"Коровье аутодафе". Кто и зачем "заказал" массовое уничтожение животных в Сибири
В истории с уничтожением животных вопросы вызывают диагноз, размер компенсаций, противодействие работе СМИ
31 марта 2026, 09:15, ИА Амител
Драматическая история с изъятием и уничтожением скота в сибирских (и не только сибирских) селах вызывает ассоциации с тяжелыми временами пандемии ковида, считают наблюдатели. Как и в начале 2020-х, чиновники с большим опозданием и далеко не всегда объясняли мотивы своих действий. К тому же вакуум официальной информации нередко заполнялся слухами и непроверенными сведениями, а попытки некоторых журналистов все же прояснить ситуацию пресекались максимально жестко.
Почему борьба с эпидемией в некоторых селах превратилась фактически в "битву за животных", можно ли было заняться лечением, а не ликвидацией домашних кормилиц, как чиновники проиграли очередное информационное сражение — в материале amic.ru.
"Так скотина не лечится"
Первые сообщения о вспышках пастереллеза среди сельхозживотных поступили еще в начале 2026 года из Республики Алтай. С декабря 2025-го к середине января было выявлено 44 очага заболевания в Онгудайском районе и уничтожено около 1,5 тыс. голов домашней скотины. Продажу мяса из "больного" района местные власти запретили, скот с пастбищ распорядились убрать в стойла, а в районе началась тотальная вакцинация, сообщила вице-премьер кабмина РА Ирина Петровская на заседании правительства.
Глава региона Андрей Турчак раскритиковал некоторых владельцев животных, занимающихся самолечением:
«На конец прошлого года, 30–31 декабря, в аптеках гражданских антибиотиков уже не осталось. Люди считают, что скотину можно вылечить обычно. Скотина так не лечится».
В начале февраля стало известно, что пастереллез поразил животных и в Алтайском крае — карантин вводился в ООО "Возрождение" Кулундинского района, а также на предприятиях "МитПром" и "ЭкоНива Алтай" Тальменского района.
Справка
Пастереллез (геморрагическая септицемия) — острое бактериальное заболевание, поражающее в первую очередь животных — крупный и мелкий рогатый скот, свиней, кроликов, птиц и диких млекопитающих, но может передаваться человеку. Вызывает сильную лихорадку, интоксикацию, поражение кожи, суставов, легких и других органов. Может передаваться при контакте, через загрязненные корм и воду, воздушно-капельным путем. Протекает как в острой (септической), так и в хронической форме.В рамках карантина, как сообщало правительство края, запрещалось "посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции", "ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных", "перемещение и перегруппировка животных внутри хозяйства", "вывоз молока и молочных продуктов, не подвергнутых термической обработке", и др.
"Только через наш труп"
Впрочем, поначалу жители "зараженных" территорий публично свое недовольство происходящим выражали не слишком активно. Так, после объявления карантина в Онгудайском районе в соцсетях появились следующие немногочисленные отклики:
«Специально опять очередную заразу вывели. А то мешается скот всем. Надо закупать все китайское», «Кому-то из олигархов земли приглянулись. Далее чума будет» и прочее.
Однако настоящий взрыв общественного возмущения произошел в начале марта, когда жители села Козиха Новосибирской области записали видеоролик, в котором рассказали о требованиях чиновников вырезать весь скот после вспышки пастереллеза.
При этом сельчане утверждали, что скотину у них никто не осматривал, лабораторных исследований не проводил, а признаков хвори у буренок не наблюдается.
Тем не менее все выезды из села, кроме одного, по распоряжению были засыпаны снегом, а на единственной дороге установили пропускной пункт. Ролик набрал огромное количество просмотров, его разместили у себя авторы многих телеграм-каналов.
«В селе нет ни работы, ни производства, ничего. Живем чисто своим хозяйством», — возмущалась одна из сельчанок.
«У нас платить нечем ни за свет, ни за газ. Ни детей накормить. Дети учатся в городе. За учебу платить. Куда нам? Если приедут убирать наш скот, то только через наш труп. Пусть нас убивают», — вторила ей другая.
