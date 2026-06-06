Россия ведет переговоры о внедрении карты "Мир" в Таиланде, Сингапуре и Малайзии
Главное препятствие — страх банков перед вторичными санкциями
06 июня 2026, 16:33, ИА Амител
Россия ведет переговоры о внедрении национальной платежной карты "Мир" в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в интервью газете "Известия".
По его словам, чем удобнее платежная инфраструктура для российских туристов, тем больше денег они оставляют в стране отдыха.
«Мы славимся по всему миру тем, что у нас самый дорогой турист — он больше всего денег оставляет, когда приезжает отдыхать», — отметил Катырин.
Однако основным барьером для внедрения карты "Мир" остаются опасения зарубежных банков перед вторичными санкциями. Уже сейчас в некоторых странах, где карта принимается, действуют ограничения. Например, в одних государствах можно снять наличные, но нельзя оплатить покупки, в других — наоборот.
Переговоры активизировались на фоне изменений в туристическом потоке из России. Из-за сокращения срока безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней некоторые путешественники стали выбирать альтернативные направления: Вьетнам, Хайнань, ОАЭ, Шри-Ланку и Египет.
18:36:33 06-06-2026
А почему не с лучшими друзьями китайцами. Не секрет, что эти ребята не только не принимают наши карты, но гражданам РФ практически не открывают карты в своих банках. Хотя такая возможность была еще 4 года назад. Сейчас не в каждом городе и далеко не в каждом банке откроют гражданам РФ карты.
22:05:37 06-06-2026
Гость (18:36:33 06-06-2026) А почему не с лучшими друзьями китайцами. Не секрет, что эти... Такой вот многополярный мир в котором даже Китай трясется от санкций сша
22:44:42 06-06-2026
Оно им надо?