Растет на глазах. Строительство нового ЦУМа в Барнауле вышло на уровень второго этажа

У здания уже появились арочные очертания

10 февраля 2026, 06:50, ИА Амител

Строительство ЦУМа, февраль 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле активными темпами продолжается возведение нового здания ЦУМа: рабочие уже приступили к строительству второго этажа. На данный момент масштаб будущего объекта виден невооруженным глазом — над площадкой возвышается густой "лес" арматуры, который на уровне нового этажа уже начинает принимать отчетливые арочные очертания.

Напомним, согласно архитектурному решению, основанием комплекса станет массивный двухэтажный стилобат, в котором расположатся торговые залы и предприятия общепита. С ноября 2025 года на объект зашел новый подрядчик — новосибирская компания "СМК-Сибирь" (заказчик — ООО "Центрум"), которому удалось выйти на этап активного наземного строительства после завершения фундаментных работ на месте снесенного здания 1964 года.

В дальнейшем над стилобатом вырастут две башни высотой 12 и 18 этажей, где разместятся офисы и четырехзвездочный отель. Особенностью проекта также станут внутренний дворик и терраса для летних кафе, которые дополнят современный облик делового центра.

Барнаул строительство недвижимость фоторепортажи

Комментарии 7


Гость

08:17:14 10-02-2026

Уже второй этаж!
Действительно фантастические темпы

  


мимопроходил

09:19:00 10-02-2026

а фундамент уже поменяли на хороший ? ))

  


Гость

09:21:06 10-02-2026

Вроде же писали что там фундамент некачественный получился? или и так пойдет?

  


Гость

09:32:31 10-02-2026

Гость (09:21:06 10-02-2026) Вроде же писали что там фундамент некачественный получился? ... Ну это же у них классика. Когда другие приходят строители после первых и начинают говорить что те бракоделы и вообще нарушения по всем фронтам были совершены. После этого они начинают как ни в чем не бывало продолжать в том же духе.

  


Гость

09:38:12 10-02-2026

Походу, в это здание ни ногой. А то сперва у них бетон никакой и проблемы, потом все ок, а потом оно невзначай сложится.

  


Гость

12:51:51 10-02-2026

Там же фундамент треснул, а это всё, алес...

  


Гость

11:34:11 13-02-2026

Ну вот на двух можно и заканчивать.

  

