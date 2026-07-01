Россельхознадзор выявил незаконную перевозку овец и коз в Алтайском крае
У водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы
01 июля 2026, 14:03, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли перевозку мелкого рогатого скота без обязательных ветеринарных документов. Под ограничения попали 35 животных — овцы и козы.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, 29 июня специалисты проверили грузовой автомобиль в Ключевском районе. В кузове находились 23 овцы и 12 коз, которых перевозили из Волчихинского района.
Во время проверки выяснилось, что у водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение животных, проведение обязательных профилактических мероприятий и эпизоотическое благополучие территории.
Из-за отсутствия необходимых документов безопасность перевозимого скота подтвердить не удалось. В связи с этим специалисты запретили дальнейшую перевозку животных по маршруту. Овец и коз направили на карантинные мероприятия под контролем ветеринарной службы Волчихинского района.
В Россельхознадзоре сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
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