Как участникам СВО и их семьям получить региональные льготы и куда за ними обращаться?

Всего Алтайский край предоставляет участникам СВО и их семьям порядка 30 льгот

27 ноября 2025, 06:00, Антон Дегтярев

Специалисты фонда "Защитники Отечества" / Фото: amic.ru

В редакцию amic.ru обратились родственники участников СВО, которые рассказали, что не получают большинство мер поддержки, только недавно узнали о них и даже не связывались с социальным куратором, который должен быть закреплен за каждой семьей. При этом официально в регионе действует около 30 льгот для солдат и их родственников. Amic.ru рассказывает, как добиться социальных льгот и всем ли семьям ветеранов они положены.

Куда обратиться за поддержкой?

Вдова участника СВО из поселка Казенная Заимка Юлия С. пояснила, что никакой информации о льготах ей не предоставили, и женщина даже не знала, куда обратиться, чтобы получить помощь от государства.

В Минсоцзащиты amic.ru ответили, что семье Юлии произвели региональную выплату в связи с гибелью военного, также семья получает ежемесячные денежные выплаты, а ребенку предоставлено бесплатное горячее питание в школе. Кроме того, женщину проконсультировали о мерах соцподдержки, за семьей закреплен координатор фонда "Защитники Отечества".

По информации Минсоцзащиты, за дополнительной поддержкой ветераны СВО и их семьи могут обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае. Можно с 9 до 18 часов прийти лично в фонд, который находится на пр. Ленина, 5, в Барнауле или позвонить по телефону +7 (3852) 556-777. По этому же номеру жителям других городов и районов Алтайского края подскажут номер их социального координатора.

Кроме того, за поддержкой можно обратиться в органы Минсоцзащиты, где родственникам участников СВО должны разъяснить порядок оказания мер соцподдержки и получения социальных услуг, в том числе возможность обращения к социальному координатору.

Фонд "Защитники Отечества" / Фото: amic.ru

А если семье не назначили социального куратора?

Пятеро обратившихся к журналистам женщин рассказали, что их семьям не предоставили социального куратора и о его существовании они "даже не слышали". В краевом Минсоцзащиты ответили, что иногда военнослужащий, который заключил контракт в другом регионе, не оставляет информацию о членах своей семьи, а его родные также не обращаются за помощью. Если социального куратора семье по какой-то причине не назначили, то следует позвонить в контакт-центр Министерства социальной защиты по телефону: 8 (3852) 27-36-01. Специалисты оперативно организуют сопровождение, свяжут с ответственным лицом и окажут всю необходимую помощь. Сегодня с семьями участников СВО работает порядка 200 кураторов, сообщили в министерстве.

Если боец заключил контракт в другом регионе?

Мать без вести пропавшего участника СВО Татьяна Г. отметила, что ее сын заключил контракт в другом регионе (а именно – в Магадане) и льгот семья так и не получила. В краевом Минсоцзащиты отметили, что если участник СВО заключил контракт в другом регионе, то он получает выплаты не от Алтайского края, а от того субъекта России, от которого направился на СВО.

При этом в Алтайском крае боец и его семья имеют все остальные льготы. Правда, информации о таком солдате и его родственниках у региона может просто не быть. Поэтому либо сам участник СВО, либо члены его семьи должны обратиться в соцзащиту и заявить о себе, чтобы получить меры поддержки. Позвонить можно по телефону контакт-центра: +7 (3852) 27-36-01.

Российский военный / Фото: amic.ru

Если боец без вести пропал, ему положены льготы?

Жена без вести пропавшего участника СВО Татьяна П. из села Гоньба, а также матери исчезнувших бойцов Татьяна Г., Марина В. и Светлана П. отметили, что практически не получали льгот и выплат, а платили их семьям только оклад солдата – около 20 тысяч рублей. В краевом Минсоцзащиты amic.ru пояснили, что меры поддержки участников СВО и их семей распространяются и на без вести пропавших бойцов, и данная категория никаким исключением не является. В министерстве добавили, что сведения о без вести пропавших бойцах поступают не в полном объеме, в основном ведомство их получает от членов семей. Поэтому если помощь не предоставляется, семьям стоит обратиться в Минсоцзащиты.

Какой документ обязательно нужен семье для получения льгот?

Для получения большинства льгот, мер поддержки, ежемесячных денежных выплат, материальной помощи по догазификации, бесплатного горячего питания в школе и освобождения от оплаты за детский сад родственники участников спецоперации должны получить справку о подтверждении факта участия бойца в СВО.

Для этого можно подать заявление через портал госуслуг либо лично обратиться в МФЦ по месту жительства, военкомат, воинскую часть по месту прохождения службы, а также в военно-социальный центр Минобороны, пояснили в Минсоцзащиты региона.

Где узнать о мерах поддержки участников СВО?

