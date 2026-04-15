Российские операторы и маркетплейсы стали предупреждать о включенном VPN
В сообщении указано, что из‑за активного соединения данные могут отображаться некорректно
15 апреля 2026, 13:48, ИА Амител
Российские операторы связи начали уведомлять пользователей о включенном VPN, сообщение появляется при входе в ряд приложений, пишет Lenta.ru.
В уведомлении указывается, что из‑за активного VPN‑соединения данные могут отображаться некорректно, и предлагается отключить сервис для стабильной работы приложения — с пояснением, что без VPN функционал будет работать лучше.
Инициатива связана с решениями, обсуждавшимися на совещании Минцифры России с руководителями крупных интернет‑площадок. Ведомство призвало платформы ограничить доступ пользователям с активным VPN, пригрозив в противном случае исключением из "белых списков" и иными санкциями.
В марте глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал ряд мер в отношении использования VPN‑сервисов в России. В частности, речь идет о возможном введении платы за их применение. Операторам связи рекомендовано рассмотреть вариант тарификации за использование свыше 15 гигабайт международного мобильного трафика в месяц. По данным источника Forbes в телекоммуникационной отрасли, такие условия могут вступить в силу уже с 1 мая.
Кроме того, платформам предложено ограничить функциональность для пользователей, применяющих VPN. Шадаев также не исключил возможности введения административной ответственности за использование подобных сервисов, хотя и выразил надежду, что до этого не дойдет.
Против такой меры выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. В конце марта он заявил, что административная ответственность за использование VPN — избыточный и контрпродуктивный подход. Депутат пояснил, что VPN зачастую воспринимают как инструмент доступа к запрещенному контенту, тогда как на практике это, прежде всего, средство кибербезопасности.
«Мы предлагаем сосредоточиться на проблеме прозрачности отношений с операторами связи. Со стороны законодательной власти я вижу свою задачу в защите прав граждан», — подчеркнул Антон Ткачев.
Политик также напомнил, что такие технологии широко используются для удаленной работы, защиты личных данных при подключении к публичным сетям Wi‑Fi и обеспечения сохранности корпоративной информации.
14:15:55 15-04-2026
На тех же площадках включая маркетплейсы скоро появятся виджеты с правильными новостями. Жаль раньше такого не придумали. Иначе мы бы никогда и не узнали о том, что происходило в Курской области. Про Белгород правда и сейчас СМИ вежливо молчат, но если есть желание найти информацию можно, но не нужно. Помню как мы смеялись над Северной Кореей когда прошла информация, что в местных СМИ рассказывали о том как их сборная по футболу проходит одного за другим соперников , с разгромными счетами на чемпионате мира по футболу. А в итоге и вообще выиграла его в 2014 году.
Прошло всего ничего и это уже не кажется таким смешным. Я думаю таким образом и для нас готовят сокрушительную победу над врагом
15:17:11 15-04-2026
Надо же, всегда маркетплейсы отражались корректно через КВН, а теперь вдруг стали отражаться некорректно. Ну пусть чинят чтобы отражались корректно. Всё равно ваш стукач ХАМ ставить не буду.
01:22:22 16-04-2026
На Озоне сообщение- доступ ограничен...Вот прогнулись так прогнулись.
Не пожалейте потом. То, что я не пойду теперь туда без крайней необходимости- факт. И думаю, не только я.
08:43:20 16-04-2026
Гость (01:22:22 16-04-2026) На Озоне сообщение- доступ ограничен...Вот прогнулись так пр... Понял, вычеркиваю!