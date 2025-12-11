Россияне признались, что часто копят деньги без какой-либо цели

Для многих жителей страны откладывание средств – привычный ритуал, после которого они награждают себя

11 декабря 2025, ИА Амител

Приблизительно 70% граждан России намерены нарастить свои сбережения в будущем году. Такие данные приводит "Газета.ru", ссылаясь на аналитические исследования.

Главной мотивацией для накоплений является формирование "финансовой подушки безопасности". Около четверти участников опроса откладывают средства на отпуск или туристические поездки, а каждый шестой – на определенные крупные приобретения.

Дополнительно 16% россиян создают сбережения, не имея четкой цели. После достижения финансовых целей около трети опрошенных приступают к накоплению на следующую, а 27% поощряют себя желанным приобретением.