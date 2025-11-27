Как участникам СВО и их семьям получить региональные льготы и куда за ними обращаться?
Всего Алтайский край предоставляет участникам СВО и их семьям порядка 30 льгот
27 ноября 2025, 06:00, Антон Дегтярев
В редакцию amic.ru обратились родственники участников СВО, которые рассказали, что не получают большинство мер поддержки, только недавно узнали о них и даже не связывались с социальным куратором, который должен быть закреплен за каждой семьей. При этом официально в регионе действует около 30 льгот для солдат и их родственников. Amic.ru рассказывает, как добиться социальных льгот и всем ли семьям ветеранов они положены.
Куда обратиться за поддержкой?
Вдова участника СВО из поселка Казенная Заимка Юлия С. пояснила, что никакой информации о льготах ей не предоставили, и женщина даже не знала, куда обратиться, чтобы получить помощь от государства.
В Минсоцзащиты amic.ru ответили, что семье Юлии произвели региональную выплату в связи с гибелью военного, также семья получает ежемесячные денежные выплаты, а ребенку предоставлено бесплатное горячее питание в школе. Кроме того, женщину проконсультировали о мерах соцподдержки, за семьей закреплен координатор фонда "Защитники Отечества".
По информации Минсоцзащиты, за дополнительной поддержкой ветераны СВО и их семьи могут обратиться в филиал фонда "Защитники Отечества" в Алтайском крае. Можно с 9 до 18 часов прийти лично в фонд, который находится на пр. Ленина, 5, в Барнауле или позвонить по телефону +7 (3852) 556-777. По этому же номеру жителям других городов и районов Алтайского края подскажут номер их социального координатора.
Кроме того, за поддержкой можно обратиться в органы Минсоцзащиты, где родственникам участников СВО должны разъяснить порядок оказания мер соцподдержки и получения социальных услуг, в том числе возможность обращения к социальному координатору.
А если семье не назначили социального куратора?
Пятеро обратившихся к журналистам женщин рассказали, что их семьям не предоставили социального куратора и о его существовании они "даже не слышали". В краевом Минсоцзащиты ответили, что иногда военнослужащий, который заключил контракт в другом регионе, не оставляет информацию о членах своей семьи, а его родные также не обращаются за помощью. Если социального куратора семье по какой-то причине не назначили, то следует позвонить в контакт-центр Министерства социальной защиты по телефону: 8 (3852) 27-36-01. Специалисты оперативно организуют сопровождение, свяжут с ответственным лицом и окажут всю необходимую помощь. Сегодня с семьями участников СВО работает порядка 200 кураторов, сообщили в министерстве.
Если боец заключил контракт в другом регионе?
Мать без вести пропавшего участника СВО Татьяна Г. отметила, что ее сын заключил контракт в другом регионе (а именно – в Магадане) и льгот семья так и не получила. В краевом Минсоцзащиты отметили, что если участник СВО заключил контракт в другом регионе, то он получает выплаты не от Алтайского края, а от того субъекта России, от которого направился на СВО.
При этом в Алтайском крае боец и его семья имеют все остальные льготы. Правда, информации о таком солдате и его родственниках у региона может просто не быть. Поэтому либо сам участник СВО, либо члены его семьи должны обратиться в соцзащиту и заявить о себе, чтобы получить меры поддержки. Позвонить можно по телефону контакт-центра: +7 (3852) 27-36-01.
Если боец без вести пропал, ему положены льготы?
Жена без вести пропавшего участника СВО Татьяна П. из села Гоньба, а также матери исчезнувших бойцов Татьяна Г., Марина В. и Светлана П. отметили, что практически не получали льгот и выплат, а платили их семьям только оклад солдата – около 20 тысяч рублей. В краевом Минсоцзащиты amic.ru пояснили, что меры поддержки участников СВО и их семей распространяются и на без вести пропавших бойцов, и данная категория никаким исключением не является. В министерстве добавили, что сведения о без вести пропавших бойцах поступают не в полном объеме, в основном ведомство их получает от членов семей. Поэтому если помощь не предоставляется, семьям стоит обратиться в Минсоцзащиты.
Какой документ обязательно нужен семье для получения льгот?
Для получения большинства льгот, мер поддержки, ежемесячных денежных выплат, материальной помощи по догазификации, бесплатного горячего питания в школе и освобождения от оплаты за детский сад родственники участников спецоперации должны получить справку о подтверждении факта участия бойца в СВО.
Для этого можно подать заявление через портал госуслуг либо лично обратиться в МФЦ по месту жительства, военкомат, воинскую часть по месту прохождения службы, а также в военно-социальный центр Минобороны, пояснили в Минсоцзащиты региона.
Где узнать о мерах поддержки участников СВО?
Пять родственниц участников отметили, что вообще не знали, какие льготы положены семьям участников СВО. В Минсоцзащиты подчеркнули, что информация о льготах размещена на портале госуслуг и на сайте Минсоцзащиты Алтайского края. При этом предоставляет помощь не только Минсоцзащиты региона, но и другие органы в сферах здравоохранения, образования, труда, культуры, спорта, юстиции.
