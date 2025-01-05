Рекордный уровень. В Алтайском крае нарастили объем речных грузоперевозок в 2024 году

В 2024-м алтайские речники перевезли на 100 тысяч тонн грузов больше, чем в 2023-м

05 января 2025, 12:09, ИА Амител

Алтайские теплоходы / Фото: amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае перевезли более 1,2 млн грузов водным транспортом. Об этом сообщил региональный Минтранс, подчеркнув, что речники сохраняют рекордные показатели. Годом ранее объем перевезенных грузов составил 1,1 млн тонн.

В ведомстве отметили положительную динамику на трех реках – Оби, Бии и Катуни.

"Увеличить объемы перевозок позволил высокий спрос на строительные и ремонтные материалы, особенно в районах рядом с населенными пунктами Быстрый Исток, Усть-Чарышская Пристань, Вяткино и Калистратиха", – говорится в сообщении. В Минтрансе подсчитали, что благодаря переходу на речной транспорт удалось сократить автомобильные перевозки на 50 тысяч грузовых автомобилей. Это было особенно важно летом, чтобы освободить Чуйский тракт от лишних машин в туристический сезон.

Ведомство также напоминает, что в 2024-м регион получил два новых земснаряда – "Евгений Плескевич" и "Катунский-1". Первый уже работает с начала лета, а второй начнут эксплуатировать в 2025 году.

О том, почему земснаряд "Евгений Плескевич", который обошелся краю почти в миллиард, так важен для речной отрасли, читайте в материале amic.ru.