Отбор и уничтожение скота происходил также в Ордынском, Краснозерском, Барабинском, Тогучинском и Новосибирском районах Новосибирской области, где с 5 марта были введены карантинные ограничения. Одновременно появились слухи, что на самом деле животные поражены ящуром, о чем говорилось в докладе Минсельхоза США (USDA).
«Хотя власти объясняют происходящее пастереллезом или бешенством, локальные источники, а также торговые контакты указывают на то, что масштаб принятых мер может свидетельствовать о неподтвержденной вспышке ящура», — утверждали авторы документа.
Несмотря на то, что новосибирский областной Минсельхоз опроверг версию о ящуре, вопрос о диагнозе во многих случаях остается открытым, считает журналист Народного телевидения Сибири Иван Фролов.
«В актах о сожжении животных, выданных владельцам скота, у некоторых в качестве причины указано: "особо опасное заболевание", не раскрывая, что это за болезнь. Причем акт составлен таким образом, что человек, подписывая его, соглашается с этим заключением», — рассказал он amic.ru.
"Бабка! Курки, яйки, млеко"
Крик о помощи, увы, не помог жителям Козихи. Как происходило изъятие животных у сельчан, рассказали авторы Дзен-канала:
«Таксист Виктор, согласившийся помочь, коротко охарактеризовал ситуацию: "Беспредел происходит, фермеров задерживают и увозят в отделы. Заходят и забирают скотину"».
Эти события вызывали своего рода реминисценции из страшных сцен Великой Отечественной войны, поделился своим мнением с amic.ru председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов:
«Словно на пороге деревень снова слышится: "Бабка! Курки, яйки, млеко" и так далее. Ведь никто ничего толком не объяснил, мы услышали от чиновников ни к чему не обязывающие лишь абстрактные фразы!»
Не смогла сдержать возмущения и журналистка, медиапродюсер Наталья Лосева (уроженка Новосибирской области), так оценившая происходящее в своем телеграм-канале:
«Болезнь коровы — горе. Тут дело даже не в деньгах и не в продукте. А когда болезнь внезапная и с такими экстренными мерами, насильными — то горе вдвойне. Шок, обида, злость».
Возмущение граждан, по ее мнению, во многом объясняется равнодушием чиновников:
«Потому что к людям не пришли, не проговорили, не прогоревали с ними, не сказали сразу: "Понимаем беду, сердце рвется, горько очень, но, смотрите, какой у нас план. Вот так мы сделаем сейчас, а вот так поможем завтра, а вот так — через месяц"».
Убытки за миллиард
Сообщения о забое скота из-за пастереллеза поступали и из других регионов страны. Так, в Москаленском районе Омской области было сожжено 1950 голов. В Томской области, как утверждают в соцсетях, на ферме ООО "Заречное" уничтожено около 1000 голов скота.
Газета "Известия", ссылаясь на данные центра "Аналитика. Бизнес. Право", сообщила, что в феврале — марте 2026 года под различные карантинные ограничения, в том числе изъятие и уничтожение, попали от 87,5 до 90,5 тыс. животных (информация на 19 марта). Понесенный владельцами скота прямой имущественный ущерб оценивается в 1,59 млрд рублей, сверх этого 368,2 млн рублей составили непокрываемые потери фермеров — расходы на восстановление стада, карантинные издержки и разрыв производственного цикла. В Алтайском крае убытки владельцев изъятых и уничтоженных животных превысили 1 млрд рублей.
Официальная реакция федеральной власти последовала только 20 марта, когда глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в интервью "Комсомольской правде", что ветеринарным службам было непросто пойти на такие непопулярные меры, как уничтожение скота. Однако речь, по его словам, "идет о вспышке опасного инфекционного заболевания — пастереллеза, осложненного другими болезнями, и неизлечимого бешенства".
«В Новосибирской области мы увидели нетипичную ситуацию. Болезнь повела себя агрессивнее, чем обычно, фактически с элементами мутации. Это показали лабораторные исследования собранного биоматериала. В такой ситуации единственный способ остановить распространение — быстрое изъятие и уничтожение больных и подозрительных животных, как это делается во всем мире. Это тяжелое решение, но оно принято для того, чтобы не погибло в разы больше скота, и чтобы инфекция не вышла за пределы региона», — заявил чиновник.
