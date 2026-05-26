В РФ ввели дополнительные меры контроля за IP-адресами
Хотя меры направлены на кибербезопасность, они могут повлиять на тарифы операторов из-за затрат на оборудование и персонал для выполнения новых требований
26 мая 2026, 17:30, ИА Амител
В России Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами пользователей. Ведомство применяет строгие меры к операторам связи, которые не предоставляют запрашиваемые данные, пишут "Известия".
«Операторы, не передающие информацию об IP-адресах своих клиентов, подвергаются штрафам. К 21 мая этого года ответственность понесли уже 85 телекоммуникационных компаний», — сообщает издание.
В Роскомнадзоре объясняют, что данные об IP-адресах необходимы для защиты от DDoS-атак, так как злоумышленники часто используют подмену сетевых адресов.
Один из представителей операторов, с которым поговорила газета, отметил, что эта информация позволяет выявлять использование VPN-сервисов абонентами.
Также указывается, что для оперативного обновления данных об изменениях IP-адресов операторам требуется дополнительное оборудование и увеличение штата сотрудников, что увеличивает финансовые затраты.
Ранее сообщалось, что МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности.
17:55:31 26-05-2026
фраза - "я тебя по ip вычислю" , становится явью ...
17:56:01 26-05-2026
У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За день несколько IP-адресов.
18:51:47 26-05-2026
Гость (17:56:01 26-05-2026) У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За ден... Зато мак не меняется с имей)
09:37:56 27-05-2026
Гость (18:51:47 26-05-2026) Зато мак не меняется с имей)... Только мак не меняется? )
11:19:31 27-05-2026
Гость (18:51:47 26-05-2026) Зато мак не меняется с имей)... ну для виндов например мак как раз таки легко меняется при желании
19:02:51 26-05-2026
Гость (17:56:01 26-05-2026) У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За ден... Вам это не поможет, товарищ Берштейн Конрад Карлович, проживающий по адресу: г. Барнаул….
11:18:27 27-05-2026
Гость (17:56:01 26-05-2026) У меня меняется IP-адрес с каждым заходом в Интернет. За ден... и что ? в логах к сессии остается привязаны данные абонента (когда, какой, у кого был адрес )