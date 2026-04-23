Автопроизводители выводят на рынок "задушенные" машины ради льгот по утильсбору
На российском рынке становится больше моделей с формально сниженной мощностью двигателя
23 апреля 2026, 08:15, ИА Амител
Автокомпании начали активнее выводить на российский рынок маломощные версии автомобилей. Речь идет о моделях, у которых снижают заявленную мощность, крутящий момент или меняют объем двигателя, чтобы уложиться в более выгодные параметры по утильсбору. Эксперты говорят, что чаще всего для этого мотор физически не меняют, а перенастраивают программно, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Порог, за который не хотят выходить
Как сообщает профильный рынок, все больше производителей стараются удерживать мощность автомобилей на уровне до 160 лошадиных сил. Именно такой подход помогает компаниям попасть под более выгодные условия и сделать машины конкурентнее по цене.
Один из примеров — седан Geely Preface, который в конце марта вышел на российский рынок с двухлитровым турбомотором, но мощностью всего 150 лошадиных сил. При этом в Китае тот же двигатель предлагают в версии до 265 "лошадей", а раньше в России использовали вариант на 200 л. с. Эксперты считают, что такую планку в ближайшее время будут выбирать все больше производителей, в том числе китайские бренды.
"Меняется прошивка, машина остается той же"
Автоэксперт, сооснователь автосалонов "Первый номер" и "Автостоп" Александр Гостев говорит, что сама практика далеко не новая. По его словам, если мощность двигателя лишь немного превышает нужный порог, ее можно снизить программно без серьезного вмешательства в конструкцию.
«Если мощность превышала процентов на 20 этот порог, ну, например, 190, — его загнать в 160 программно можно очень легко. Меняется прошивка, фактически машина остается с теми же характеристиками, ресурс двигателя не страдает никак. Динамика, если и страдает, то незначительно. То есть, по сути, все характеристики сохраняются, кроме цифры в документах», — пояснил он.
По словам эксперта, у такой схемы есть и обратная сторона: при желании владелец может вернуть двигателю заводские настройки.
«Можно действительно программно залезть и эту мощность, что называется, "раздушить". Вернуть заводские настройки через компьютер, сканеры дилерские и не только дилерские, — и машина, по сути, будет по документам одной мощности, по факту — другой», — отметил Гостев.
Такая схема давно известна рынку
Эксперт подчеркивает, что подобные перепрошивки давно применяются не только в отношении новых китайских машин. По его словам, такая практика давно была распространена и среди европейских автомобилей.
«Очень много немецких машин таким образом перепрошивалось, и они ежедневно ездят на наших дорогах», — рассказал он.
В качестве примера Гостев привел Audi A6 с трехлитровым дизелем, где программная настройка может заметно увеличить показатели.
«Когда, например, трехлитровый дизель Audi A6 выдает мощность 240 лошадиных сил, момент — 500, а его прошивают, он выдает под 350, а момент — 700, и машина в разы быстрее едет, при этом фактически не теряя в ресурсе. Есть двигатели, в которых ресурс заложен очень хороший», — сказал эксперт.
Возможен и другой путь
Кроме перепрошивки, производители могут использовать и более простой вариант — ставить на модель менее объемный двигатель, который изначально попадает в нужные параметры.
По словам Гостева, такой подход также делает машину доступнее.
«Либо второй вариант развития событий, когда на какую-то модель, например, Atlas, можно поставить не двухлитровый турбомотор, а полуторалитровый турбомотор, который будет официально вписываться и в 160 л. с. При этом машина сама будет дешевле и за счет двигателя, и плюс попадать под льготные все эти программы, будет более конкурентоспособна на рынке — что, в первую очередь, интересно производителю», — пояснил он.
08:27:50 23-04-2026
Потом их нахлобучат как-нибудь. Когда гибриды народ покупал, тоже думали будут экономить...
08:29:57 23-04-2026
"ресурс не страдает" по той причине , что автомобиль на 95процентов используют на мощности гораздо ниже заявленной
08:53:24 23-04-2026
И что мы как страна или как граждане приобрели от этого?
12:15:37 23-04-2026
Гость (08:53:24 23-04-2026) И что мы как страна или как граждане приобрели от этого?... понты, а они всем известно дороже денег.
09:12:50 23-04-2026
Надо на завод BMW написать, чтобы на Х3 задушили 3-ех литровые моторы до 150 л.с. Вот это тема!
09:20:14 23-04-2026
Нужно таким хитрецам доначислить налогов миллионов на пять-шесть с каждой такой хитрой машины.
09:23:42 23-04-2026
Сверху душат, снизу раздушивают
09:30:29 23-04-2026
Следующим шагом введут утиль до 100 лошадей, потом тройной налог на машину старше 10 лет
двигатель они задушили .....
Вы с шулерами в карты сели играть- они полюбасу в азях всегда будут
10:07:22 23-04-2026
Гость (09:30:29 23-04-2026) Следующим шагом введут утиль до 100 лошадей, потом тройной н... Не подсказывайте им как лучше гнобить население.
10:09:31 23-04-2026
Через таджиков и киргизов уже назавозили тачек с льготами по растаможке, сейчас владельцам всё донасчитали и заставят оплатить. Ждём доначислений владельцам китайских "худых" лошадок. Ещё бы китайские мопеды проверить, там по документам 49 кубиков, а по факту 120 кубиков. Тоже непаханное поле для штрафов.
12:35:12 23-04-2026
Гость (10:09:31 23-04-2026) Через таджиков и киргизов уже назавозили тачек с льготами по... А ты сперва поймай. Все таможенные пошлины уплачены при завозе, на учет ставить не надо, какие вопросы?
11:23:46 23-04-2026
Жахать таких хитрецов на несколько лямов.
14:38:55 23-04-2026
Гость (11:23:46 23-04-2026) Жахать таких хитрецов на несколько лямов.... вы от этого точно богаче жить не станете.. (если конечно вы не депутат и т.п.). Просто деньги берут с тех кого еще можно ободрать. Машина - значит есть деньги. Плати налог, осаго, утильсбор, там пошлину, платная парковка и т.д.....
12:18:04 23-04-2026
раньше япошки заменили кони на пони теперь китайцы, а вообще с мопедами и моторами для лодок эта практика уже много лет достаточно поменять прокладку между карбюратором и цилиндром.