Впрочем, Юрий Крупнов утверждает, что пастереллез не является особо опасным заболеванием:
«Сколько бы ни фантазировали, что мутация, мол, его обострила. Возможно, здесь имела место болезнь, условно назовем ее "не ящур". Возникает вопрос: а кто допустил? Кто не поставил вовремя вакцины для прививок и профилактики, либо вакцины были некачественными? Как ни крути, главным агентом этой истории является Россельхознадзор, что требует серьезного расследования».
Массовое уничтожение скота во многом стало следствием развала ветеринарной службы в стране, продолжает Крупнов:
«Россельхознадзор оставил себе лишь надзорные задачи. И сегодня у нас ответственного за ветеринарное дело в стране нет. Раньше был главный ветеринарный врач, который мог что-то объяснить, — правильно или неправильно, другой вопрос, но он являлся ответственным лицом. А сейчас у нас нет ветеринарных врачей — есть разные работники с животными и так далее. Это все равно что в медицине убрать всех врачей и оставить, скажем, работников по здоровью в области уха, глаза и так далее».
"Слухи и чьи-то интересы"
Кстати, в упомянутом выше интервью Данкверт опроверг утверждения, что животные уничтожаются ради зачистки "частников" в интересах агрохолдингов:
«Мы опираемся не на слухи и не на чьи-то интересы, а на результаты лабораторных исследований. Пробы отбирались в разных хозяйствах, их проверяли в нескольких лабораториях, в том числе в научном центре федерального уровня. Результаты подтверждают наличие опасной болезни и высокий риск ее распространения».
Глава Россельхознадзора не случайно обратил внимание на слухи и "чьи-то интересы". Как известно, в Сети появились утверждения, будто уничтожение скота происходит в интересах крупных компаний АПК. В частности, назывался холдинг "Мираторг", продукцию которого даже призывали бойкотировать.
В ответ на это пресс-служба компании заявила, что все ее производственные мощности находятся "на тысячи километров от регионов Сибири и Дальнего Востока, где возникли проблемы с заболеванием животных". Таким образом, холдинг дал понять, что частные подворья в СФО не могли создать для него проблем.
В то же время рядом с Козихой, попавшей в центр общественного внимания, в селе Верх-Ирмень, расположен агрохолдинг — ЗАО племзавод "Ирмень", обращает внимание Иван Фролов:
«На въезде в село установлен блокпост, как и в других "карантинных" населенных пунктах. Администрация села также объясняет блокпост карантином. Однако мы подавали официальный запрос, на территории предприятия нет карантина. При этом компания продолжает спокойно торговать своей продукцией».
Кроме того, если животных "Ирмени" не коснулась эпидемия, может, чиновникам стоило бы наладить взаимодействие со специалистами предприятия, продолжает собеседник:
«Мы видим, что туда не заходила полиция, не изымали скот — значит, главе Ордынского района, ветеринарным специалистам следовало воспользоваться опытом этого племзавода. Тогда не было бы сожжения животных без соблюдения, кстати, экологических норм, слез людей и прочих негативных явлений».
"Что это вообще было?"
Кстати, у самого Ивана Фролова, активно освещающего ситуацию вокруг уничтожения сельхозживотных, возникли проблемы с правоохранительными органами. Его дважды задерживала полиция во время поездок в села Гнедухино и Козиха. Поначалу действия Фролова проверялись на соответствие ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") — эта правовая норма появилась весной 2020 года на фоне борьбы с фейками во время пандемии ковида.
«В настоящее время меня проверяют по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Дело в том, что у меня с собой были специальные очки с экшен-камерой, которые используются при катании на сноубордах — их изъяли как шпионское оборудование. Хотя они были куплены в магазине DNS, о чем я предоставил чеки, документы о покупке», — рассказал Фролов.
Произошедшее в Сибири (и не только) уничтожение скота можно охарактеризовать фактически как вопиющее отсутствие государственной власти в этих регионах, возмущается Юрий Крупнов.
«Перед нами тот же феномен, что мы наблюдали в период ковида, когда в 2020–2021 годах избыточная смертность в России составила миллион человек — в 15 раз больше, чем в Германии, если брать на тысячу человек. И никакого анализа, никаких выводов. И тот же стиль мы наблюдаем в Козихе, где с людьми обращаются как со скотом. Я уже не говорю, как непосредственно со скотом обращаются», — поделился он своими выводами с amic.ru.
