Россельхознадзор выявил незаконную перевозку овец и коз в Алтайском крае

У водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы

01 июля 2026, 14:03, ИА Амител

Перевозимые животные / Фото: Алтайский Россельхознадзор

В Алтайском крае сотрудники Россельхознадзора пресекли перевозку мелкого рогатого скота без обязательных ветеринарных документов. Под ограничения попали 35 животных — овцы и козы.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, 29 июня специалисты проверили грузовой автомобиль в Ключевском районе. В кузове находились 23 овцы и 12 коз, которых перевозили из Волчихинского района.

Во время проверки выяснилось, что у водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение животных, проведение обязательных профилактических мероприятий и эпизоотическое благополучие территории.

Из-за отсутствия необходимых документов безопасность перевозимого скота подтвердить не удалось. В связи с этим специалисты запретили дальнейшую перевозку животных по маршруту. Овец и коз направили на карантинные мероприятия под контролем ветеринарной службы Волчихинского района.

В Россельхознадзоре сообщили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.