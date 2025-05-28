НОВОСТИПолитика

Медведев после высказывания Трампа напомнил ему о Третьей мировой войне

Сообщение собрало несколько тысяч лайков

28 мая 2025, 11:14, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычных соцсетях прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что благодаря ему с Россией не произошло "много очень плохих вещей", пишет "Парламентская газета".

Ранее Трамп заявил в соцсетях, что Владимир Путин играет с огнем, ведь с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, если бы США не вмешались.

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только об одной действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне. Я надеюсь, Трамп это понимает!" – написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что нормализация отношений России и США затянется на десятилетия.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИПолитика
Дмитрий Медведев Дональд Трамп

Комментарии 16

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Гость

11:18:16 28-05-2025

Затвитил с Айфона наверно?)

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Гость

11:55:30 28-05-2025

Гость (11:18:16 28-05-2025) Затвитил с Айфона наверно?)... Завидуешь ? Иди работай бездельник

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Гость

11:20:28 28-05-2025

Кто его опять разбудил?

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Гость

11:39:05 28-05-2025

Гость (11:20:28 28-05-2025) Кто его опять разбудил?... Сушняк

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Гость

11:43:36 28-05-2025

сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще от кого - не важно.
суть, что угрозы третьей мировой войной только с одной стороны.

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Гость

11:53:03 28-05-2025

Гость (11:43:36 28-05-2025) сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще ... Да, от пендосии постоянно угроза такая исходит, НАТО учения постоянно отрабатывает с нанесением ударов по России. Или ты не согласен, хохол проплаченный ?

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Гость

12:16:13 28-05-2025

Гость (11:53:03 28-05-2025) Да, от пендосии постоянно угроза такая исходит, НАТО учения ... оооо, понесло марусю.
я хохлятское террористическое государство всегда терпеть не мог, даже тогда когда относительно благополучно с ними было.
у них менталитет такой -дайте пожрать а то под порог нагадить нечем.
я о другом.
если от медведева, который я так понимаю - частный спикер определенной точки зрения, поступают такие месседжи, значит договориться о понятном мире не получается, не хотят они договариваться, не трамп не тем более ес.

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Musik

11:53:40 28-05-2025

Гость (11:43:36 28-05-2025) сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще ... чего ты хохол злой такой, шаровары пропил?

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Гость

12:36:56 28-05-2025

Musik (11:53:40 28-05-2025) чего ты хохол злой такой, шаровары пропил?... мусик, изи.
не там ищешь.
проблема в сша и ес.
там милые бранятся, только тешутся.
их мелкие ругачки не должны вводить в заблуждение, потому что глобально цель у них одна, и никогда не менялась.
посему и говорю, что медведев в открытое пространство сообщает, что договориться не очень то получается.

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Гость

13:07:46 28-05-2025

Гость (11:43:36 28-05-2025) сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще ... А высказывание заокеанского Трампа про шутки с огнем это что? Про какой огонь он говорил?

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ППШариков

11:46:24 28-05-2025

"В воздухе пахнет грозой" (с)

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Гость

11:49:37 28-05-2025

действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне --- ну так то логично, если с Россией делать много плохих вещей, с ней может произойти самая плохая вещь, но она ведь коснется всех

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Сергей5

11:58:52 28-05-2025

Гость (11:49:37 28-05-2025) действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне --- ну т... Медведев,а хотят ли РУССКИЕ войны?

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Гость

13:53:52 28-05-2025

Сергей5 (11:58:52 28-05-2025) Медведев,а хотят ли РУССКИЕ войны?... Зеленский, а кто их спрашивает?

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Гость

12:22:48 28-05-2025

Гость (11:49:37 28-05-2025) действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне --- ну т... Пока в России не будут делать хорошие вещи: - машины, электронику, одежду, дороги, обустройство страны, где дома в городах и селах будут стоять веками, третья война не избежна. Ибо это разгильдяйство, надо чем то забронировать.

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-

12:15:21 28-05-2025

Зачем нам такой мир, в котором нет Парагвая?

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