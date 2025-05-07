Правление нового главы правительства ФРГ будет непростым, уверены эксперты

07 мая 2025, 12:37, ИА Амител

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц и бывший канцлер Олаф Шольц (справа) / Фото: AP/TASS / Ebrahim Noroozi

Канцлером Германии все-таки избран лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Это произошло со второй попытки 6 мая, хотя первое голосование оказалось для него провальным. Amic.ru собрал отклики на прошедшее событие, от которого зависит развитие российско-германских отношений и ситуация на европейском континенте.

"Обнажился кризис политической системы"

Первый тур голосования 6 мая оказался для Мерца провальным, причем впервые за всю историю ФРГ главу правительства не удалось избрать сразу. Поначалу этого политика поддержали 310 депутатов из необходимых 316.

Как известно, ранее ХДС/ХСС заключила соглашение с СДПГ, по которому канцлером становится Мерц. Пикантность ситуации в том, что во время первого голосования, как утверждали некоторые СМИ, лидера блока не поддержали свои же однопартийцы.

После провала голосования Мерц удалился из зала бундестага. "Принцесса плачет, свита отправилась уговаривать ее вернуться", – иронизировали некоторые наблюдатели в соцсетях. Повод для уговоров, видимо, все же был – поначалу кандидат в канцлеры даже заявил, что отказывается от второго тура, а это создавало совсем уж безвыходную ситуацию.

Уговоры, надо полагать, возымели действие, "принцесса вернулась", примерно в 16:15 состоялось повторное голосование, в ходе которого одобрение представленной кандидатуре высказали 325 парламентариев.

Мерц просто ломал комедию и прекрасно понимал, что его попросят вернуться, примерно так оценил ситуацию "Свободной прессе" старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Федор Басов.

"Ему [было] нужно, чтобы социал-демократы, третья партия в коалиции, убедила его в своей поддержке. Кроме того, я не исключаю, что федеральный президент Штайнмайер мог в эти часы обратиться и к социал-демократам, и к Мерцу лично, чтобы они все перестали интриговать и нашли компромисс. В итоге Мерц "въехал во второй тур на белом коне" с дополнительными политическими бонусами", – считает Басов.

Трудности с избранием свидетельствуют о больших политических проблемах в Германии, заявил "Газете.ru" депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Не все депутаты готовы поддержать Мерца даже при наличии парламентского большинства у правящей коалиции. Результаты первого тура обнажают кризис в политической системе Германии", – считает парламентарий.

Изгнание "Альтернативы"

"Это внутреннее дело Германии, мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться. Но еще раз повторяю, вот сам по себе европейский политический ландшафт полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующее", – так оценил происходящее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, явно намекая на репрессивные меры в отношении оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), занявшей второе место на прошедших не так давно парламентских выборах.

Как известно, ХДС/ХСС, СДПГ и примкнувшие к ним "Зеленые" полны решимости стереть АдГ с политической карты страны за различные "непозволительные" вещи, типа стремления нормализовать отношения с Россией, прекратить поддержку киевского режима и др.

Кстати, лидер АдГ Алиса Вайдель заявила после провального голосования, что в стране необходимо провести досрочные выборы.

"Мы можем лишь просто призвать руководствоваться разумом. Мерц [должен] просто уйти в отставку, должен быть открыт путь к новым выборам в нашей стране. АдГ готова возглавить правительство ФРГ и поставить страну с головы на ноги", – цитировали ее высказывание европейские СМИ.

Разумеется, разум участники коалиции включать не собирались, и никто "альтернативщикам" такой возможности предоставлять не собирался – недаром на днях Федеральное ведомство по охране Конституции (контрразведка) ФРГ признало партию правоэкстремистской, что можно считать первым шагом к ее запрету.

"Такая же пустышка"

Как бы то ни было, но ФРГ получила нового главу правительства, и наблюдатели уже дают ему свои оценки.

