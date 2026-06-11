Россиянам рассказали о самых распространенных схемах мошенников в 2026 году

Конечной целью злоумышленников, как правило, становится перевод денежных средств на подконтрольные счета

11 июня 2026, 11:16, ИА Амител

Телефонный звонок от мошенника / Изображение создано в promli.com / amic.ru

Многоэтапные схемы с использованием методов социальной инженерии, аферы с доставкой цветов и посылок, обман в сфере ЖКХ, мошенничество с "горящими" турами и схемы на сайтах знакомств стали наиболее распространенными способами обмана россиян за первые пять месяцев 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

По словам эксперта, лидирующей остается многоступенчатая схема, основанная на психологическом давлении.

«Самая распространенная схема — с использованием социальной инженерии. Она выглядит как серия из нескольких шагов. Жертве звонит мошенник под видом сотрудника банка, затем мошенник под видом следователя и предлагает помочь — все происходит с подменой номеров», — пояснил Щербаченко.

Конечной целью злоумышленников, как правило, становится перевод денежных средств на подконтрольные счета, оформление кредитов или передача наличных курьерам.

Еще одной популярной схемой остается обман с доставкой цветов, писем или посылок. Под видом курьеров аферисты просят назвать код из СМС-сообщения якобы для подтверждения получения заказа. На практике этот код может использоваться для получения доступа к аккаунту на портале госуслуг или в банковском приложении.

Сохраняют актуальность и мошеннические схемы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

«Тема ЖКХ также достаточно распространенная у мошенников. Существует несколько вариантов в этом направлении. Например, поддельные QR-коды для квитанций на оплату ЖКХ, рассылка вредоносных фишинговых ссылок якобы для оплаты услуг, а также вредоносные мобильные приложения под видом сервисов оплаты», — отметил эксперт.

Кроме того, в период отпусков возрастает число случаев обмана при покупке туристических путевок. Злоумышленники создают сайты-двойники известных туроператоров и предлагают "горящие" туры по ценам значительно ниже рыночных. После получения оплаты такие ресурсы перестают работать.

В числе распространенных схем также остаются аферы на сайтах знакомств. По словам Щербаченко, мошенники стараются как можно быстрее перевести общение в мессенджеры, где направляют потенциальным жертвам фишинговые ссылки или под различными предлогами выманивают деньги.

Специалисты рекомендуют не сообщать посторонним коды из СМС, тщательно проверять адреса сайтов перед вводом личных данных и не принимать финансовые решения под давлением или угрозами со стороны незнакомцев.