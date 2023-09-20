Ректор АлтГУ получил представление от прокуратуры после скандала с общежитиями

По закону заключать договоры на проживание должны на весь период обучения студента, а не на несколько месяцев

20 сентября 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокуратура внесла представление ректору АлтГУ Сергею Бочарову за краткосрочные договоры найма мест в общежитиях со студентами. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на руководителя Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрея Короля.

Ранее сообщалось, что студенты вуза перед началом нового учебного года могут остаться без мест в общежитиях, поскольку университет заключает с ними договор не на весь период обучения, а только на несколько месяцев. В результате, возвращаясь с каникул, студенты рискуют не найти себе комнату, поскольку приоритет в заселении отдают первокурсникам.

В АлтГУ на это заявляли, что у них наблюдается нехватка мест. При потребности в 2,5 тысячи у университета есть лишь 2087. Вуз заключает договоры с другими образовательными учреждениями Барнаула на аренду мест в общежитиях и решает вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве с Союзом риелторов Барнаула и Алтайского края для помощи студентам в поисках квартир для аренды.

На фоне этого Ассоциация активистов студенческих общежитий подала жалобу в прокуратуру. Проверяющие установили, что в августе вуз заключил 1162 договора найма жилых помещений со студентами лишь на 10 месяцев, до конца июня 2024 года, что нарушает действующие законы. По ним договоры должны заключаться на весь период обучения.

По этой причине Бочарову внесли представление об устранении нарушений.