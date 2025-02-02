Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами
Злоумышленники подделывают квитанции ЖКХ
02 февраля 2025, 18:00, ИА Амител
Россиянам угрожает новый вид мошенничества, связанный с поддельными QR-кодами, – квишинг. Аналитик-исследователь киберугроз R-Vision Игорь Семенюта рассказал "Газете.ru" о распространенной квишинговой схеме с поддельными квитанциями ЖКХ.
Мошенники подделывают счета, меняя QR-коды, и жертвы, не проверяя реквизиты, переводят деньги на подставные счета. В некоторых случаях злоумышленники дополнительно заражают устройства вирусами.
"Если человек попадается на уловку злоумышленника, то после оплаты поддельной квитанции деньги попадают в руки мошенников, а жертва узнает об обмане только когда приходит следующий счет", – отметил Семенюта.
Эксперт рекомендует проверять источники QR-кодов, самостоятельно заходить на официальные сайты для оплаты и использовать приложения, которые показывают реальный адрес перед переходом.
"Проверьте защищенность сайта. Если код перенаправляет вас на страницу, где требуется ввести личные данные, обратите внимание на значок замка в адресной строке браузера. Если его нет или адрес кажется подозрительным, это может быть сигналом для прекращения перехода", – подчеркнул он.
22:17:23 02-02-2025
Главное для тех, кто внедрил эти самые "QR-коды", - оповестить потенциальных жертв о грозящей им участи: далее можно со спокойной совестью умыть руки (не наше, мол, дело - выявлять и искоренять злоумышленников!)...
14:14:58 03-02-2025
Куколды не нужны
02:06:06 04-02-2025
так электронные же сейчас и автоплатеж! у кого-то еще бумажные что-ли?! ШОК