Случившемуся необходима оценка на самом высоком уровне, убежден депутат Госдумы Сергей Обухов.
«История с "коровьим аутодафе" стала настоящей информационной бомбой. Она требует оценки самых разных специалистов. Необходимы объяснения: что это вообще было? Мы стали свидетелями эпизоотии — пастереллеза, ящура или чего-то еще? Коллеги-депутаты уже направляли запросы, в которых отмечали, что вакуум официальной информации привел к появлению невероятных слухов и недостоверных сведений», — сообщил он amic.ru.
Впрочем, мало кто верит, что тщательное парламентское расследование состоится и будет опубликован обстоятельный доклад об этих бурных событиях, замечает Юрий Крупнов:
«Между тем необходимо сказать, кто и зачем раскурочил фермерские хозяйства и подворья. Но никакого парламентского расследования не будет, поскольку депутаты из так называемых оппозиционных партий ничего не организуют. Для этого нужно создать президентскую комиссию, которая все подробно распишет и назовет вещи своими именами. Соответственно, должны последовать выводы — от административных до уголовных».
Впрочем, пока пострадавшие граждане пытаются добиться справедливости самостоятельно — они готовят судебные иски с требованием компенсаций, сообщил Иван Фролов:
«Граждан не устраивают предложенные суммы, для некоторых они крайне малы. Ведь под хозяйства, на покупку скота люди брали кредиты, рассчитанные на небольшое производство, которые сейчас непонятно как им выплачивать. К тому же размер компенсации, скажем, составляется из расчета 171 рубль за килограмм живого веса, что крайне мало. При этом даже в статье 19 Федерального закона "О ветеринарии" говорится о полной компенсации по рыночной стоимости. В общем, будут судиться, требовать возмещения».
09:29:27 31-03-2026
1. Отвакцинировали
2. Взяли тесты
3. Увидели ужос
4. По беспределу ликвидировали то чего не было
----------------------------------------------------------------
Жертвы ЕГЭ
09:48:35 31-03-2026
Олег (09:29:27 31-03-2026) 1. Отвакцинировали2. Взяли тесты3. Увидели ужос4... Если бы делали все положенные вакцины не было бы этой вспышки. Раньше в каждом селе были фельдшеры которые за этим следили, а теперь их нет, а если есть то одни работает на несколько сел и берет за это денежку. Многие тупо не делают прививок животным в частных подворьях. Отсюда и такое быстрое распространение заразы.
11:19:05 31-03-2026
гость (09:48:35 31-03-2026) Если бы делали все положенные вакцины не было бы этой вспышк... " В районе ящур, всем поголовные прививки!" , - из какого фильма ? Что первично было в СССР - ящур или вовремя сделанные прививки ? ))
10:46:23 31-03-2026
Олег (09:29:27 31-03-2026) 1. Отвакцинировали2. Взяли тесты3. Увидели ужос4... Правильный ответ - номер 3. Следующий вопрос.
09:32:04 31-03-2026
100500% заказуха агрохолдингов, в 90Х нас так же раскулачивали под видом лейкемии у коров потом оказалось что был заказ, правда всплыло через много лет но посадки были
09:47:46 31-03-2026
Гость (09:32:04 31-03-2026) 100500% заказуха агрохолдингов, в 90Х нас так же раскулачива... Домашний скот агрохолдингам не конкурент. Агрохолдинги работают на заводы и торговые сети, а частники на себя и базар.
09:49:48 31-03-2026
Гость (09:32:04 31-03-2026) 100500% заказуха агрохолдингов, в 90Х нас так же раскулачива... В Алтайском крае как раз агрохолдинги пострадали, а не частные подворья. Не бьется у вас
10:09:03 31-03-2026
Имя (09:49:48 31-03-2026) В Алтайском крае как раз агрохолдинги пострадали, а не частн... В Новосибирской области агрохолдинги не допустили прививать свое поголовье той вакциной, которую изобрели в России а привил вакциной с проклятого Запада, хоть она дороже была, а частникам вкололи, что подешевле. В Алтайском крае агрохолдинги видимо пошли дешевым путем.
