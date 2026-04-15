Российские операторы и маркетплейсы стали предупреждать о включенном VPN

15 апреля 2026, 13:48

Российские операторы связи начали уведомлять пользователей о включенном VPN, сообщение появляется при входе в ряд приложений, пишет Lenta.ru.

В уведомлении указывается, что из‑за активного VPN‑соединения данные могут отображаться некорректно, и предлагается отключить сервис для стабильной работы приложения — с пояснением, что без VPN функционал будет работать лучше.

Инициатива связана с решениями, обсуждавшимися на совещании Минцифры России с руководителями крупных интернет‑площадок. Ведомство призвало платформы ограничить доступ пользователям с активным VPN, пригрозив в противном случае исключением из "белых списков" и иными санкциями.

В марте глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал ряд мер в отношении использования VPN‑сервисов в России. В частности, речь идет о возможном введении платы за их применение. Операторам связи рекомендовано рассмотреть вариант тарификации за использование свыше 15 гигабайт международного мобильного трафика в месяц. По данным источника Forbes в телекоммуникационной отрасли, такие условия могут вступить в силу уже с 1 мая.

Кроме того, платформам предложено ограничить функциональность для пользователей, применяющих VPN. Шадаев также не исключил возможности введения административной ответственности за использование подобных сервисов, хотя и выразил надежду, что до этого не дойдет.

Против такой меры выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. В конце марта он заявил, что административная ответственность за использование VPN — избыточный и контрпродуктивный подход. Депутат пояснил, что VPN зачастую воспринимают как инструмент доступа к запрещенному контенту, тогда как на практике это, прежде всего, средство кибербезопасности.

«Мы предлагаем сосредоточиться на проблеме прозрачности отношений с операторами связи. Со стороны законодательной власти я вижу свою задачу в защите прав граждан», — подчеркнул Антон Ткачев.

Политик также напомнил, что такие технологии широко используются для удаленной работы, защиты личных данных при подключении к публичным сетям Wi‑Fi и обеспечения сохранности корпоративной информации.



