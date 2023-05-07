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Россиян предупредили о серьезных колебаниях курса рубля

Изменения могут варьироваться в диапазоне от 76 до 80 рублей за доллар

07 мая 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о том, что курс рубля в ближайшие дни может начать "скакать". Его слова передаёт "Лента. ру".

По словам специалиста, курс может изменяться в диапазоне от 76 до 80 рублей за доллар. Он добавил, что условия для укрепления рубля есть, но при этом валюта должна поддерживать стабильность.

Отрицательная динамика может опустить курс рубля до отметки в 82 единицы за доллар, а при положительной динамике торги могут вестись на уровне 75 рублей.

Экономика

Комментарии 1

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Гость

06:56:25 08-05-2023

Вообще пофиг, че там с юанем?

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