НОВОСТИОбщество

В РФ ввели дополнительные меры контроля за IP-адресами

Хотя меры направлены на кибербезопасность, они могут повлиять на тарифы операторов из-за затрат на оборудование и персонал для выполнения новых требований

26 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами пользователей. Ведомство применяет строгие меры к операторам связи, которые не предоставляют запрашиваемые данные, пишут "Известия".

«Операторы, не передающие информацию об IP-адресах своих клиентов, подвергаются штрафам. К 21 мая этого года ответственность понесли уже 85 телекоммуникационных компаний», — сообщает издание.

В Роскомнадзоре объясняют, что данные об IP-адресах необходимы для защиты от DDoS-атак, так как злоумышленники часто используют подмену сетевых адресов.

Один из представителей операторов, с которым поговорила газета, отметил, что эта информация позволяет выявлять использование VPN-сервисов абонентами.

Также указывается, что для оперативного обновления данных об изменениях IP-адресов операторам требуется дополнительное оборудование и увеличение штата сотрудников, что увеличивает финансовые затраты.

Ранее сообщалось, что МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности.

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Российские операторы и маркетплейсы стали предупреждать о включенном VPN

В сообщении указано, что из‑за активного соединения данные могут отображаться некорректно
НОВОСТИОбщество

Россия Кибератаки интернет
       

Комментарии 7

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Шинник

17:55:31 26-05-2026

фраза - "я тебя по ip вычислю" , становится явью ...

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Гость

17:56:01 26-05-2026

У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За день несколько IP-адресов.

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Гость

18:51:47 26-05-2026

Гость (17:56:01 26-05-2026) У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За ден... Зато мак не меняется с имей)

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Гость

09:37:56 27-05-2026

Гость (18:51:47 26-05-2026) Зато мак не меняется с имей)... Только мак не меняется? )

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Гость

11:19:31 27-05-2026

Гость (18:51:47 26-05-2026) Зато мак не меняется с имей)... ну для виндов например мак как раз таки легко меняется при желании

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Гость

19:02:51 26-05-2026

Гость (17:56:01 26-05-2026) У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За ден... Вам это не поможет, товарищ Берштейн Конрад Карлович, проживающий по адресу: г. Барнаул….

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Гость

11:18:27 27-05-2026

Гость (17:56:01 26-05-2026) У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За ден... и что ? в логах к сессии остается привязаны данные абонента (когда, какой, у кого был адрес )

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