Стоимость новой развязки на Власихинской в Барнауле составит почти 4 млрд рублей

Минтранс РФ включит проект в госпрограмму "Развитие транспортной системы"

21 октября 2024, 09:31, ИА Амител

Путепровод на шоссе Ленточный бор / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле могут построить вторую транспортную развязку – на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Объект завершит реконструкцию обхода Барнаула, пишет "Толк" со ссылкой на краевой Минтранс, однако пока проект лишь на пути к реализации.

Строительство двухуровневой развязки на Власихинской одобрили на Днях Алтайского края в Совфеде в сентябре. Минтранс РФ включит его в госпрограмму "Развитие транспортной системы".

"Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы, сметная стоимость реконструкции автомобильной дороги составляет в текущих ценах 3,911 млрд рублей", – заявили в краевом ведомстве.

Развязка должна обеспечить беспрепятственный доступ автомобильного транспорта, в том числе и грузовиков, в отдаленные районы Барнаула. В частности, речь идет о его промышленных кластерах. Кроме того, она значительно снизит пробки в районе Власихинской, которые собираются там регулярно.

Проект объекта разработали эксперты "РосИнсталПроекта". По задумке архитекторов, верхний уровень пройдет по путепроводу, на который "поднимут" шоссе Ленточный бор. Участок дорог на Власихинской останется на нижнем уровне. Как уточнял заместитель главного инженера по проектированию "РосИнсталПроекта", в эскизах "для максимального увеличения трафика "развязаны" все левые повороты", но только в рамках "тех возможностей, которые дают стесненные условия".

Также специалисты организации выполнили изыскательские работы. Они показали, что сюрпризов во время строительства возникнуть не должно.