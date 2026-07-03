Роспотребнадзор рекомендовал не пить напитки со льдом за границей©

Во время зарубежных поездок рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду

03 июля 2026, 11:16, ИА Амител

Девушка пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россиянам, отдыхающим за границей, рекомендуют отказаться от напитков со льдом в кафе и ресторанах, если нет уверенности в качестве воды, из которой он приготовлен. Через загрязненную воду можно заразиться опасными инфекциями. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, лед нередко изготавливают из сырой некипяченой воды, которая может содержать возбудителей различных заболеваний.

«При посещении местных кафе никогда не используйте лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. Лед часто делают из сырой — некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций», — отметила эксперт.

Если возникают сомнения в качестве воды, Пшеничная советует заказывать напитки безо льда. При необходимости можно попросить приготовить лед из безопасной воды.

Специалист предупредила, что употребление загрязненной воды или льда, особенно во время отдыха в жарких странах, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекционными заболеваниями.

Кроме того, во время зарубежных поездок рекомендуется использовать кипяченую или бутилированную воду не только для питья, но и для чистки зубов, умывания и других гигиенических процедур.