11:06:44 31-03-2026
Гость (10:09:03 31-03-2026) В Новосибирской области агрохолдинги не допустили прививать ... Западное -значит отличное.Хоть и подроже.Никто руки не погрел,никто купоны не постриг.
12:25:23 31-03-2026
Имя (09:49:48 31-03-2026) В Алтайском крае как раз агрохолдинги пострадали, а не частн... Проживаю в Алтайском крае Тальменского района. Почти все частные подворья заражены по сей день инфекцией, которая распространилась с Агрохолдингов. Со слов ветеринарии в Алтайском крае заражены уже около 20 районов.
18:37:45 06-04-2026
Гость (12:25:23 31-03-2026) Проживаю в Алтайском крае Тальменского района. Почти все ча... Со слов, а почему кроме фейковых букв нет никаких доказательств? Покажите людям настоящих фермеров, с фамилиями, адресами, и пусть они скажут, тут капец, коровы мрут, у нас эпидемия. Заливать что дофига болеют, как и про инопланетян писать, много ума не надо. Пусть выступят настоящие фермеры на камеру и расскажут. Чтобы их можно было проверить. Мы лишь видели как уничтожался здоровый скот и куча хозяйство было сожжено, хотя там небыло никаких симптомов не у одного животного.
15:12:09 31-03-2026
Имя (09:49:48 31-03-2026) В Алтайском крае как раз агрохолдинги пострадали, а не частн... У той же Эконивы каждая корова была заранее застрахована. Они просто обновили стадо за наш счёт и получили страховку.
09:34:20 31-03-2026
Если телеграм запретить то о проблеме никто и не узнает.
09:41:16 31-03-2026
Это была диверсия не дружественных стран. С целью причинить экономический ущерб и обострить внутриполитическую обстановку.
10:01:02 31-03-2026
Гость (09:41:16 31-03-2026) Это была диверсия не дружественных стран. С целью причинить ... Гость, это ты по себе судишь на такие подлости?
10:30:48 31-03-2026
Гость (10:01:02 31-03-2026) Гость, это ты по себе судишь на такие подлости?... Нет ,это он судит по отношению к нам ,таких как ты и тех кто мечтает уничтожить нашу страну.
22:44:44 04-04-2026
Гость (09:41:16 31-03-2026) Это была диверсия не дружественных стран. С целью причинить ... Только диверсанты - местные чинуши , которым башляют толстосумы от АПК .
07:02:07 11-04-2026
Ждём ответа правительства
09:41:48 31-03-2026
Дипломированные ветеринары говорят, что это не лезет ни в какие протоколы действий в подобных случаев. Крутолобые чудаки, напуганные невзгодами в стране решили преподнести жертвоприношение, путем сжигания бедных коровенок.
09:42:53 31-03-2026
в период ковида, когда в 2020–2021 годах избыточная смертность в России составила миллион человек — в 15 раз больше, чем в Германии, если брать на тысячу человек
----------------------------------
В дтп вот тоже в разы больше пишут у нас страдает чем в Германии. Ещё псы стаями людей кусают. Кстати говядину я уже очень давно прекратил покупать, кг стоит дороже кроссовок из кожи...
09:49:55 31-03-2026
"Это показали лабораторные исследования собранного биоматериала." - сами собрали, сами диагноз нарисовали. Независимые лабораторные исследования были? Нет. Всё внутри ведомства. Отсюда и. Вот вред от телеграмма и тот обнаружили. Хотя казалось бы.
09:52:54 31-03-2026
В общем, будут судиться, требовать возмещения---весь вопрос с кем и с кого и зная нашу систему крайних не будет
10:03:41 31-03-2026
На сноуборде он катался в спецочках с камерой по Новосибирской области.
Что касается Германии, так там все и рассказали про избыточную смертность. Цитата: "Что касается Германии, то только в июле 2022 г умерло 85 285 человек, что на 12 процентов больше, чем в среднем за июль за период с 2018 по 2021 год, по данным Федерального статистического управления (Destatis). За одну неделю июля смертность была более чем на 24 процента выше. Однако ученые и статистики в Германии также не могут объяснить причину быстрого роста смертности, поскольку данные о смертях недоступны для общественности." Bloomberg.
