Россия оказалась второй самой быстро богатеющей страной в мире
За 2020–2025 годы богатство в стране выросло на 37%
01 июля 2026, 07:33, ИА Амител
Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на отчет UBS "О мировом богатстве".
При расчете показателя учитывают совокупность финансовых и реальных активов за минусом всех долгов. Сам результат приводят в национальной валюте с учетом корректировки на инфляцию, что позволяет исключить искажение из‑за роста цен.
За период с 2020 по 2025 год прирост благосостояния в России достиг 37%. Опередить страну смогла только Южная Корея: там богатство на одного жителя выросло на 55%. Третью строчку рейтинга заняла Хорватия с результатом 29%.
В то же время в ряде стран зафиксировано снижение уровня благосостояния. Сильнее всего показатель упал в Великобритании — на 23,2%. Также отмечается сокращение богатства у граждан Нидерландов (на 14,4%) и Франции (на 4,5%). Единственной страной, где за последние пять лет ситуация практически не изменилась, стала Италия.
07:34:56 01-07-2026
И мы за них рады . но не от всего сердца.
10:03:36 01-07-2026
Гость (07:34:56 01-07-2026) И мы за них рады . но не от всего сердца.... "Огласите весь список пожалуйста" С
07:35:51 01-07-2026
Опаньки
07:51:50 01-07-2026
Зазеркалье
07:55:27 01-07-2026
1 апреля с 1 июля что ли попутали ?
08:03:42 01-07-2026
Да ладно. И где такая Россия находится?
Или эта инфа ,что-бы от цен на топливо народ отвлечь?
08:28:21 01-07-2026
Гость (08:03:42 01-07-2026) Да ладно. И где такая Россия находится? Или эта инфа ,чт... Да, такие самые богатые, что бензин у соседей теперь скупать будем.
08:05:05 01-07-2026
Не вся Россия!
А некоторые россияне!...
Их не много, мы их всех хорошо знаем!...
Миллиардеров за спец операцию в России увеличилось!...
08:23:02 01-07-2026
Есть конкретный список богатеющих "Форбс" регулярно публикует. В полтора раза увеличилось в РФ число долларовых миллиардеров за последние 5 лет .
Нам есть чем гордиться!
08:47:21 01-07-2026
Это и есть прорыв,который обещал нам ВВ?
08:48:07 01-07-2026
Я очень рад ,за ту Россию!
08:50:10 01-07-2026
Улучшилось благосостояние у алегархов, но ни как у простого народа. Хватит врать! А простой народ концы с концами не может свести
08:51:09 01-07-2026
как хорошо, что есть такая страна.
сказочная.
09:01:16 01-07-2026
Вот как,вот как -серенький козлик?
09:09:53 01-07-2026
Эффект низкой базы. Если у бомжа был рубль, а ему дали сто рублей, то бомж за секунду стал богаче в сто раз. Уоррен Баффет и Илон Маск нервно курят и безумно завидуют такому быстрому росту состояния.
09:56:26 01-07-2026
Гость (09:09:53 01-07-2026) Эффект низкой базы. Если у бомжа был рубль, а ему дали сто р...
Не корректное сравнение. У бомжа Сёмы Ягодкина в заначке было 100 рублей, а капитал у родственников Сергея Чемезова (все имена выдуманы, все совпадения абсолютно случайны) 10 млрд. К концу года у бомжа Сёмы осталось 50 рублей, а у семьи Чемезова стало 13,7 млрд. Общий капитал всех участников вырос на 37%. Бомж в этой истории - это мы Т_Т
09:27:08 01-07-2026
Я оказывается богатею непрерывно, вот так сюрприз. То что ЗП вообще не растет, а цены на все растут непрерывно, то это конечно же показатель общего богатения.
09:31:55 01-07-2026
Поезд в эту прекрасную Россию отходит с платформы 9 и 3/4
09:31:55 01-07-2026
ценник на бенз поднялся
щас продукты взлетят
до этого мало было 22 ндса
10:08:55 01-07-2026
Горстка олигархов богатеет
13:08:57 01-07-2026
Просто они использовали данные Росстата
15:59:29 01-07-2026
За 5 месяцев этого года Мордашев увеличил свои доходы на 2,3 млрд дол., Михельсон - на 1,71 млрд долл., Мельниченко(наш родной кормилец теплом в Сибири) - на 1,71 млрд.дол.С Мельниченко всё ясно.Весной повысили за тепло, ОСЕНЬЮ обещают ещё процентов на 11,7 поднять. А сам в тепле живет, гражданин ОАЭ. Видимо,сам эмиром хочет стать. Нет, чтобы в Сибирь приехать и жить здесь с нами, нет в вечное тепло потянуло. Но ведь и там жизнь не вечна, Андрей! Приезжай к нам в Сибирь, на рыбалку свожу, на лодке погребем.Красоту сибирскую увидишь!Даже Греф приезжал. Увидишь, как 7 жить людям приходится! С нами в двушках-трешках поживешь. Интересно же.
21:57:37 01-07-2026
Ну раз РИА Новости, верим конечно)