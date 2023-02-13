Разрушенный при землетрясении турецкий город снесут и отстроят заново

Сейчас в Нурдагы продолжаются поисково-спасательные работы в последних восьми многоквартирных домах

13 февраля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Турецкий город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, которая сильно пострадала от землетрясения 6 февраля, снесут и отстроят заново. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора населённого пункта Осман Бильгин, передаёт NTV.

"Катастрофа, которую мы переживаем, является колоссальной. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Муратом Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим – на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново", – сказал Бильгин. Он подчеркнул, что сейчас в Нурдагы продолжаются поисково-спасательные работы в последних восьми многоквартирных домах. Предположительно, под завалами ещё есть люди.

Нурдагы находится на юго-востоке Турции, в одноимённом районе на западе провинции Газиантеп. По оценкам 2008 года, его население составляло 16 537 человек, а вместе с агломерацией – почти 38 тысяч.