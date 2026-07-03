Россиян предупредили о новой схеме мошенников с СБП

Все необходимые данные между государственными органами и банками передаются автоматически

03 июля 2026, 11:44, ИА Амител

Телефон, мессенджер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с Системой быстрых платежей (СБП). Злоумышленники убеждают жертв, что их доступ к сервису могут заблокировать из-за якобы выявленной подозрительной активности, после чего пытаются похитить деньги и персональные данные. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

По данным специалистов, мошенники представляются сотрудниками банков или контролирующих органов и сообщают, что в цепочке переводов клиента обнаружена подозрительная активность либо произошел технический сбой. Под этим предлогом они утверждают, что доступ к Системе быстрых платежей будет заблокирован.

Затем злоумышленники предлагают пройти "срочную верификацию". Для этого они просят продиктовать код из SMS, установить якобы официальное приложение или перевести деньги на так называемый "безопасный счет".

Эксперты отмечают, что в июле мошенники используют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на недостаточную осведомленность граждан о принципах работы СБП.

В "Мошеловке" напоминают, что никаких дополнительных подтверждений или верификаций для использования Системы быстрых платежей не требуется. Все необходимые данные между государственными органами и банками передаются автоматически.

Специалисты рекомендуют не сообщать посторонним коды из SMS, не устанавливать приложения по указанию неизвестных собеседников и не переводить деньги на "безопасные счета". Если поступил подобный звонок, следует сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по номеру горячей линии.