Amic.ru также неоднократно писал о том, какие льготы положены участникам СВО. Полный список выплат и мер поддержки для солдат можно посмотреть здесь, а для их семей – по этой ссылке.
Как Минсоцзащиты решает проблемные ситуации?
В Минсоцзащиты Алтайского края заверили, что оперативно решают все проблемные ситуации, связанные с поддержкой участников СВО и их семей, поэтому если родственники солдат не получили поддержку, им стоит обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. В соцзащите amic.ru заверили, что со всеми обратившимися женщинами уже организована работа.
«Минсоцзащиты Алтайского края разъяснило семьям порядок оказания мер социальной поддержки и получения социальных услуг в учреждениях социальной защиты, в том числе возможность обращения к социальному координатору. Контакты семей погибших и пропавших без вести участников СВО переданы в филиал госфонда "Защитники Отечества" для организации работы с ними», – отметили в ведомстве.
Какие выплаты получают участники СВО и члены их семей от края?
Сейчас Алтайский край платит заключившим контракт в регионе материальную помощь 2,5 млн рублей. В случае ранения военному регион выплачивает 500 тысяч рублей, а в случае гибели бойца членам семьи выделают 1 млн рублей в равных долях.
Детям, отец которых погиб на СВО, единовременно выплачивают 75 тысяч рублей, если они поступили в образовательную организацию высшего образования или по программам профессионального образования.
Удостоенные звания Героя России или награжденные орденами участники СВО могут бесплатно получить в собственность земельный участок, либо же с 1 января 2026 года они смогут получить взамен компенсационную выплату 200 тысяч рублей.
Какие меры поддержки семей участников СВО действуют в регионе?
Всего в крае сейчас реализуется около 30 региональных мер поддержки участников СВО и их семей.
Участникам СВО и членам их семей помогают с газификацией жилых домов (в размере до 100 тысяч рублей). Детей солдат бесплатно обеспечивают горячим питанием в школах и профессиональных образовательных организациях, а родителей освобождают от платы за присмотр и уход за детьми в детсадах.
Для участников СВО и членов их семей предусмотрено бесплатное посещение краевых музеев и театров, а также участие в спортивных мероприятиях. Членам семей бойцов помогают с трудоустройством, прохождением профессионального обучения, с ними проводят занятия по психологической поддержке и по социальной адаптации, родственников солдат сопровождают на собеседование с работодателем.
Также в рамках межведомственного взаимодействия совместно с органами местного самоуправления решаются бытовые вопросы. Пожилые родственники и инвалиды из семей военных бесплатно получают социальные услуги на дому и в полустационарных учреждениях. При необходимости их в первую очередь размещают в стационарных организациях социального обслуживания.
Где оказывают психологическую помощь родственникам участников СВО?
В крае организована работа психологических онлайн-кабинета и мобильного офиса, телефона доверия для детей, подростков и их родителей (8-800-2000-122) и телефона кризисной линии для женщин (8-800-201-4717).
В Барнауле и в Алейске открыты специальные программы и группы психологической поддержки для матерей, жен, сестер, подруг участников СВО (группа "Источник опоры"), для женщин-волонтеров, помогающих участникам СВО и их семьям (курс "Пространство поддержки"), для семей погибших на СВО военных (группа "Между утратой и надеждой"), а также для детей и подростков, переживающих утрату родителя (программа "В кругу заботы и любви").
Работу групп психологической поддержки обеспечивают психологи двух барнаульских учреждений – Краевого кризисного центра для женщин и семей с детьми (на ул. Смирнова, 79г) и Краевого кризисного центра для мужчин (на ул. Георгия Исакова, 113е). Психологическую помощь оказывают и на пр. Калинина, 7, в Барнауле, где работает Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.
Подробнее об оказании психологической помощи участникам СВО и их семьям в Алтайском крае можно прочитать здесь.
Где помогают реабилитироваться участникам СВО?
В регионе работают и реабилитационные центры, где участникам СВО помогают адаптироваться к мирной жизни. В том же Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий проводятся адаптивные занятия по физической культуре, психологические и юридические консультации. Также с реабилитацией солдатам помогают в фонде "Защитники Отечества".
Кроме того, специализированную медицинскую помощь участникам СВО оказывают в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. С начала СВО на его базе функционирует Координационный центр по организации оказания медицинской помощи участникам СВО.
В Координационном центре работает горячая линия для оперативного решения вопросов по организации медпомощи солдатам и по оказанию им консультативной помощи. Позвонить можно по номеру 8 (800) 700-82-34.
09:12:45 27-11-2025
Ну не работает фонд "Защитники Отечества" (по крайней мере с семьями погибших), ЗАЧЕМ рекламировать его???