Пять родственниц участников отметили, что вообще не знали, какие льготы положены семьям участников СВО. В Минсоцзащиты подчеркнули, что информация о льготах размещена на портале госуслуг и на сайте Минсоцзащиты Алтайского края. При этом предоставляет помощь не только Минсоцзащиты региона, но и другие органы в сферах здравоохранения, образования, труда, культуры, спорта, юстиции.

Amic.ru также неоднократно писал о том, какие льготы положены участникам СВО. Полный список выплат и мер поддержки для солдат можно посмотреть здесь, а для их семей – по этой ссылке.

Кабинет социальных координаторов / Фото: amic.ru

Как Минсоцзащиты решает проблемные ситуации?

В Минсоцзащиты Алтайского края заверили, что оперативно решают все проблемные ситуации, связанные с поддержкой участников СВО и их семей, поэтому если родственники солдат не получили поддержку, им стоит обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. В соцзащите amic.ru заверили, что со всеми обратившимися женщинами уже организована работа.

«Минсоцзащиты Алтайского края разъяснило семьям порядок оказания мер социальной поддержки и получения социальных услуг в учреждениях социальной защиты, в том числе возможность обращения к социальному координатору. Контакты семей погибших и пропавших без вести участников СВО переданы в филиал госфонда "Защитники Отечества" для организации работы с ними», – отметили в ведомстве.

Какие выплаты получают участники СВО и члены их семей от края?

Сейчас Алтайский край платит заключившим контракт в регионе материальную помощь 2,5 млн рублей. В случае ранения военному регион выплачивает 500 тысяч рублей, а в случае гибели бойца членам семьи выделают 1 млн рублей в равных долях.

Детям, отец которых погиб на СВО, единовременно выплачивают 75 тысяч рублей, если они поступили в образовательную организацию высшего образования или по программам профессионального образования.

Удостоенные звания Героя России или награжденные орденами участники СВО могут бесплатно получить в собственность земельный участок, либо же с 1 января 2026 года они смогут получить взамен компенсационную выплату 200 тысяч рублей.

Какие меры поддержки семей участников СВО действуют в регионе?

Всего в крае сейчас реализуется около 30 региональных мер поддержки участников СВО и их семей.

Участникам СВО и членам их семей помогают с газификацией жилых домов (в размере до 100 тысяч рублей). Детей солдат бесплатно обеспечивают горячим питанием в школах и профессиональных образовательных организациях, а родителей освобождают от платы за присмотр и уход за детьми в детсадах.

Для участников СВО и членов их семей предусмотрено бесплатное посещение краевых музеев и театров, а также участие в спортивных мероприятиях. Членам семей бойцов помогают с трудоустройством, прохождением профессионального обучения, с ними проводят занятия по психологической поддержке и по социальной адаптации, родственников солдат сопровождают на собеседование с работодателем.

Также в рамках межведомственного взаимодействия совместно с органами местного самоуправления решаются бытовые вопросы. Пожилые родственники и инвалиды из семей военных бесплатно получают социальные услуги на дому и в полустационарных учреждениях. При необходимости их в первую очередь размещают в стационарных организациях социального обслуживания.

Центр реабилитации ветеранов боевых действий / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Где оказывают психологическую помощь родственникам участников СВО?

В крае организована работа психологических онлайн-кабинета и мобильного офиса, телефона доверия для детей, подростков и их родителей (8-800-2000-122) и телефона кризисной линии для женщин (8-800-201-4717).

В Барнауле и в Алейске открыты специальные программы и группы психологической поддержки для матерей, жен, сестер, подруг участников СВО (группа "Источник опоры"), для женщин-волонтеров, помогающих участникам СВО и их семьям (курс "Пространство поддержки"), для семей погибших на СВО военных (группа "Между утратой и надеждой"), а также для детей и подростков, переживающих утрату родителя (программа "В кругу заботы и любви").

Работу групп психологической поддержки обеспечивают психологи двух барнаульских учреждений – Краевого кризисного центра для женщин и семей с детьми (на ул. Смирнова, 79г) и Краевого кризисного центра для мужчин (на ул. Георгия Исакова, 113е). Психологическую помощь оказывают и на пр. Калинина, 7, в Барнауле, где работает Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Подробнее об оказании психологической помощи участникам СВО и их семьям в Алтайском крае можно прочитать здесь.

Где помогают реабилитироваться участникам СВО?

В регионе работают и реабилитационные центры, где участникам СВО помогают адаптироваться к мирной жизни. В том же Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий проводятся адаптивные занятия по физической культуре, психологические и юридические консультации. Также с реабилитацией солдатам помогают в фонде "Защитники Отечества".

Кроме того, специализированную медицинскую помощь участникам СВО оказывают в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. С начала СВО на его базе функционирует Координационный центр по организации оказания медицинской помощи участникам СВО.

В Координационном центре работает горячая линия для оперативного решения вопросов по организации медпомощи солдатам и по оказанию им консультативной помощи. Позвонить можно по номеру 8 (800) 700-82-34.