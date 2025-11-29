Резкое похолодание накрыло Алтайский край

Столбики термометров могут опуститься до -19 градусов

29 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Лес зимой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начало выходных в Алтайском крае ознаменовалось внезапным понижением температуры. Информация о грядущей погоде была размещена на веб-ресурсе регионального ЦГМС.

В субботу, 29 ноября, ожидается, что в светлое время суток термометры покажут от -14 до -19 градусов. Локально в юго-западных районах возможно незначительное потепление – от -11 до -6. Осадков не предвидится. На трассах скользко. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2–7 м/с, в отдельных районах порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха будет колебаться от -17 до -19 градусов. Осадков не ожидается. На проезжей части гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.