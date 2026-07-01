Россия оказалась второй самой быстро богатеющей страной в мире

За 2020–2025 годы богатство в стране выросло на 37%

01 июля 2026, 07:33, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на отчет UBS "О мировом богатстве".

При расчете показателя учитывают совокупность финансовых и реальных активов за минусом всех долгов. Сам результат приводят в национальной валюте с учетом корректировки на инфляцию, что позволяет исключить искажение из‑за роста цен.

За период с 2020 по 2025 год прирост благосостояния в России достиг 37%. Опередить страну смогла только Южная Корея: там богатство на одного жителя выросло на 55%. Третью строчку рейтинга заняла Хорватия с результатом 29%.

В то же время в ряде стран зафиксировано снижение уровня благосостояния. Сильнее всего показатель упал в Великобритании — на 23,2%. Также отмечается сокращение богатства у граждан Нидерландов (на 14,4%) и Франции (на 4,5%). Единственной страной, где за последние пять лет ситуация практически не изменилась, стала Италия.