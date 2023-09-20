Ректор АлтГУ получил представление от прокуратуры после скандала с общежитиями
По закону заключать договоры на проживание должны на весь период обучения студента, а не на несколько месяцев
20 сентября 2023, 17:38, ИА Амител
Прокуратура внесла представление ректору АлтГУ Сергею Бочарову за краткосрочные договоры найма мест в общежитиях со студентами. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на руководителя Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрея Короля.
Ранее сообщалось, что студенты вуза перед началом нового учебного года могут остаться без мест в общежитиях, поскольку университет заключает с ними договор не на весь период обучения, а только на несколько месяцев. В результате, возвращаясь с каникул, студенты рискуют не найти себе комнату, поскольку приоритет в заселении отдают первокурсникам.
В АлтГУ на это заявляли, что у них наблюдается нехватка мест. При потребности в 2,5 тысячи у университета есть лишь 2087. Вуз заключает договоры с другими образовательными учреждениями Барнаула на аренду мест в общежитиях и решает вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве с Союзом риелторов Барнаула и Алтайского края для помощи студентам в поисках квартир для аренды.
На фоне этого Ассоциация активистов студенческих общежитий подала жалобу в прокуратуру. Проверяющие установили, что в августе вуз заключил 1162 договора найма жилых помещений со студентами лишь на 10 месяцев, до конца июня 2024 года, что нарушает действующие законы. По ним договоры должны заключаться на весь период обучения.
По этой причине Бочарову внесли представление об устранении нарушений.
17:51:23 20-09-2023
Тогда пусть июль с августом оплачивают
18:33:06 20-09-2023
То есть ВУЗ не в состоянии обеспечить иногородних студентов местами в общежитиях? А на каких тогда основаниях идет набор на такое количество студентов??? Предлагать студентам снимать квартиры - интересное решение в ВУЗе, где учат юристов. В фильме "Малавита" есть интересный момент, когда главный герой приходит к чиновнику и жалуется на коричневую воду из крана, на что чиновник отвечает: "Покупайте воду в бутылках". Главный герой очень доходчиво объяснил чиновнику, что так отвечать нельзя. Так и здесь - либо это ВУЗ, который может обеспечить своих студентов местом в общежитии, или это нечто другое.
00:08:45 21-09-2023
Гость (18:33:06 20-09-2023) То есть ВУЗ не в состоянии обеспечить иногородних студентов ... Обучение в вузе очень дешево для государство. Например, дешевле чем содержать зеков. Очень маленькие зарплаты (доцент 24000), кормить студентов не надо, стипуха 2000 (причем не всем, только тем кто без троек учится). Знания не цель, главное - молодежь под присмотром. Поэтому государство увеличивает бюджетные места в разы и сейчас в вуз идут все желающие, а не единицы лучших как в 70-80е. Бесплатных преподавателей найти можно, а здание под общагу за копейки не построишь. Отсюда проблема.
08:11:18 21-09-2023
Гость (00:08:45 21-09-2023) Обучение в вузе очень дешево для государство. Например, деш... Дурак вы батенька
21:02:11 20-09-2023
А где 100% обеспечивают студентов жильём? А если все негородские?