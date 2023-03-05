"Редановцев" задержали в новосибирских торговых центрах

В воскресенье, 5 марта, полиция провела рейд по новосибирским ТЦ "Аура" и "Галерея"

05 марта 2023, 20:31, ИА Амител

Участники "ЧВК Редан" / Фото из соцсетей

В воскресенье, 5 марта, полиция провела рейд по новосибирским ТЦ "Аура" и "Галерея". Как сообщает "КП-Новосибирск", в них было большое количество подростков, которые были одеты в чёрное.

В итоге несовершеннолетних поместили в автозаки и увезли. Не исключено, что речь идёт о членах группировки "ЧВК Редан".

Напомним, что в Барнауле 5 марта в торговых центрах тоже собрались подростки. Однако задержаний не было – по словам очевидцев, несовершеннолетних, подозреваемых в участии в "Редане", просто выгнали из торгового центра.