Многие россияне не имеют финансовой подушки или откладывают недостаточно, что делает их уязвимыми перед кризисами

13 мая 2026, 18:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минимальный уровень финансовой подушки безопасности для россиян должен составлять 120 тысяч рублей, заявил в беседе с "Абзацем" Андрей Бархота, эксперт финансового рынка. По его мнению, такие накопления позволят прожить как минимум месяц без дополнительного дохода.

«Для более устойчивого финансового положения в случае непредвиденных обстоятельств сумма сбережений должна быть выше — от 150 до 500 тысяч рублей. Это позволит обеспечить финансовую стабильность на несколько месяцев. Эти цифры соответствуют накоплениям, которые пожилые люди обычно добавляют к своим пенсиям», — отметил он.

Идеальным вариантом, по словам Бархоты, является наличие у человека средств, эквивалентных его доходу за период от шести до девяти месяцев. Такой запас позволит эффективно справляться с рисками, связанными с потерей работы или перебоями в выплатах.

Ранее россияне признались, что часто копят деньги без какой-либо цели.