Растет на глазах. Строительство нового ЦУМа в Барнауле вышло на уровень второго этажа

У здания уже появились арочные очертания

10 февраля 2026, 06:50, ИА Амител

Строительство ЦУМа, февраль 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле активными темпами продолжается возведение нового здания ЦУМа: рабочие уже приступили к строительству второго этажа. На данный момент масштаб будущего объекта виден невооруженным глазом — над площадкой возвышается густой "лес" арматуры, который на уровне нового этажа уже начинает принимать отчетливые арочные очертания.

Напомним, согласно архитектурному решению, основанием комплекса станет массивный двухэтажный стилобат, в котором расположатся торговые залы и предприятия общепита. С ноября 2025 года на объект зашел новый подрядчик — новосибирская компания "СМК-Сибирь" (заказчик — ООО "Центрум"), которому удалось выйти на этап активного наземного строительства после завершения фундаментных работ на месте снесенного здания 1964 года.

В дальнейшем над стилобатом вырастут две башни высотой 12 и 18 этажей, где разместятся офисы и четырехзвездочный отель. Особенностью проекта также станут внутренний дворик и терраса для летних кафе, которые дополнят современный облик делового центра.