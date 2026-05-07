Военнослужащие из Барнаула вернулись домой после трех лет в плену

Оба бойца уже связались с родными

07 мая 2026, 10:21, ИА Амител

Пленные / Фото: Уполномоченный по правам человека в АК

Двое военнослужащих из Барнаула вернулись на Родину после более чем трехлетнего пребывания в украинском плену. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.

Освобождение бойцов стало возможным благодаря очередному обмену военнопленными — операцию провели при содействии федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

Антон Васильев рассказал, что на протяжении всего времени власти поддерживали связь с семьями военнослужащих и внимательно следили за их судьбой. В рамках сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста и украинским омбудсменом родным удалось передать пленным письма и рисунки, а также обеспечить их теплыми вещами. Сейчас оба барнаульца уже связались со своими близкими.

Напомним, последний обмен военнопленными между РФ и Украиной прошел 24 апреля по формуле "193 на 193", о чем сообщала пресс‑служба Министерства обороны. Ранее сообщалось, что бойца СВО из Алтайского края освободили из украинского плена.