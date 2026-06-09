Миллиардер Дерипаска осудил "бессмысленное укрепление рубля"
По его словам, оно уже привело к потерям 6 трлн рублей для бюджета и убыточности сотен тысяч предприятий
09 июня 2026, 21:52, ИА Амител
Весь деловой мир поражается упорству России в бессмысленном укреплении рубля к доллару. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.
По его словам, укрепление рубля уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 трлн рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, а также угрозе для 3 млн рабочих мест.
«Кстати, ни Япония, ни Корея, ни Китай — ни одна из больших экспортных экономик никогда не делала такого со своими национальными валютами», — добавил миллиардер.
Ранее Дерипаска ответил пословицей на критику его идеи о шестидневной рабочей неделе.
22:36:37 09-06-2026
Дерипаска что-то попутал. Российская экономика полностью зависит от импорта, цены на который привязаны к доллару. И если рубль ослабить, как хочет Дерипаска и другие олигархи с банкирами, то инфляция может быть как в 90-х, т.е. гиперинфляция. Из-за обнищания населения спрос рухнет и бизнес будет банкротится, с рабочими местами и ЗП будет беда. Да, экспортёрам, банкирам и бюджету, будет хорошо. Дерипаска станет в разы богаче. Как то так...
08:16:38 10-06-2026
Гость (22:36:37 09-06-2026) Дерипаска что-то попутал. Российская экономика полностью зав... Да конечно, что он понимает в финансах. Подумаешь миллиардер долларовый. Вам отсюда точно виднее
09:21:25 10-06-2026
Гость (08:16:38 10-06-2026) Да конечно, что он понимает в финансах. Подумаешь миллиардер... Он очень хорошо понимает в финансах, поэтому такое и говорит. Он платит своим рабочим в рублях а продает произведенный ими алюминий - за доллары. Поэтому именно ему крайне невыгоден крепкий рубль. А вы думали он о ком печётся??
23:21:08 09-06-2026
Помимо миллиардера Дерипаски. Это осуждают все должники ипотетчики и кредитчики. Процентов 99 Россиян. А Дерипаска просто все бабки в овшорах хранит. И искренне желзаэет добра Российскому народу.
00:30:26 10-06-2026
Ха-ха (23:21:08 09-06-2026) Помимо миллиардера Дерипаски. Это осуждают все должники ипот... Вы просто не умеете зарабатывать.
06:39:56 10-06-2026
Ха-ха (23:21:08 09-06-2026) Помимо миллиардера Дерипаски. Это осуждают все должники ипот... Расскажите, пожалуйста, какими делами он подкрепляет свое желание "добра РОССИИ". Тем что "бабло", полученное от эксплуатации советских предприятий и от недоплаты работающим для увеличения того же "бабла" себе, любимому, зранит не в российских банках, а в офшорах? Да в гробу бы я видел таких желающих и такого добра.
09:14:16 10-06-2026
Горожанин. (06:39:56 10-06-2026) Расскажите, пожалуйста, какими делами он подкрепляет свое же... Что ещё раз подтверждает, что он весьма не глупый человек
09:40:25 10-06-2026
Гость (09:14:16 10-06-2026) Что ещё раз подтверждает, что он весьма не глупый человек... очень, весьма, несомненно.
Предприниматель Олег Дерипаска выступил с предложением перевести россиян на 12-часовой рабочий день (с 08:00 до 20:00) при шестидневной рабочей неделе.
09:34:27 10-06-2026
Горожанин. (06:39:56 10-06-2026) Расскажите, пожалуйста, какими делами он подкрепляет свое же... прежде чем такое говорить "тем что "бабло", полученное от эксплуатации советских предприятий" изучи вопрос! Он наоборот построил в России алюминиевую промышленность полного цикла + глинозем с Африки логистику выстроил + ГЭС достроил, т.е. электроэнергия своя дешевая, + самые эффективные электролизы поставил + глубокую переработку алюминия в прокат завод построил и тд. И тем самым стал мировым лидером по выпуску алюминия цена-качество. Косяки конечно у него есть, с уходом от налогов, вернее были, но он это все построил и после его смерти это все останется работать в России, а не наоборот. Поэтому это сначала большой промышленник, потом патриот в каком-то своем смысле, а уже потом только олигарх или магнат.
10:32:41 10-06-2026
Гость (09:34:27 10-06-2026) прежде чем такое говорить "тем что "бабло", полученное от эк... и после его смерти это все останется работать в России -- намёк?
10:38:36 10-06-2026
Гость (09:34:27 10-06-2026) прежде чем такое говорить "тем что "бабло", полученное от эк..после его смерти это все останется работать в России. Теперь осталось дождаться, когда он помрет
12:50:19 10-06-2026
Гость (09:34:27 10-06-2026) прежде чем такое говорить "тем что "бабло", полученное от эк... Закусывать надо.
08:15:41 10-06-2026
На самом деле это большая проблема, показуха и красивые цифры. Это то к чему годами привыкли на верху. И действительно многие экономисты даже наше и даже уже по ТВ говорят, что откровенно не понимают тех шагов которые осуществляет финансовый сектор.
Иногда это преподносится как хитрые стратегические шаги иногда как вынужденные меры. Но та же ключевая ставка и различные налоги и сборы дают обратный эффект и это ни какая-то секретная информация они сами отчитываются об этом. Но при этом продолжают утверждать, что всё так и задумано. У нас во многом последнее время такая тактика
09:28:06 10-06-2026
Если он вспоминает Китай, то не лишним было бы подумать, а был бы такой как Дерипаска в Китае вообще не то что миллиардером, на свободе был бы такой деятель?
10:57:47 10-06-2026
Производство алюминия очень вредит экологии, здоровью работников. Поэтому находится в РФ. Про деньги мутно. Вон В.Матвиенко недавно попыталась заикнуться про оффшоры, так честные олигархи быстро указали, кто в доме хозяин.
13:04:32 10-06-2026
бессмысленное укрепление рубля --- у него наверное все в долларах
14:31:24 10-06-2026
Очень мешает снабжать сырьём врагов России. Ну или Россию распродавать
17:32:23 10-06-2026
такэ не переживай, ваша тройка коренных восстановит статус-кво, главный прикажет, как миленькие принесёте в ключике и положите, куда надобно
05:32:07 11-06-2026
Если рубль ослабить, рабочим , бюджетникам нужно зарплату платить от 800 тыс руб , пенсионерам сейчас пенсию нужно платить 120 тыс руб . Чтобы была конкуренция нашим товарам нужно цены на все энергоресурсы снижать в 10 раз внутри страны и Немедленно ликвидировать НДС , ПЛАТОН , утильсбор , весовой контроль , Акцизы снижать в 10 раз , пошлины на все снижать в 10 раз , НДПИ ЗАМЕНИТЬ экспортными пошлинами .