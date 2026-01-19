НОВОСТИОбщество

На сколько повысят маткапитал в России с 1 февраля 2026 года и каким будет его размер?

Индексация будет скромнее, чем планировалось изначально

19 января 2026, 13:09, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
В феврале российские власти традиционно индексируют размер материнского капитала, чтобы эта выплата поспевала за уровнем инфляции. Вот и в 2026 году будут увеличены суммы как за первого, так и за второго ребенка. Впрочем, размер индексации в итоге будет чуть меньше, чем заявляли в прошлом году.

О том, на сколько увеличится материнский капитал с 1 февраля 2026 года и каким будет его размер, – в материале amic.ru.

1

На сколько повысят размер материнского капитала с 1 февраля 2026 года?

На 5,6%. Это уровень инфляции, который зафиксировали в России по итогам прошлого года.
Кстати, ранее итоговая инфляция прогнозировалась на отметке 6,8%, так что и повышение маткапитала рассчитывали исходя из этих показателей. Поэтому осенью 2025-го данные были другими: ожидалось, что повышение размера выплат будет чуть более весомым.
2

Сколько в 2026 году будут выплачивать за рождение первого ребенка?

Сумма сертификата на материнский капитал за рождение первого ребенка в 2026 году составит порядка 729 тысяч рублей. В Минтруде отметили, что размер увеличится на 38,6 тысячи рублей по сравнению с нынешним.
3

Какой будет выплата за рождение второго ребенка в 2026 году?

Если семья не оформляла сертификат на первого ребенка, то после рождения второго ей будет положен почти миллион – 963 тысячи рублей. По данным Минтруда, размер повышения составит 51 тысячу рублей.
4

Сколько можно будет получить за второго ребенка, если уже получили маткапитал за первого?

В этом случае семье положена разница между размерами выплат. В 2026 году она составит чуть более 234 тысяч рублей.
5

Кто имеет право на получение материнского капитала в 2026 году?

Вот основные категории граждан, которые имеют право на материнский капитал:
  • женщины, которые родили или усыновили второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;
  • женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года;
  • отцы, которые являются единственными усыновителями второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;
  • отцы, которые являются единственными усыновителями первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года;
  • отцы в случае, если мать ребенка умерла или лишена родительских прав.
Иллюстрации к материалу: amic.ru

Маткапитал

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:08:42 19-01-2026

963/180=5,35 м2 , где 180 тысяч рублей стоимость 1 кв. м жилья с ремонтом.

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:59 19-01-2026

нужно на каждого ребенка выплачивать по 50 тр мес до 21 года. Тогда будет процветание и много детей. За детдомовских же выплачивают!! почему за родных нет выплат?!

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:28 19-01-2026

Гость (16:07:59 19-01-2026) нужно на каждого ребенка выплачивать по 50 тр мес до 21 года... Ничего не треснет? От наглости!

  3
Ответить