10:08:34 31-03-2026
Действительно ,напоминает какую то вражескую диверсию.Показательно отношение к журналистам,которым всячески препятствовали в передаче информации.Напоминают события перед Великой Отечественной Войной ,когда враг устраивал диверсии в стране.
10:22:31 31-03-2026
Повсекакий (10:08:34 31-03-2026) Действительно ,напоминает какую то вражескую диверсию.Показа... Не ищи черную кошку в темной комнате. Доморощенные черти, сидящие на верху творят жуткое.
10:28:08 31-03-2026
Что бы там ни было в этой истории причиной, показательно одно - предельно скотское отношение власти к населению.
11:06:38 31-03-2026
Гость (10:28:08 31-03-2026) Что бы там ни было в этой истории причиной, показательно одн... Привыкай, милок, то ли ещё будет.
11:12:30 31-03-2026
Ущерб в Алтайском крае (АК) больше чем у всех, но почему то новости все про Новосибирск. Возьмите интервью непосредственно у наших агрохолдингов которые пострадали. Почему вы их игнорируете как будто их нет!? А так складывается ощущение что вы всеми способами скрываете и переводите внимание на другую сторону кроме непосредственно АК.
11:55:09 31-03-2026
странно, что этим не занимаются правоохранительные органы. Людей откровенно бессовестно ограбили, ожесточили. И все молчат. уродство какое-то.
12:34:20 31-03-2026
Всех начаюльников ОПГ приложившей руки к стенке с конфискацией имущества. Всех исполнителей в лагеря на 15 лет с возмещением причиненного ущерба. Кара не должна пройти мимо ЧВК, что блокировали и запугивали людей.
Иначе, это только начало
17:06:46 31-03-2026
Есть желающие попробовать мяско от больной коровки?
17:22:58 31-03-2026
Прививки не делали - получите болезни. Сами орете- денег нет на свет, газ. А на прививки тем более. Не успели продать зараженное мясо на рынках и вдоль дорог. Таких фермеров за это тайгу пилить! Лет на 15
17:49:19 31-03-2026
Прививки,кстати, бесплатные от государства. Делают их все.
00:15:08 01-04-2026
Отъём скота полицией возможен и для озлобления людей в ответ на чистку её рядов Белоусовым, как и исчезновение в Питере хлеба осенью 1917 для революции!
12:25:50 01-04-2026
Во всём мире рождаемость только на селе хорошая. У нас же его уже десятки лет убивают,загоняют людей в ипотечные коробки. Выводы делайте сами
18:27:11 06-04-2026
А при чем здесь вообще какая-то вспышка какой-то болезни, если все подворья со скотом, которые снимали наглядно, когда творился этот беспредел, не страдали не от каких болезней. Даже симптомов никаких небыло. начисто уничтожили фермерские хозяйства, где не было никаких симптомов заболевания. Зачем втирать людям что где-то там что-то у кого-то взяли, если жители Козихи даже не видели никаких проблем с какими-то болезнями. Ну покажите владельцев таких же ферм, к которым есть доверие, которых все знают и которые заявят и покажут видео, где их животные от чего-то страдают. В уши то надуть что что-то там нашли можно и имея преступный сговор. И документы подделать любые. Это уже давно не факты. Нам нужны факты, свидетели, реальная вспышка которую видели люди, настоящие люди, у которых есть родственники, знакомые, фермерские угодия и которые бы сказали, да, у нас опасная болезнь начала косить стадо, мы вызвали ветеринаров, они взяли пробы и оказалось это вспышка опасной болезни, которую не вылечить.
18:32:29 06-04-2026
Скот уже не первый раз уничтожается. Полно уже видео облетело, когда мужик с фермой, все хорошо, приехали ветеринары, поставили всем коровам прививки и скот начал дохнуть почти сразу. Просто тактику поменяли и всё. А официально ответ властей и ветеринаров - скот болел.
13:21:12 24-04-2026
Алекс (17:22:58 31-03-2026) Прививки не делали - получите болезни. Сами орете- денег нет... тайгу пилить надо таких как ты отправлять.