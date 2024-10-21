Стоимость новой развязки на Власихинской в Барнауле составит почти 4 млрд рублей
Минтранс РФ включит проект в госпрограмму "Развитие транспортной системы"
21 октября 2024, 09:31, ИА Амител
В Барнауле могут построить вторую транспортную развязку – на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Объект завершит реконструкцию обхода Барнаула, пишет "Толк" со ссылкой на краевой Минтранс, однако пока проект лишь на пути к реализации.
Строительство двухуровневой развязки на Власихинской одобрили на Днях Алтайского края в Совфеде в сентябре. Минтранс РФ включит его в госпрограмму "Развитие транспортной системы".
"Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы, сметная стоимость реконструкции автомобильной дороги составляет в текущих ценах 3,911 млрд рублей", – заявили в краевом ведомстве.
Развязка должна обеспечить беспрепятственный доступ автомобильного транспорта, в том числе и грузовиков, в отдаленные районы Барнаула. В частности, речь идет о его промышленных кластерах. Кроме того, она значительно снизит пробки в районе Власихинской, которые собираются там регулярно.
Проект объекта разработали эксперты "РосИнсталПроекта". По задумке архитекторов, верхний уровень пройдет по путепроводу, на который "поднимут" шоссе Ленточный бор. Участок дорог на Власихинской останется на нижнем уровне. Как уточнял заместитель главного инженера по проектированию "РосИнсталПроекта", в эскизах "для максимального увеличения трафика "развязаны" все левые повороты", но только в рамках "тех возможностей, которые дают стесненные условия".
Также специалисты организации выполнили изыскательские работы. Они показали, что сюрпризов во время строительства возникнуть не должно.
09:50:22 21-10-2024
столько бабла...а чтобы разгрузить там не развязки нужны а расширение проезжей части и..... НОРМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА светофоров. Ибо парадокс, но при отключенных светофорах пробки меньше чем с работающими - это о чем то говорит..... и такая ситцация на многих участках нашего города.
Это прям болезнь - смените "настройщика, он не компетентен. Нужно мониторить и опдстраивать!
10:00:07 21-10-2024
власихинская встант колом
10:08:09 21-10-2024
Немного расширить улицы и перенастроить светофоры и будет в сотни раз дешевле
10:45:27 21-10-2024
Арарат. Григорич. Ковчегу приготовиться.
13:21:52 21-10-2024
Гость (10:45:27 21-10-2024) Арарат. Григорич. Ковчегу приготовиться.... Там не ковчегу приготовиться, а шиномонтажу который напротив Ленточного бора
11:35:20 21-10-2024
хватит уже "оптимизировать" деньги народные, расширять дороги нужно, а не эстакады городить! змеиногорский тракт ремонтировали-ремонтировали, а по факту получилась таже однополоска! выезд из города в сторону Алейска- одна тоска, не то, что ехать на Павловск и Новосибирск, а деньги были, почему так получилось, или у кого-то "получилось"?
12:02:38 21-10-2024
про "расширить" дороги ведь вполне объективно пишут люди ! Неужели "проектировщикам проектов" это не очевидно. "современные" дороги а полос количество почему то по старинке. И строящаяся развязка в принципе то же самое - с развязки и в "бутылочное горлышко" (например на тот же Южный) . А зато - "новая современная" ...((((
12:26:36 21-10-2024
На пересечении ул. Власихинская - Шоссе Ленточный бор (ЛБ) достаточно сделать кольцо, как на пересечении ул. Малахова -Власихинская и все. Сейчас там постоянная пробка только в направлении с Шоссе ЛБ на Власихинскую, потому, что зеленая фаза светофора для этого направления составляет не более 40%, в то время, как для обратного направления - практически 100% и пробок нет. Можно перераспределить полосы или добавить две полосы для направления с Шоссе ЛБ на Власихинскую.
12:48:06 21-10-2024
Срочно нужна развязка на перекрёстке: Строителей - Сов. Армии - Павловский тракт!
17:28:08 21-10-2024
Гость (12:48:06 21-10-2024) Срочно нужна развязка на перекрёстке: Строителей - Сов. Арми... Срочно нужен путепровод через железную дорогу у вокзалов. Четыре миллиарда рублей и одного годового строительного сезона достаточно при работе в три смены без выходных. Нужен опытный руководитель уровнем с Илона Маска.
18:36:43 21-10-2024
Гость (17:28:08 21-10-2024) Срочно нужен путепровод через железную дорогу у вокзалов. Че... А где такого взять, не подскажите?
21:46:05 22-10-2024
Гость (18:36:43 21-10-2024) А где такого взять, не подскажите?... Их много, но им не пробиться, места заняты родней и друзьями
13:02:03 21-10-2024
У Барнаула что не дорожный проект, так дерьмо голимое. Не умеют здесь в дороги. Ничего эта развязка не решит. Очевидная проблема всего города - это железка, рассекающая город надвое. Решите эту проблему.
15:44:48 21-10-2024
Гость (13:02:03 21-10-2024) У Барнаула что не дорожный проект, так дерьмо голимое. Не ум... согласен. Рельсы надо переносить или делать большой тунель
Но и это решит проблему не полностью. Постоит лет десять и снова кол
Решать надо корень проблемы - делать метро но не сплошную подземку а как у японцев - где то по земле где то над землей а где то под землей неглубоко
13:40:15 21-10-2024
Советскую Армию расширьте, конусов наставили и решили все проблемы
20:09:09 21-10-2024
Хорошая новость, скорее бы уже!
22:18:49 21-10-2024
главный сюрприз будет в конце стройки, когда заплатят не 4 млрд, а пять - вот это будет сюрприз!
22:54:39 25-10-2024
Всё хорошо развязка нужена. Но, лучше обратиться к Советским проектам. Нужно строить объезную дорогу и новые мосты через Обь. Насколько мне известно их должно быть ещё два. Об этом я слышал ещё в начале семидесятых годах.
09:48:00 26-10-2024
А что будет после строительства на перекрёстках: Малахова-Балтийская, Лазурная-Власихинская, кто-то об этом задумывался, прогнозировал. Прежде чем квартала застраивать транспортную инфраструктуру закладывать нужно.
23:45:55 26-10-2024
Интересно вообще каким образом вообще обосновываются такие проекты на т-образный перекрёсток тратить 4 млрд. рублей - это слишком. В этом месте достаточно ещё одно большое кольцо, до моста по Ленточному бору добавить ещё по одной по полосе, по возможности небольшой участок расширить Власихинскую в направлении Фурманова и не будет никого затора в этом месте.