Расширили перечень данных россиян, доступных силовикам

Теперь операторы связи должны передавать силовикам больше информации

27 мая 2026, 15:28, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам, пишет "Коммерсантъ". Теперь в список входят: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения.

Соответствующий приказ разместили на портале "Официальное опубликование правовых актов" 22 мая. В документе написано, какие данные нужно учитывать, через какие технические интерфейсы их должны передавать и как к ним смогут получать доступ уполномоченные органы.

Приказ также регламентирует технологический контур передачи данных.

«Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность и проведение оперативно-разыскных работ. Эксперты связывают обновление требований с технологической гонкой и расширением круга компаний, которые обязаны устанавливать контролирующее оборудование», — отмечает издание.

Ранее в РФ ввели дополнительные меры контроля за IP-адресами. Хотя меры направлены на кибербезопасность, они могут повлиять на тарифы операторов из-за затрат на оборудование и персонал для выполнения новых требований.