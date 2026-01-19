Индексация будет скромнее, чем планировалось изначально

В феврале российские власти традиционно индексируют размер материнского капитала, чтобы эта выплата поспевала за уровнем инфляции. Вот и в 2026 году будут увеличены суммы как за первого, так и за второго ребенка. Впрочем, размер индексации в итоге будет чуть меньше, чем заявляли в прошлом году.

1 На сколько повысят размер материнского капитала с 1 февраля 2026 года? На 5,6%. Это уровень инфляции, который зафиксировали в России по итогам прошлого года. Кстати, ранее итоговая инфляция прогнозировалась на отметке 6,8%, так что и повышение маткапитала рассчитывали исходя из этих показателей. Поэтому осенью 2025-го данные были другими: ожидалось, что повышение размера выплат будет чуть более весомым.

2 Сколько в 2026 году будут выплачивать за рождение первого ребенка? Сумма сертификата на материнский капитал за рождение первого ребенка в 2026 году составит порядка 729 тысяч рублей. В Минтруде отметили, что размер увеличится на 38,6 тысячи рублей по сравнению с нынешним.

3 Какой будет выплата за рождение второго ребенка в 2026 году? Если семья не оформляла сертификат на первого ребенка, то после рождения второго ей будет положен почти миллион – 963 тысячи рублей. По данным Минтруда, размер повышения составит 51 тысячу рублей.

4 Сколько можно будет получить за второго ребенка, если уже получили маткапитал за первого? В этом случае семье положена разница между размерами выплат. В 2026 году она составит чуть более 234 тысяч рублей.