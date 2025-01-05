Рекордный уровень. В Алтайском крае нарастили объем речных грузоперевозок в 2024 году
В 2024-м алтайские речники перевезли на 100 тысяч тонн грузов больше, чем в 2023-м
05 января 2025, 12:09, ИА Амител
В 2024 году в Алтайском крае перевезли более 1,2 млн грузов водным транспортом. Об этом сообщил региональный Минтранс, подчеркнув, что речники сохраняют рекордные показатели. Годом ранее объем перевезенных грузов составил 1,1 млн тонн.
В ведомстве отметили положительную динамику на трех реках – Оби, Бии и Катуни.
"Увеличить объемы перевозок позволил высокий спрос на строительные и ремонтные материалы, особенно в районах рядом с населенными пунктами Быстрый Исток, Усть-Чарышская Пристань, Вяткино и Калистратиха", – говорится в сообщении. В Минтрансе подсчитали, что благодаря переходу на речной транспорт удалось сократить автомобильные перевозки на 50 тысяч грузовых автомобилей. Это было особенно важно летом, чтобы освободить Чуйский тракт от лишних машин в туристический сезон.
Ведомство также напоминает, что в 2024-м регион получил два новых земснаряда – "Евгений Плескевич" и "Катунский-1". Первый уже работает с начала лета, а второй начнут эксплуатировать в 2025 году.
О том, почему земснаряд "Евгений Плескевич", который обошелся краю почти в миллиард, так важен для речной отрасли, читайте в материале amic.ru.
12:20:42 05-01-2025
а я бы прокатился на барже от Бийска до Барнаула. Вот кто бы взял? За деньги, естественно.
09:21:15 09-01-2025
Гость (12:20:42 05-01-2025) а я бы прокатился на барже от Бийска до Барнаула. Вот кто б... Найди баржу и договаривайся. Хотя вряд ли возьмут. Всякие соображения безопасности, антитеррористическая защита... Не время!
13:40:57 05-01-2025
а в Барнауле на месте грузового порта дом построили. а на месте речного вокзала .. тоже дом строят
09:09:14 09-01-2025
гость (13:40:57 05-01-2025) а в Барнауле на месте грузового порта дом построили. а на ме... Грузовой порт в Барнауле работает ударными темпами. Он вообще-то на Восточном находится.
09:28:57 09-01-2025
"В ведомстве отметили положительную динамику на трех реках – Оби, Бии и Катуни."
а на лосихе, на лосихе какая динамика?