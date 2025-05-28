Медведев после высказывания Трампа напомнил ему о Третьей мировой войне

Сообщение собрало несколько тысяч лайков

28 мая 2025, 11:14, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычных соцсетях прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что благодаря ему с Россией не произошло "много очень плохих вещей", пишет "Парламентская газета".

Ранее Трамп заявил в соцсетях, что Владимир Путин играет с огнем, ведь с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, если бы США не вмешались.

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только об одной действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне. Я надеюсь, Трамп это понимает!" – написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что нормализация отношений России и США затянется на десятилетия.