"Мерц – такая же безликая пустышка, как и Шольц. Проблема в том, что важность себе он будет набивать с помощью антироссийских заявлений и отчасти – действий", – написал по горячим следам в своем телеграм-канале политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

"Биография Мерца говорит о том, что он – тип высокомерный и надменный. При этом и внутри ХДС у него была масса недоброжелателей. И каждую новую вершину он брал с трудом. Ибо харизма у него – нулевая. Проблема в том, что таким надменным пустышкам надо с помощью чего-то утверждаться. И для Мерца самоутверждение будет проходить через противостояние с Россией. Потому из него уже льется поток русофобии", – оценивает Мерца политолог.

Трухачев уверен, что антироссийская риторика для Мерца – "это способ отвлечь внимание от внутренних проблем":

"От миграции, от исламизма, от роста цен и разницы в развитии запада и востока страны, от провала "зеленой" политики. И чем хуже дела пойдут внутри – тем больше он станет говорить о поддержке Украины и борьбе с Россией".

При этом провал первого голосования "ясно свидетельствует, насколько в него "верят" свои же однопартийцы", замечает политолог.

"Тем больше он будет надувать щеки с помощью антироссийской риторики. И к этому пора привыкать. Как и к тому, что не каждое его заявление надо обсуждать. Потому что за многими из них не стоит ничего, кроме самоутверждения высокомерной пустышки", – делает вывод Трухачев.

"Запомнится в самой дурной манере"

Ведущие мировые СМИ, конечно же, были более сдержанны в своих оценках. Произошедшее 6 мая в бундестаге "демонстрирует хрупкую политическую позицию" Мерца уже в начале правления, полагает французская газета Le Figaro.

"Он не очень популярен в общественном мнении и был оспорен в части собственного консервативного лагеря за то, что недавно ослабил строгие национальные правила о государственном дефиците, чтобы иметь возможность финансировать свою программу модернизации страны", – пишет издание.

"Фридрих Мерц собирался творить историю. Именно это он и сделал в нынешний вторник, который запомнится надолго, только в самой дурной манере. Впервые в истории ФРГ кандидат на должность канцлера провалился на голосовании. Какой позор для Мерца. И какая драма для страны – драма, которую не может позволить себе никто", – написало германское издание Die Zeit.

Репутации Мерца нанесен заметный ущерб, убеждена газета Handelsblatt.

"Способность народных партий работать в правительстве поставлена под вопрос. ХДС/ХСС и СДПГ обещали "рабочую коалицию". Однако в объединении, работающем против самого себя, страна не нуждается", – выражает скепсис издание.

Как бы то ни было, но в обозримом будущем Мерц будет главным действующим лицом германской политики. Поэтому логично напомнить некоторые страницы его биографии.

Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 года в городе Брилоне (Северный Рейн – Вестфалия). Интересно, что его отец был судьей и в 1970-е годы вел процессы против бывших нацистов, а вот дед по материнской линии в 1917–1937 годах был мэром Брилона и членом фашистской Национал-социалистической немецкой рабочей партии, сообщает ТАСС.

Сам Мерц признавал, что был трудным подростком, сталкивался со сложностями в учебе и часто нарушал дисциплину. В 17-летнем возрасте стал членом Молодежного союза при ХДС. После службы в армии изучал право в университетах Бонна и Марбурга.

В самом ХДС Мерц никогда не имел широкой поддержки. Из-за низких рейтингов и неудач в работе его даже хотели исключить из партии, пишет британская The Guardian. В 2009-м он ушел из политики, вернулся только в 2018-м после ухода с поста председателя Ангелы Меркель. Выставил свою кандидатуру на вакантное место и проиграл. Только в 2022 году он стал партийным лидером.Интересно, что Мерца часто называют "немецким Дональдом Трампом" из-за частых популистских высказываний и довольно внушительного состояния, хотя он называет себя политиком среднего класса.

Правда, сам Дональд Трамп относится к новому лидеру ФРГ, похоже, с прохладцей, намекает издание Politico, напоминая, что ранее глава Белого дома фактически высказался в поддержку АдГ.