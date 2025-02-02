Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами

Злоумышленники подделывают квитанции ЖКХ

02 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Мошенник / Фото: jcomp / freepik.com

Россиянам угрожает новый вид мошенничества, связанный с поддельными QR-кодами, – квишинг. Аналитик-исследователь киберугроз R-Vision Игорь Семенюта рассказал "Газете.ru" о распространенной квишинговой схеме с поддельными квитанциями ЖКХ.

Мошенники подделывают счета, меняя QR-коды, и жертвы, не проверяя реквизиты, переводят деньги на подставные счета. В некоторых случаях злоумышленники дополнительно заражают устройства вирусами.

"Если человек попадается на уловку злоумышленника, то после оплаты поддельной квитанции деньги попадают в руки мошенников, а жертва узнает об обмане только когда приходит следующий счет", – отметил Семенюта.

Эксперт рекомендует проверять источники QR-кодов, самостоятельно заходить на официальные сайты для оплаты и использовать приложения, которые показывают реальный адрес перед переходом.