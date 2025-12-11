Россияне признались, что часто копят деньги без какой-либо цели
Для многих жителей страны откладывание средств – привычный ритуал, после которого они награждают себя
11 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
Приблизительно 70% граждан России намерены нарастить свои сбережения в будущем году. Такие данные приводит "Газета.ru", ссылаясь на аналитические исследования.
Главной мотивацией для накоплений является формирование "финансовой подушки безопасности". Около четверти участников опроса откладывают средства на отпуск или туристические поездки, а каждый шестой – на определенные крупные приобретения.
Дополнительно 16% россиян создают сбережения, не имея четкой цели. После достижения финансовых целей около трети опрошенных приступают к накоплению на следующую, а 27% поощряют себя желанным приобретением.
17:08:21 11-12-2025
Иметь резерв на "всякий пожарный", особенно в наших постоянно меняющихся условиях - это нормально. Ненормально - не иметь, да еще и жить в кредит.
17:10:39 11-12-2025
Это называется на чёрный день
17:13:19 11-12-2025
хотелось бы мне тоже стать настоящей россиянкой, чтобы иметь возможность копить, а не жить от зарплаты до зарплаты.
17:21:13 11-12-2025
гробовые
17:41:16 11-12-2025
Гробовые... С огромным трудом... Жить не на что... Сказки поют
17:49:27 11-12-2025
Нумезматы...
07:35:02 12-12-2025
Гость (17:49:27 11-12-2025) Нумезматы...... Копить и профукать без толку - это тема, да.
11:47:30 12-12-2025
Musik (07:35:02 12-12-2025) Копить и профукать без толку - это тема, да. ... чтобы потом отдать мошенникам по телефону...
08:45:14 12-12-2025
Это называется "иметь финансовую подушку".
09:48:00 12-12-2025
Это чтобы потом на безопасный счёт было что положить