Миллиардер Дерипаска осудил "бессмысленное укрепление рубля"

По его словам, оно уже привело к потерям 6 трлн рублей для бюджета и убыточности сотен тысяч предприятий

09 июня 2026, 21:52, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Весь деловой мир поражается упорству России в бессмысленном укреплении рубля к доллару. Об этом в своем Telegram-канале написал российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, укрепление рубля уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 трлн рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, а также угрозе для 3 млн рабочих мест.

«Кстати, ни Япония, ни Корея, ни Китай — ни одна из больших экспортных экономик никогда не делала такого со своими национальными валютами», — добавил миллиардер.

Ранее Дерипаска ответил пословицей на критику его идеи о шестидневной рабочей неделе.