Обращалась мама туда осенью 2023 г., как только его открыли. Выплаты к тому моменту по случаю смерти были получены в полном объеме. Дали нам так называемого координатора, вопрос был только один "почему зарплата выплачивалась не 195 000, как обещали, а чистый оклад. В в/ч сами несколько делали запрос с просьбой выслать копию контракта и пояснить выплаченную зарплату; из части приходили непонятные отписки, либо вообще не приходил ответ. Вот и поехали с этим вопросом в фонд. Так координатор через каждые два слова только уточняла "а Вы точно все выплаты по случаю гибели уже получили или нет?". Затем пообещала, что сделает официальный запрос в в/ч по нашему вопросу. Это было в сентябре 2023. В декабре 2023 позвонила, сказала, что ответа пока нет, но в/ч нам, как государственному официальному учреждению ОБЯЗАНЫ ответить, как поступит ответ, сообщу обязательно. Вот уже почти декабрь 2025, в ответ тишина, больше ни одного звонка от координатора не было вообще ни разу, ни по какому вопросу. Один раз как-то сама звонила, спрашивала, можно как-то посодействовать маме в получении мед.помощи, на что получила ответ "это все в порядке очереди, как всем гражданам, обращайтесь в поликлинику, мы ничем помочь не можем".
Единственный плюс, при обращении тогда же в фонде в пенсионный отдел, девочка, работавшая там на тот момент очень подробно и простым, доступным языком объяснила, какие документы необходимы маме для начисления пенсии за гибель сына и куда обращаться.
А вот в окне "ГОСУСЛУГИ", чтобы оформить компенсацию на оплату услуг ЖКХ, на нас девушка посмотрела удивленными глазами "а разве полагается такая компенсация???", дальше она вышла на сайт госуслуг и начала там черпать информацию.
А вот девушки из кризисного центра, которые координовали маму изначально (до открытия фонда "Защитники Отечества) звонили раз в 1-2 недели и интересовались, может помощь нужна какая, может подсказать что-то нужно, даже просто спрашивала "как мама чувствует себя?", Елена Анатольевна брала на работе машину, заезжала за мамой, чтобы съездить в Соцзащиту на пр. Ленина для оформления региональной выплаты по случаю гибели, обратно до дома маму тоже отвезли. Вот этим женщинам из Кризисного центра - огромнейшее спасибо. И Оксане Анатольевне из пенсионного отдела военкомата и военному комиссару Сергею Петровичу тоже искреннее человеческое огромнейшее спасибо. С Оксаной Анатольевной пришлось почти год быть на связи, но общими усилиями добились результата. А вот фонду, к сожалению, не за что сказать даже малюсенькое спасибо.
Сейчас вот предстоит еще выяснить как оформить компенсацию расходов за установленный памятник. И тоже придется это своими силами все выяснять. Там тоже такой маразм. Нужно съездить на кладбище, чтобы они сделали отметку, что памятник установлен действительно. Только вот КАК туда ехать никого не интересует, туда летом на автобусе уже нереально добраться, своего авто нет. Потом еще справка из МУП "Спец.похоронная служба" платная и действует всего месяц. В общем кошмар.
09:53:16 27-11-2025
Гость (09:12:45 27-11-2025) Ну не работает фонд "Защитники Отечества" (по крайней мере с... Здравствуйте. Сожалеем, что у Вас сложилось такое впечатление от работы специалистов филиала фонда. Предлагаем Вам для получения ответов на текущие вопросы, интересующие Вас, все же обратиться в филиал фонда. Обратиться можно к своему социальному координатору. Если Вы находитесь на сопровождении, но по какой-то причине не имеете контактов своего соцкора, можете обратиться за консультацией по телефону : +7 (3852) 556-777 или по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, д.5. Часы работы: 09:00–18:00, обед: 13:00–14:00. Если Вы не находитесь на сопровождении, то, обратившись по этим же контактам, можете узнать о такой возможности. Также Вы можете обратиться с вопросами в личные сообщения нашего сообщества Вконтакте: https://vk.com/public221400950. С уважением, филиал фонда «Защитники Отечества»
10:16:00 27-11-2025
Филиал 'Защитники Отечества' (09:53:16 27-11-2025) Здравствуйте. Сожалеем, что у Вас сложилось такое впечатлени... Обращались уже. Что толку то??? В 2023 году обратились, два года прошло, никакого ответа нет. Складывается впечатление, что координатор сделал запрос в в/ч и забыл об этом. Нужно же отслеживать обращение, делать повторно и т. д. В конце концов военкомат же дублировал свои запросы в СК ежемесячно и на связи постоянно был. Навязываться вовсе не хочется . Просто не нужно рекламировать и вводить людей в заблуждение как в фонде все организованно и чудесно работает. Наверное, кому-то оказывают помощь и поддержку, н свой опыт обращения туда описан выше. Увы...
10:33:50 27-11-2025
Гость (10:16:00 27-11-2025) Обращались уже. Что толку то??? В 2023 году обратились, два ... Спасибо за ответ. Тем не менее, помните, пожалуйста, что Вы в любое время можете обратиться в филиал фонда. За прошедшее с открытия время появилось множество нововведений, в частности, расширился спектр юридических услуг, оказываемых на базе филиала, и многое другое. С уважением, филиал фонда «Защитники Отечества»