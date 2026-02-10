Растет на глазах. Строительство нового ЦУМа в Барнауле вышло на уровень второго этажа
У здания уже появились арочные очертания
10 февраля 2026, 06:50, ИА Амител
В Барнауле активными темпами продолжается возведение нового здания ЦУМа: рабочие уже приступили к строительству второго этажа. На данный момент масштаб будущего объекта виден невооруженным глазом — над площадкой возвышается густой "лес" арматуры, который на уровне нового этажа уже начинает принимать отчетливые арочные очертания.
Напомним, согласно архитектурному решению, основанием комплекса станет массивный двухэтажный стилобат, в котором расположатся торговые залы и предприятия общепита. С ноября 2025 года на объект зашел новый подрядчик — новосибирская компания "СМК-Сибирь" (заказчик — ООО "Центрум"), которому удалось выйти на этап активного наземного строительства после завершения фундаментных работ на месте снесенного здания 1964 года.
В дальнейшем над стилобатом вырастут две башни высотой 12 и 18 этажей, где разместятся офисы и четырехзвездочный отель. Особенностью проекта также станут внутренний дворик и терраса для летних кафе, которые дополнят современный облик делового центра.
08:17:14 10-02-2026
Уже второй этаж!
Действительно фантастические темпы
09:19:00 10-02-2026
а фундамент уже поменяли на хороший ? ))
09:21:06 10-02-2026
Вроде же писали что там фундамент некачественный получился? или и так пойдет?
09:32:31 10-02-2026
Гость (09:21:06 10-02-2026) Вроде же писали что там фундамент некачественный получился? ... Ну это же у них классика. Когда другие приходят строители после первых и начинают говорить что те бракоделы и вообще нарушения по всем фронтам были совершены. После этого они начинают как ни в чем не бывало продолжать в том же духе.
09:38:12 10-02-2026
Походу, в это здание ни ногой. А то сперва у них бетон никакой и проблемы, потом все ок, а потом оно невзначай сложится.
12:51:51 10-02-2026
Там же фундамент треснул, а это всё, алес...
11:34:11 13-02-2026
Ну вот на двух можно и заканчивать.