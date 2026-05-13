Россиянам назвали минимальный размер финансовой подушки безопасности
Многие россияне не имеют финансовой подушки или откладывают недостаточно, что делает их уязвимыми перед кризисами
13 мая 2026, 18:35, ИА Амител
Минимальный уровень финансовой подушки безопасности для россиян должен составлять 120 тысяч рублей, заявил в беседе с "Абзацем" Андрей Бархота, эксперт финансового рынка. По его мнению, такие накопления позволят прожить как минимум месяц без дополнительного дохода.
«Для более устойчивого финансового положения в случае непредвиденных обстоятельств сумма сбережений должна быть выше — от 150 до 500 тысяч рублей. Это позволит обеспечить финансовую стабильность на несколько месяцев. Эти цифры соответствуют накоплениям, которые пожилые люди обычно добавляют к своим пенсиям», — отметил он.
Идеальным вариантом, по словам Бархоты, является наличие у человека средств, эквивалентных его доходу за период от шести до девяти месяцев. Такой запас позволит эффективно справляться с рисками, связанными с потерей работы или перебоями в выплатах.
Ранее россияне признались, что часто копят деньги без какой-либо цели.
19:20:35 13-05-2026
"Советам" разум потому не внемлет,
Что хищная инфляция не дремлет:
Во что, к примеру, сколь бы ни копились,
Советские-то вклады превратились?
21:07:27 13-05-2026
120 тысяч рублей позволят прожить как минимум месяц без дополнительного дохода. На Алтае даже пенсионеры расходуют эту сумму в месяц с каждой пенсии :)
21:58:12 13-05-2026
от финансовой подушки у меня пока только наволочка
09:17:44 14-05-2026
Нам предлагают просто сдохнуть 40 тыщ зарплата