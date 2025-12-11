НОВОСТИЭкономика

Россияне признались, что часто копят деньги без какой-либо цели

Для многих жителей страны откладывание средств – привычный ритуал, после которого они награждают себя

11 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Приблизительно 70% граждан России намерены нарастить свои сбережения в будущем году. Такие данные приводит "Газета.ru", ссылаясь на аналитические исследования.

Главной мотивацией для накоплений является формирование "финансовой подушки безопасности". Около четверти участников опроса откладывают средства на отпуск или туристические поездки, а каждый шестой – на определенные крупные приобретения.

Дополнительно 16% россиян создают сбережения, не имея четкой цели. После достижения финансовых целей около трети опрошенных приступают к накоплению на следующую, а 27% поощряют себя желанным приобретением.

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае на первый взнос по ипотеке придется копить почти пять лет

А в Республике Алтай нужно откладывать еще дольше, поскольку рынок жилья там очень привлекательный, а зарплаты – весьма умеренные
НОВОСТИАлтай

Экономика Россия

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:08:21 11-12-2025

Иметь резерв на "всякий пожарный", особенно в наших постоянно меняющихся условиях - это нормально. Ненормально - не иметь, да еще и жить в кредит.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:39 11-12-2025

Это называется на чёрный день

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:13:19 11-12-2025

хотелось бы мне тоже стать настоящей россиянкой, чтобы иметь возможность копить, а не жить от зарплаты до зарплаты.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:13 11-12-2025

гробовые

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:16 11-12-2025

Гробовые... С огромным трудом... Жить не на что... Сказки поют

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:27 11-12-2025

Нумезматы...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:35:02 12-12-2025

Гость (17:49:27 11-12-2025) Нумезматы...... Копить и профукать без толку - это тема, да.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:30 12-12-2025

Musik (07:35:02 12-12-2025) Копить и профукать без толку - это тема, да. ... чтобы потом отдать мошенникам по телефону...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:14 12-12-2025

Это называется "иметь финансовую подушку".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:00 12-12-2025

Это чтобы потом на безопасный счёт было что положить

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров