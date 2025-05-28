Медведев после высказывания Трампа напомнил ему о Третьей мировой войне
Сообщение собрало несколько тысяч лайков
28 мая 2025, 11:14, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычных соцсетях прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что благодаря ему с Россией не произошло "много очень плохих вещей", пишет "Парламентская газета".
Ранее Трамп заявил в соцсетях, что Владимир Путин играет с огнем, ведь с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, если бы США не вмешались.
"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только об одной действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне. Я надеюсь, Трамп это понимает!" – написал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что нормализация отношений России и США затянется на десятилетия.
11:18:16 28-05-2025
Затвитил с Айфона наверно?)
11:55:30 28-05-2025
Гость (11:18:16 28-05-2025) Затвитил с Айфона наверно?)... Завидуешь ? Иди работай бездельник
11:20:28 28-05-2025
Кто его опять разбудил?
11:39:05 28-05-2025
Гость (11:20:28 28-05-2025) Кто его опять разбудил?... Сушняк
11:43:36 28-05-2025
сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще от кого - не важно.
суть, что угрозы третьей мировой войной только с одной стороны.
11:53:03 28-05-2025
Гость (11:43:36 28-05-2025) сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще ... Да, от пендосии постоянно угроза такая исходит, НАТО учения постоянно отрабатывает с нанесением ударов по России. Или ты не согласен, хохол проплаченный ?
12:16:13 28-05-2025
Гость (11:53:03 28-05-2025) Да, от пендосии постоянно угроза такая исходит, НАТО учения ... оооо, понесло марусю.
я хохлятское террористическое государство всегда терпеть не мог, даже тогда когда относительно благополучно с ними было.
у них менталитет такой -дайте пожрать а то под порог нагадить нечем.
я о другом.
если от медведева, который я так понимаю - частный спикер определенной точки зрения, поступают такие месседжи, значит договориться о понятном мире не получается, не хотят они договариваться, не трамп не тем более ес.
11:53:40 28-05-2025
Гость (11:43:36 28-05-2025) сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще ... чего ты хохол злой такой, шаровары пропил?
12:36:56 28-05-2025
Musik (11:53:40 28-05-2025) чего ты хохол злой такой, шаровары пропил?... мусик, изи.
не там ищешь.
проблема в сша и ес.
там милые бранятся, только тешутся.
их мелкие ругачки не должны вводить в заблуждение, потому что глобально цель у них одна, и никогда не менялась.
посему и говорю, что медведев в открытое пространство сообщает, что договориться не очень то получается.
13:07:46 28-05-2025
Гость (11:43:36 28-05-2025) сколько попадаются такого рода спичи, от медведева или еще ... А высказывание заокеанского Трампа про шутки с огнем это что? Про какой огонь он говорил?
11:46:24 28-05-2025
"В воздухе пахнет грозой" (с)
11:49:37 28-05-2025
действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне --- ну так то логично, если с Россией делать много плохих вещей, с ней может произойти самая плохая вещь, но она ведь коснется всех
11:58:52 28-05-2025
Гость (11:49:37 28-05-2025) действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне --- ну т... Медведев,а хотят ли РУССКИЕ войны?
13:53:52 28-05-2025
Сергей5 (11:58:52 28-05-2025) Медведев,а хотят ли РУССКИЕ войны?... Зеленский, а кто их спрашивает?
12:22:48 28-05-2025
Гость (11:49:37 28-05-2025) действительно плохой вещи – о Третьей мировой войне --- ну т... Пока в России не будут делать хорошие вещи: - машины, электронику, одежду, дороги, обустройство страны, где дома в городах и селах будут стоять веками, третья война не избежна. Ибо это разгильдяйство, надо чем то забронировать.
12:15:21 28-05-2025
Зачем нам такой мир, в котором нет Парагвая?