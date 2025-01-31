Россиян не станут обязывать входить на маркетплейсы через "Госуслуги"

Замглавы Минцифры заявил, что так точно не собираются делать

31 января 2025, 11:15, ИА Амител

ПВЗ Wildberries / Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

В России не будет обязательной авторизации на Wildberries и других маркетплейсах через "Госуслуги", сказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

"Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через "Госуслуги". Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]", – цитирует его ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что правительство готовит против мошенников новые меры, которые могут обязать пользователей регистрироваться на маркетплейсах и досках объявлений через "Госуслуги".

В январе губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что на маркетплейсе Ozon появилась витрина "Сделано в Алтайском крае" с подборкой товаров, произведенных компаниями региона.