Россия сократила импорт одежды из Турции

На страну приходится на два процента турецкого экспорта

17 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Одежда / Фото: pxhere.com/ru/photo/21277

С начала года по сентябрь Россия почти в два раза уменьшила закупки одежды из Турции – до 253 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкого статистического ведомства.

Особенно заметно снизились объемы импорта верхней одежды и трикотажных изделий. Например, мужской вязаной верхней одежды Россия закупила в 12 раз меньше, чем за три квартала прошлого года, на сумму 231 тысяча долларов. А женской – в пять раз меньше, на 147,7 тысячи долларов.

Импорт трикотажных изделий сократился в восемь раз – до 7,6 тысячи долларов. Это касается и других изделий, например, вязаных перчаток и рукавиц, которых стали закупать в четыре раза меньше, на 4,8 тысячи долларов.

В целом на Россию приходится два процента турецкого экспорта одежды, она занимает 12-е место среди крупнейших покупателей.

Объемы закупок сопоставимы с такими странами, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды остаются Германия (16%), Нидерланды (12,3%) и Испания (11%).