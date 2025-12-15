Реабилитация, работа, земля. Какие законы приняли в Алтайском крае для участников СВО
И какие примут в ближайшее время
15 декабря 2025, 12:50, ИА Амител
В 2026 году в Алтайском крае на региональном уровне приняли ряд законодательных решений для участников СВО и их семей. Поддержка касается реабилитации, трудоустройства, земельных участков и ускоренного рассмотрения обращений. О ключевых мерах рассказал председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко в рамках итогового интервью.
Спикер АКЗС напомнил, что часть военнослужащих возвращаются домой с инвалидностью. Поэтому одна из главных задач власти – социальная, психологическая и медицинская реабилитация бойцов, а также их адаптация к мирной жизни.
«Важно также обеспечить их работой. Мы внесли изменения в краевой закон: для всех предприятий с численностью свыше 100 человек введена отдельная квота рабочих мест для участников спецоперации – 1%. Плюс они подпадают под общую квоту для инвалидов на уровне 3–4%. Предприятия, создающие такие рабочие места, получают серьезную федеральную поддержку – порядка 200 тысяч рублей на оснащение одного рабочего места», – напомнил Александр Романенко.
Еще одно направление – предоставление земельных участков. В регионе приняли закон, который дает право на землю героям, кавалерам орденов, а в случае гибели участника СВО – его семье. По данным, которые привел председатель АКЗС, этим правом уже воспользовались 113 человек, еще 77 стоят в очереди, прежде всего – в городах, где свободной земли мало.
Кроме того, в регионе упростили порядок сохранения права на участок для семей погибших бойцов. Если семья зарегистрирована в Алтайском крае, она может получить землю, даже если сам участник СВО был прописан по месту службы в другом регионе.
С 1 января 2026 года начнет действовать норма, позволяющая вместо участка получить денежную компенсацию – 200 тысяч рублей.
«Рассматриваем и другие возможные меры поддержки. Например, мы направили законодательную инициативу в Совет Федерации о том, чтобы всем ветеранам боевых действий установить льготу в 50% на уплату жилищно-коммунальных услуг. Причем по всей стране. На это потребуются большие финансовые ресурсы – более 20 млрд рублей», – добавил спикер АКЗС.
Еще одно изменение планируют принять на ближайшей сессии АКЗС, 18 декабря. Речь идет о сокращении сроков рассмотрения письменных обращений от участников СВО в любой государственный или муниципальный орган – с 30 до 15 дней.
Также в интервью Александр Романенко рассказал о планах остановить золотодобычу на Алтае, попытках решить транспортные проблемы и необходимости усилить контроль ремонта школ.
