Россия ведет переговоры о внедрении карты "Мир" в Таиланде, Сингапуре и Малайзии

Главное препятствие — страх банков перед вторичными санкциями

06 июня 2026, 16:33, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россия ведет переговоры о внедрении национальной платежной карты "Мир" в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в интервью газете "Известия".

По его словам, чем удобнее платежная инфраструктура для российских туристов, тем больше денег они оставляют в стране отдыха.

«Мы славимся по всему миру тем, что у нас самый дорогой турист — он больше всего денег оставляет, когда приезжает отдыхать», — отметил Катырин.

Однако основным барьером для внедрения карты "Мир" остаются опасения зарубежных банков перед вторичными санкциями. Уже сейчас в некоторых странах, где карта принимается, действуют ограничения. Например, в одних государствах можно снять наличные, но нельзя оплатить покупки, в других — наоборот.

Переговоры активизировались на фоне изменений в туристическом потоке из России. Из-за сокращения срока безвизового пребывания для россиян с 60 до 30 дней некоторые путешественники стали выбирать альтернативные направления: Вьетнам, Хайнань, ОАЭ, Шри-Ланку и Египет.