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Россия обсуждает полную отмену виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также сообщил о возможности безвизовых поездок для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама

06 июня 2026, 09:32, ИА Амител

Остров / Тропики / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Остров / Тропики / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сообщил вице-премьер.

В 2025 году Россия уже отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

       

Комментарии 13

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Гость

09:57:21 06-06-2026

Пенсионеры аплодируют

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мы в восторге и восхищении.

10:04:26 06-06-2026

Гость (09:57:21 06-06-2026) Пенсионеры аплодируют ... а также предпенсионеры.

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Гость

10:16:02 06-06-2026

мы в восторге и восхищении. (10:04:26 06-06-2026) а также предпенсионеры. ... Да вообще много аплодирующих

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Кость

11:12:51 06-06-2026

Гость (09:57:21 06-06-2026) Пенсионеры аплодируют ... Нам с голоду бы не сдохнуть да лекарств купить...

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вокруг света, как вокруг смеха

13:14:33 06-06-2026

Кость (11:12:51 06-06-2026) Нам с голоду бы не сдохнуть да лекарств купить... ... не надо портить статистику.

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найди отличия.

10:03:02 06-06-2026

одни из самых православных стран..

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Нашёл отличия

10:29:31 06-06-2026

найди отличия. (10:03:02 06-06-2026) одни из самых православных стран.. ... В России не только православные живут.

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Гость

11:00:24 06-06-2026

найди отличия. (10:03:02 06-06-2026) одни из самых православных стран.. ... Кому какие клочки земли достались

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Гость

10:36:29 06-06-2026

Познакомились с Эмиром Вторым Вторым принцем Бурухтании.

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Трагати

12:01:57 06-06-2026

Звучит примерно также как: зайдите в гум и купите пару маек для сна- сегодня скидка.

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ведь нолей меньше.

13:20:41 06-06-2026

Трагати (12:01:57 06-06-2026) Звучит примерно также как: зайдите в гум и купите пару маек ... сегодня скидка.©
точно.
вместо тысячи рублей, всего лишь сто долларов.

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О

12:05:49 06-06-2026

Особпнно Мьянма "безопасна". Хотя прсле дружбы с талибаном уже ничему не удивляешься. Все веселее и неадекватнее

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Гость

16:14:33 06-06-2026

Ну чего вы?.. Пусть желающие туда едут, жалко вам штоли))🫢

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