Россия обсуждает полную отмену виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также сообщил о возможности безвизовых поездок для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама
06 июня 2026, 09:32, ИА Амител
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.
«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сообщил вице-премьер.
В 2025 году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.
09:57:21 06-06-2026
Пенсионеры аплодируют
10:04:26 06-06-2026
Гость (09:57:21 06-06-2026) Пенсионеры аплодируют ... а также предпенсионеры.
10:16:02 06-06-2026
мы в восторге и восхищении. (10:04:26 06-06-2026) а также предпенсионеры. ... Да вообще много аплодирующих
11:12:51 06-06-2026
Гость (09:57:21 06-06-2026) Пенсионеры аплодируют ... Нам с голоду бы не сдохнуть да лекарств купить...
13:14:33 06-06-2026
Кость (11:12:51 06-06-2026) Нам с голоду бы не сдохнуть да лекарств купить... ... не надо портить статистику.
10:03:02 06-06-2026
одни из самых православных стран..
10:29:31 06-06-2026
найди отличия. (10:03:02 06-06-2026) одни из самых православных стран.. ... В России не только православные живут.
11:00:24 06-06-2026
найди отличия. (10:03:02 06-06-2026) одни из самых православных стран.. ... Кому какие клочки земли достались
10:36:29 06-06-2026
Познакомились с Эмиром Вторым Вторым принцем Бурухтании.
12:01:57 06-06-2026
Звучит примерно также как: зайдите в гум и купите пару маек для сна- сегодня скидка.
13:20:41 06-06-2026
Трагати (12:01:57 06-06-2026) Звучит примерно также как: зайдите в гум и купите пару маек ... сегодня скидка.©
точно.
вместо тысячи рублей, всего лишь сто долларов.
12:05:49 06-06-2026
Особпнно Мьянма "безопасна". Хотя прсле дружбы с талибаном уже ничему не удивляешься. Все веселее и неадекватнее
16:14:33 06-06-2026
Ну чего вы?.. Пусть желающие туда едут, жалко вам штоли))🫢