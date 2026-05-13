НОВОСТИОбщество

Россиянам назвали минимальный размер финансовой подушки безопасности

Многие россияне не имеют финансовой подушки или откладывают недостаточно, что делает их уязвимыми перед кризисами

13 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минимальный уровень финансовой подушки безопасности для россиян должен составлять 120 тысяч рублей, заявил в беседе с "Абзацем" Андрей Бархота, эксперт финансового рынка. По его мнению, такие накопления позволят прожить как минимум месяц без дополнительного дохода.

«Для более устойчивого финансового положения в случае непредвиденных обстоятельств сумма сбережений должна быть выше — от 150 до 500 тысяч рублей. Это позволит обеспечить финансовую стабильность на несколько месяцев. Эти цифры соответствуют накоплениям, которые пожилые люди обычно добавляют к своим пенсиям», — отметил он.

Идеальным вариантом, по словам Бархоты, является наличие у человека средств, эквивалентных его доходу за период от шести до девяти месяцев. Такой запас позволит эффективно справляться с рисками, связанными с потерей работы или перебоями в выплатах.

Ранее россияне признались, что часто копят деньги без какой-либо цели.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

       

Комментарии 4

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Гость

19:20:35 13-05-2026

"Советам" разум потому не внемлет,
Что хищная инфляция не дремлет:
Во что, к примеру, сколь бы ни копились,
Советские-то вклады превратились?

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бийчанин

21:07:27 13-05-2026

120 тысяч рублей позволят прожить как минимум месяц без дополнительного дохода. На Алтае даже пенсионеры расходуют эту сумму в месяц с каждой пенсии :)

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Гость

21:58:12 13-05-2026

от финансовой подушки у меня пока только наволочка

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Гость

09:17:44 14-05-2026

Нам предлагают просто сдохнуть 40 тыщ зарплата

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