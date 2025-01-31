Россиян не станут обязывать входить на маркетплейсы через "Госуслуги"
Замглавы Минцифры заявил, что так точно не собираются делать
31 января 2025, 11:15, ИА Амител
В России не будет обязательной авторизации на Wildberries и других маркетплейсах через "Госуслуги", сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.
"Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через "Госуслуги". Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]", – цитирует его ТАСС.
Ранее появилась информация о том, что правительство готовит против мошенников новые меры, которые могут обязать пользователей регистрироваться на маркетплейсах и досках объявлений через "Госуслуги".
В январе губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что на маркетплейсе Ozon появилась витрина "Сделано в Алтайском крае" с подборкой товаров, произведенных компаниями региона.
11:20:27 31-01-2025
Чо, не вывезли?
🤣
11:43:10 31-01-2025
Скорее всего умные люди перестанут там что то покупать и безопаснее в оффлайне живьем и нужного качества с проверкой и реальной гарантией. Тут надо бороться с мошенниками на самих маркетплейсах и т.д.
13:35:19 31-01-2025
Гость (11:43:10 31-01-2025) Скорее всего умные люди перестанут там что то покупать и без... да, на том же ОЗОН товаров качественных все меньше, а знак "оригинальный товар" вообще похоже длякрасоты либо легко опдделывается, неоднократно сталкивался с подделками покупая товар со знаком оригинальности. Не так давно купил типа JBL колонку, а она при включении вместо оригинальнго звука на китайском забарабанила. Прям оригинал.
Другой случчай, попытался купить HDD на комп, он пришел, упаковка вскрыта, на контактах куча следов, диск явно б/у, возможно восстановленный, сколько он проработает черт его знает, вернул, пошел в магазине купил с гарантией и в запаянной упаковке.
валберисом е пользуюсь,бесит цветовая гамма, кривой поиск, и оплата которая не сразу списывается и не сразу проходит - криво бесит.
Поэтому, навести бы порядки, чтобы быть защищенным от подделки, еслли есть знак оригинальносоти то должен быть уверен в том, что товар оригинальнный и НОВЫЙ.