польза вишни для жирового обмена в печени

К такому выводу пришли исследователи, изучившие сезонное потребление ягоды

23 января 2026, 14:00, ИА Амител

Ягоды / Вишня / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Употребление вишни способно положительно влиять на жировой обмен в печени, однако этот эффект проявляется только в определенное время года. К такому выводу пришли ученые, выяснившие, как сезонное потребление вишни отражается на липидном профиле организма. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients.

Эксперимент проводился на лабораторных крысах, для которых исследователи воссоздали разные фотопериоды – зимний, промежуточный и летний, изменяя продолжительность светового дня. В течение семи недель животные получали стандартный рацион, дополненный либо местной, либо привозной вишней. После этого ученые проанализировали состав жирных кислот в печени и мышцах, а также изменения в активности генов и метаболитов, связанных с жировым обменом.

Выяснилось, что употребление вишни в условиях "летнего" фотопериода, при длительном световом дне, приводило к снижению содержания насыщенных жиров в печени. В первую очередь речь идет о пальмитиновой кислоте, которая считается неблагоприятной для метаболического здоровья. В другие сезоны подобного эффекта зафиксировано не было. Одновременно в мышечной ткани отмечалось уменьшение доли полиненасыщенных жирных кислот, что исследователи связывают с усилением их окисления и использованием организмом в качестве источника энергии.

Авторы работы подчеркивают, что полученные данные указывают на значимость хронопитания – согласования рациона с биологическими ритмами и временем года. По мнению ученых, один и тот же продукт может по-разному воздействовать на обмен веществ в зависимости от сезона, и вишня является наглядным примером такого сезонного эффекта.

Ранее сообщалось, что взрослым безопасно съедать 200–300 граммов черешни в день. Начинать стоит с порций 50–100 граммов, особенно при чувствительном желудке и если раньше человек ел эту ягоду редко.