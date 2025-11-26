На границе Китая ужесточили проверки российских туристов из-за безвизового режима

Вместо привычного времени туристам приходится проводить в очереди 2–2,5 часа

Китайские пограничники начали куда внимательнее досматривать российских туристов. Проверки стали жестче на фоне безвизового режима и всплеска путешествий. Об этом сообщает "База".

По информации издания, таможня в КНР активно проверяет багаж именно россиян: изымают часть лекарств и товары, купленные в поездке. Особенно напряженная ситуация в Хуньчуне, Харбине, Суйфэньхэ и на популярном у туристов острове Хайнань. Из-за более тщательного контроля оформление на КПП растянулось: вместо привычного времени туристам приходится проводить в очереди 2–2,5 часа.

Российский турагент Зульфия Ц. рассказала "Базе", что столкнулась с этим лично, когда летела с Хайнаня в Пекин. Ее задержали из-за большого количества жизненно необходимых медикаментов.

Китайские пограничники устроили настоящий рейд, заставили вскрывать каждую упаковку и баночку. Девушка часто путешествует по Китаю, но с такими проверками сталкивается впервые.

Не меньше потрясений пережила Лариса О., которую остановили на погранпереходе из Суйфэньхэ. По словам туристки, ее держали на границе 13 часов без воды и еды, а вещи на сумму около 300 тысяч рублей конфисковали.

При этом правила провоза никто не отменял: при выезде из Китая нужно декларировать ценные покупки дороже 55 тысяч рублей и китайские лекарства, если их общая стоимость превышает 3000 рублей. Без декларации можно перевозить до 220 тысяч рублей как при въезде, так и при выезде.

По словам туристов, новые меры воспринимаются как неожиданно строгие – особенно на направлениях, которые россияне традиционно считали максимально комфортными.

Ранее сообщалось, что спрос на новогодние туры в Китай среди россиян вырос на 30% после отмены визового режима между странами и продолжает увеличиваться. Поднебесная стала лидером среди международных направлений для отдыха в период зимних каникул.