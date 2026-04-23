Автопроизводители выводят на рынок "задушенные" машины ради льгот по утильсбору

На российском рынке становится больше моделей с формально сниженной мощностью двигателя

23 апреля 2026, 08:15, ИА Амител

Автомобиль / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Автокомпании начали активнее выводить на российский рынок маломощные версии автомобилей. Речь идет о моделях, у которых снижают заявленную мощность, крутящий момент или меняют объем двигателя, чтобы уложиться в более выгодные параметры по утильсбору. Эксперты говорят, что чаще всего для этого мотор физически не меняют, а перенастраивают программно, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Порог, за который не хотят выходить

Как сообщает профильный рынок, все больше производителей стараются удерживать мощность автомобилей на уровне до 160 лошадиных сил. Именно такой подход помогает компаниям попасть под более выгодные условия и сделать машины конкурентнее по цене.

Один из примеров — седан Geely Preface, который в конце марта вышел на российский рынок с двухлитровым турбомотором, но мощностью всего 150 лошадиных сил. При этом в Китае тот же двигатель предлагают в версии до 265 "лошадей", а раньше в России использовали вариант на 200 л. с. Эксперты считают, что такую планку в ближайшее время будут выбирать все больше производителей, в том числе китайские бренды.

"Меняется прошивка, машина остается той же"

Автоэксперт, сооснователь автосалонов "Первый номер" и "Автостоп" Александр Гостев говорит, что сама практика далеко не новая. По его словам, если мощность двигателя лишь немного превышает нужный порог, ее можно снизить программно без серьезного вмешательства в конструкцию.

«Если мощность превышала процентов на 20 этот порог, ну, например, 190, — его загнать в 160 программно можно очень легко. Меняется прошивка, фактически машина остается с теми же характеристиками, ресурс двигателя не страдает никак. Динамика, если и страдает, то незначительно. То есть, по сути, все характеристики сохраняются, кроме цифры в документах», — пояснил он.

По словам эксперта, у такой схемы есть и обратная сторона: при желании владелец может вернуть двигателю заводские настройки.

«Можно действительно программно залезть и эту мощность, что называется, "раздушить". Вернуть заводские настройки через компьютер, сканеры дилерские и не только дилерские, — и машина, по сути, будет по документам одной мощности, по факту — другой», — отметил Гостев.

Такая схема давно известна рынку

Эксперт подчеркивает, что подобные перепрошивки давно применяются не только в отношении новых китайских машин. По его словам, такая практика давно была распространена и среди европейских автомобилей.

«Очень много немецких машин таким образом перепрошивалось, и они ежедневно ездят на наших дорогах», — рассказал он.

В качестве примера Гостев привел Audi A6 с трехлитровым дизелем, где программная настройка может заметно увеличить показатели.

«Когда, например, трехлитровый дизель Audi A6 выдает мощность 240 лошадиных сил, момент — 500, а его прошивают, он выдает под 350, а момент — 700, и машина в разы быстрее едет, при этом фактически не теряя в ресурсе. Есть двигатели, в которых ресурс заложен очень хороший», — сказал эксперт.

Возможен и другой путь

Кроме перепрошивки, производители могут использовать и более простой вариант — ставить на модель менее объемный двигатель, который изначально попадает в нужные параметры.

По словам Гостева, такой подход также делает машину доступнее.

«Либо второй вариант развития событий, когда на какую-то модель, например, Atlas, можно поставить не двухлитровый турбомотор, а полуторалитровый турбомотор, который будет официально вписываться и в 160 л. с. При этом машина сама будет дешевле и за счет двигателя, и плюс попадать под льготные все эти программы, будет более конкурентоспособна на рынке — что, в первую очередь, интересно производителю», — пояснил он.