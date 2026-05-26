Хотя меры направлены на кибербезопасность, они могут повлиять на тарифы операторов из-за затрат на оборудование и персонал для выполнения новых требований

26 мая 2026, 17:30, ИА Амител

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В России Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами пользователей. Ведомство применяет строгие меры к операторам связи, которые не предоставляют запрашиваемые данные, пишут "Известия".

«Операторы, не передающие информацию об IP-адресах своих клиентов, подвергаются штрафам. К 21 мая этого года ответственность понесли уже 85 телекоммуникационных компаний», — сообщает издание.

В Роскомнадзоре объясняют, что данные об IP-адресах необходимы для защиты от DDoS-атак, так как злоумышленники часто используют подмену сетевых адресов.

Один из представителей операторов, с которым поговорила газета, отметил, что эта информация позволяет выявлять использование VPN-сервисов абонентами.

Также указывается, что для оперативного обновления данных об изменениях IP-адресов операторам требуется дополнительное оборудование и увеличение штата сотрудников, что увеличивает финансовые затраты.

Ранее сообщалось, что МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности.