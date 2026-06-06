Россия обсуждает полную отмену виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также сообщил о возможности безвизовых поездок для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама

06 июня 2026, 09:32, ИА Амител

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сообщил вице-премьер.

В 2025 году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.