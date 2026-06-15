Россиянам объяснили, вправе ли они расписываться по-новому

На практике в некоторых организациях могут попросить клиента расписаться так же, как и в документе, удостоверяющем личность

15 июня 2026, 10:19, ИА Амител

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Граждане вправе использовать подпись, которая отличается от той, что стоит в паспорте. Российское законодательство не устанавливает специального порядка ее изменения. Об этом РИА Новости рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

По словам эксперта, действующие нормы не обязывают человека всю жизнь пользоваться одним и тем же вариантом подписи.

«Законодательных требований по порядку смены подписи нет. Человек может расписываться подписью, которая не является точной копией его подписи в паспорте», — пояснил Сбитнев.

При этом юрист отметил, что на практике в некоторых организациях могут попросить клиента расписаться так же, как и в документе, удостоверяющем личность. В частности, такая практика встречается в банковской сфере, где сотрудники стремятся минимизировать риск возникновения сомнений относительно личности подписанта.

Эксперт рекомендует использовать подпись, совпадающую с той, которая указана в паспорте, при заключении важных сделок и подписании юридически значимых документов.

«Лучше ставить подпись как в паспорте при заключении сделок, чтобы у третьих лиц не возникло сомнения, что именно подписант выразил свою волю на вступление в правоотношения», — подчеркнул специалист.

Вместе с тем даже различие между подписью в паспорте и подписью на документе не означает автоматического признания такого документа недействительным. В случае возникновения спора человек может подтвердить, что именно он поставил подпись.