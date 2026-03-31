В поход по-новому. Почему на Алтае растет спрос на аттестованных инструкторов-проводников

В регионе обучают проводников для пеших и водных маршрутов, а экзамены для них проводят даже на туристических фестивалях

31 марта 2026, 07:14, ИА Амител

Туристы в Республике Алтай / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Спрос на Алтай как на место для отдыха продолжает расти. За последний год Алтайский край посетили 2 млн 4 тыс. туристов, чуть больше приняла соседняя Республика Алтай. Вместе с интересом к региону меняется и сам формат отдыха: все больше людей хотят не просто остановиться в отеле с красивым видом, а отправиться в поход или сплавиться по реке. На этом фоне растут и требования к тем, кто ведет группы по маршрутам. С этого года инструктор-проводник по закону должен пройти специальную аттестацию и быть включен в федеральный реестр. За нелегальную работу на маршрутах с категориями сложности грозит предупреждение или штраф до 100 тысяч рублей. Почему это важно — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Аттестация стала преимуществом

Главная цель этих правил — не наказание, а безопасность туристов. В активный сезон в новостях регулярно появляются сообщения о группах, которые сбились с пути или попали в беду.

Инструктор-проводник Валерий Степанюк работает в туризме уже 16 лет. Сейчас он проходит новый этап — получает аттестацию и новое удостоверение. По его словам, официальное подтверждение квалификации становится важным аргументом для туристов.

«Я работаю в туризме уже давно, 16 лет, и у меня сейчас новый этап — пройти новую аттестацию, получить новое удостоверение. Многое из того, что дается, не сказать что прямо в новинку, но есть новые моменты, особенно в части закона, плюс какие-то тенденции обсуждаем с коллегами. Это элемент доверия для клиента, потому что сейчас люди выбирают услугу исходя из отзывов, документов, каких-то регалий. Пока еще немного аттестованных гидов и инструкторов, а потому это неплохо помогает в работе», — рассказал он.

Степанюк добавил, что на рынке по-прежнему хватает тех, кто работает без должной подготовки: «Сейчас очень много организаторов, которые занимаются туризмом халатно. Они аттестацию, скорее всего, и не пройдут и не будут проходить никогда».

Чему учат будущих проводников

Для Алтайского края особенно важны два направления — пеший и водный туризм. Чтобы помочь действующим инструкторам пройти подготовку к аттестации, в регионе запустили специальную программу на базе Института географии АлтГУ.

Как рассказала завкафедрой рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства Наталья Биттер, сейчас обучение проходят 11 инструкторов-проводников. Это практикующие специалисты, но без профильного образования.

«Большую часть обучения оплачивает управление по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края и ТИЦ, а у обучающихся небольшой процент финансирования — меньше 10%. Они платят 9 тысяч рублей. Это небольшая сумма, если учесть, что в Москве в Федерации спортивного туризма обучение только на пешеходный туризм отдельно стоит 60 тысяч рублей и отдельно на водный — 60 тысяч. Плюс наша программа практикоориентированная и затрагивает ту специфику, которая есть в крае», — пояснила Биттер.

Руководитель образовательной программы, инструктор Андрей Дудник говорит, что на занятиях будущих проводников учат не только технике и безопасности.

«Инструктор должен обеспечивать и комфорт, и безопасность, создавать хорошую психологическую атмосферу в группе, обеспечивать питанием, устраивать бивак, делать вечернюю анимацию. Есть блок, связанный с природой и культурой Алтая, блок, посвященный этике работы инструктора-проводника — начиная от общения и речи и заканчивая формой одежды и встречей гостей», — рассказал он.

Экзамен — прямо на фестивале

После обучения проводникам нужно подтвердить знания перед комиссией. Аттестацию имеют право проводить спортивные федерации. В Алтайском крае для этого решили использовать туристические фестивали.

Начальник отдела туризма профильного управления региона Марина Танкова рассказала, что в этом году аттестация пройдет сразу на нескольких крупных площадках.

«Это туристский фестиваль "Песчаная-2026", который пройдет в июне в Смоленском районе, фестиваль на бурной воде "Кумир" в Чарышском районе и слет инструкторов-проводников "Золотой гид Алтая — 2026" в Алтайском районе. Мы помогаем инструкторам пройти аттестацию более бюджетно: экономим на транспорте, проживании, питании. Судейская комиссия может параллельно с работой на фестивале заниматься и аттестацией», — пояснила она.

По словам Танковой, такой формат уже показал результат. В прошлом году таким образом аттестовали 12 человек — не только из Алтайского края, но и из Республики Алтай и Иркутской области.

Сколько проводников получат аттестацию

В этом году на фестивалях "корочки" смогут получить еще несколько десятков человек. Всего, по оценкам краевого управления по туризму, к октябрю в регионе будет более 150 аттестованных инструкторов-проводников. Для Алтая, где растет интерес к активному отдыху, это уже не просто формальность, а один из главных факторов безопасности на маршруте.