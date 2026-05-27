Расширили перечень данных россиян, доступных силовикам
Теперь операторы связи должны передавать силовикам больше информации
27 мая 2026, 15:28, ИА Амител
Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам, пишет "Коммерсантъ". Теперь в список входят: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения.
Соответствующий приказ разместили на портале "Официальное опубликование правовых актов" 22 мая. В документе написано, какие данные нужно учитывать, через какие технические интерфейсы их должны передавать и как к ним смогут получать доступ уполномоченные органы.
Приказ также регламентирует технологический контур передачи данных.
«Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность и проведение оперативно-разыскных работ. Эксперты связывают обновление требований с технологической гонкой и расширением круга компаний, которые обязаны устанавливать контролирующее оборудование», — отмечает издание.
Ранее в РФ ввели дополнительные меры контроля за IP-адресами. Хотя меры направлены на кибербезопасность, они могут повлиять на тарифы операторов из-за затрат на оборудование и персонал для выполнения новых требований.
15:30:35 27-05-2026
То есть, если кому-то со связями надобно кого-то подставить или еще чего, то, как говориться "дело техники"
15:43:00 27-05-2026
37 год повтор
16:58:18 27-05-2026
Саня здарова!!! Пробей мне человечка по старай дружбе)))) Где находится чем живёт чем дышит...У вас же сейчас всё есть. По щелчку. ...А что он сделал? Да ничего..... Просто комент плохой в Амике написал....
21:39:37 27-05-2026
прикол (16:58:18 27-05-2026) Саня здарова!!! Пробей мне человечка по старай дружбе)))) Гд... Привет Серый, это Саня, ты зачем это всем рассказываешь то?
18:28:22 27-05-2026
Жесть.
21:37:28 27-05-2026
Норм. Вы не воруйте, и будет вам счастье.
00:45:50 29-05-2026
Гость (21:37:28 27-05-2026) Норм. Вы не воруйте, и будет вам счастье.... Не довольны те кто привык нарушать закон.вон как возмущаются. И налоги у них стали большие после 1 января 2026 года