Россия и Украина обменялись военнопленными

Из украинского плена вернулись 205 российских военнослужащих

15 мая 2026, 19:03, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобороны России

Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь, добавили в ведомстве.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.