Россиянам грозит тюрьма за сбор некоторых грибов

Оценивать тяжесть преступления будут по каждому отдельному эпизоду

28 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С 12 октября вступит в силу новая статья уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за повреждение или уничтожение краснокнижных грибов. Об этом сообщает "Лента".

Юрист Татевик Чугурян пояснила, что максимальный размер наказания, который предусматривает эта статья, составляет девять лет лишения свободы.

При этом каждый эпизод и его тяжесть будут оцениваться отдельно.

Специалист считает, что обычным грибникам опасность не грозит и в действиях того, кто случайно срезал запретный гриб, не будет состава преступления.