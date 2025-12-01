Россиянам начали отменять путевки в Венесуэлу из-за закрытого неба и риска конфликта

Туристы экстренно выезжают из страны обратно в Россию

01 декабря 2025, 13:15, ИА Амител

Аэропорт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне столкнулись с отменой путевок в Венесуэлу – туроператоры начали останавливать продажи и переносить отдых туристов на другие направления из-за закрытого США воздушного пространства и риска военного конфликта. Люди, которые уже находятся в Венесуэле, в экстренном порядке покидают страну, сообщил Shot.

Вечером 30 ноября Pegas Touristik разослал клиентам уведомления об отмене оплаченных туров. Туроператор предложил альтернативу – отдых на кубинском курорте Варадеро. Тем, кто не согласен, рекомендуют перенести деньги на "будущие бронирования". Конкретных отелей на Кубе не называют: туристы предполагают, что заселение будет происходить по принципу "куда есть места – туда и направят". Россиян, уже отдыхающих в Венесуэле, вывозят либо сразу в Россию, либо переправляют на Кубу. После возвращения люди намерены подать досудебные претензии, поскольку о компенсациях сейчас официально ничего не сообщают.

Авиакомпания Nordwind Airlines также аннулировала купленные билеты и обещает вернуть деньги в течение 3–14 дней. Туристов это не устраивает: многие планировали поездку под отпуск и теперь рискуют остаться без отдыха.

Ситуация осложняется напряженными отношениями между США и Венесуэлой, которые длятся уже несколько месяцев. Американская сторона закрыла небо над страной и потребовала от президента Николаса Мадуро покинуть пост, заявив, что готова "рассмотреть применение силы". Формально причины связаны с борьбой с наркоторговлей, однако США параллельно наращивают военную группировку в Карибском бассейне.

