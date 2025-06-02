Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с украинской стороной

Встреча состоится 2 июня в 13:00 по местному времени

02 июня 2025, 08:05, ИА Амител

Флаг РФ / Фото: Dimmis Vart / unsplash.com

Делегация РФ прибыла в Стамбул для участия в переговорах с украинской стороной, запланированных на 2 июня. Об этом сообщает ТАСС.

"Переговорная команда прибыла в Стамбул", – заявил собеседник агентства.

Как пишет "Интерфакс", самолет специального летного отряда "Россия" совершил посадку в стамбульском аэропорту имени Ататюрка около 20:20 по московскому и местному времени.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 2 июня российская делегация будет готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласен на переговоры с российской стороной, но ждет от Москвы меморандума до их начала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным и подчеркнул, что главное сейчас – продолжить процесс прямых переговоров.

Предыдущий раунд российско-украинских консультаций состоялся 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.