НОВОСТИОбщество

Расширили перечень данных россиян, доступных силовикам

Теперь операторы связи должны передавать силовикам больше информации

27 мая 2026, 15:28, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам, пишет "Коммерсантъ". Теперь в список входят: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения.  

Соответствующий приказ разместили на портале "Официальное опубликование правовых актов" 22 мая. В документе написано, какие данные нужно учитывать, через какие технические интерфейсы их должны передавать и как к ним смогут получать доступ уполномоченные органы. 

Приказ также регламентирует технологический контур передачи данных.

«Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность и проведение оперативно-разыскных работ. Эксперты связывают обновление требований с технологической гонкой и расширением круга компаний, которые обязаны устанавливать контролирующее оборудование», — отмечает издание. 

Ранее в РФ ввели дополнительные меры контроля за IP-адресами. Хотя меры направлены на кибербезопасность, они могут повлиять на тарифы операторов из-за затрат на оборудование и персонал для выполнения новых требований. 

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Российские операторы и маркетплейсы стали предупреждать о включенном VPN

В сообщении указано, что из‑за активного соединения данные могут отображаться некорректно
НОВОСТИОбщество

       

Комментарии 7

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Гость

15:30:35 27-05-2026

То есть, если кому-то со связями надобно кого-то подставить или еще чего, то, как говориться "дело техники"

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гость

15:43:00 27-05-2026

37 год повтор

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прикол

16:58:18 27-05-2026

Саня здарова!!! Пробей мне человечка по старай дружбе)))) Где находится чем живёт чем дышит...У вас же сейчас всё есть. По щелчку. ...А что он сделал? Да ничего..... Просто комент плохой в Амике написал....

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гость

21:39:37 27-05-2026

прикол (16:58:18 27-05-2026) Саня здарова!!! Пробей мне человечка по старай дружбе)))) Гд... Привет Серый, это Саня, ты зачем это всем рассказываешь то?

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Гость

18:28:22 27-05-2026

Жесть.

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Гость

21:37:28 27-05-2026

Норм. Вы не воруйте, и будет вам счастье.

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Гость

00:45:50 29-05-2026

Гость (21:37:28 27-05-2026) Норм. Вы не воруйте, и будет вам счастье.... Не довольны те кто привык нарушать закон.вон как возмущаются. И налоги у них стали большие после 1 января 2026 года

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