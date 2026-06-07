Раскрыта реальная цена новой улучшенной "Волги" на российском рынке

Старт продаж новых автомобилей в России запланирован на 19 июня

07 июня 2026, 17:02, ИА Амител

Женщина за рулем / Водитель / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Volga представила на Петербургском международном экономическом форуме новый флагманский кроссовер K50. По мнению автоэкспертов, модель имеет хорошие перспективы на российском рынке благодаря современной платформе и планам по локализации производства.

В беседе с aif.ru главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков положительно оценил новинку и всю линейку автомобилей бренда.

«Эти автомобили сами по себе очень хорошие, поэтому перспективы у них, безусловно, есть», — отметил эксперт.

По словам Кадакова, ему уже удалось протестировать седан Volga C50, на котором он приехал на форум.

«Я приехал на ПМЭФ именно на седане Volga C50. Хочу сказать, что это очень заслуживающий внимания автомобиль. K50 по своим характеристикам тоже очень хороший», — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на то, что все модели новой линейки построены на единой платформе. По его мнению, ключевым фактором успеха станет локализация производства в Нижнем Новгороде.

«Важно то, что в Нижнем Новгороде пойдут очень быстро по пути локализации этой платформы и, соответственно, по пути локализации этих автомобилей», — заявил Кадаков.

Автомобили Volga созданы на базе моделей Geely. Стоимость седана Volga C50 составит от 2,899 млн рублей, среднеразмерного кроссовера Volga K40 — от 2,749 млн рублей, а флагманского кроссовера Volga K50 — от 4,199 млн рублей.

Старт продаж новых автомобилей в России запланирован на 19 июня.