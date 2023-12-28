Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле
Аварийные работы в районе дома на улице Георгия Исакова, 213, завершены — тепло скоро вернется в дома
28 декабря 2023, 22:59, ИА Амител
Аварийные работы на участке теплосети в районе дома на улице Георгия Исакова, 213, завершены. Как сообщает пресс-служба городского филиала СГК, сейчас участок заполняется теплоносителем.
Об аварии стало известно днем. Для устранения дефекта потребовалось заменить поврежденный участок трубопровода диаметром 500 мм.
"В 22:15 аварийно-ремонтная бригада завершила монтаж новой трубы. Началось заполнение участка теплоносителем", – рассказали в СГК.
Параметры теплоснабжения начнут восстанавливаться после заполнения. Жителей домов, которые временно остались без горячей воды и отопления, поблагодарили за терпение.
09:10:12 29-12-2023
Уже утро 29.12., отопления и горячей воды нет.
18:37:59 29-12-2023
Ирина (09:10:12 29-12-2023) Уже утро 29.12., отопления и горячей воды нет.... Горячая вода к вечеру 29-го есть, но отопление так толком и не включено - батареи отопления еле теплые. Остается порадоваться, что нет морозов.