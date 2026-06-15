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Россиянам объяснили, вправе ли они расписываться по-новому

На практике в некоторых организациях могут попросить клиента расписаться так же, как и в документе, удостоверяющем личность

15 июня 2026, 10:19, ИА Амител

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Граждане вправе использовать подпись, которая отличается от той, что стоит в паспорте. Российское законодательство не устанавливает специального порядка ее изменения. Об этом РИА Новости рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

По словам эксперта, действующие нормы не обязывают человека всю жизнь пользоваться одним и тем же вариантом подписи.

«Законодательных требований по порядку смены подписи нет. Человек может расписываться подписью, которая не является точной копией его подписи в паспорте», — пояснил Сбитнев.

При этом юрист отметил, что на практике в некоторых организациях могут попросить клиента расписаться так же, как и в документе, удостоверяющем личность. В частности, такая практика встречается в банковской сфере, где сотрудники стремятся минимизировать риск возникновения сомнений относительно личности подписанта.

Эксперт рекомендует использовать подпись, совпадающую с той, которая указана в паспорте, при заключении важных сделок и подписании юридически значимых документов.

«Лучше ставить подпись как в паспорте при заключении сделок, чтобы у третьих лиц не возникло сомнения, что именно подписант выразил свою волю на вступление в правоотношения», — подчеркнул специалист.

Вместе с тем даже различие между подписью в паспорте и подписью на документе не означает автоматического признания такого документа недействительным. В случае возникновения спора человек может подтвердить, что именно он поставил подпись.

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

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Комментарии 7

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Гость

11:05:20 15-06-2026

после перелома правой руки, почерк совсем испортился, пальцы плохо слушаются, подпись получается корявой и не такой как в паспорте, сложности возникают практически во всех гос.структурах.

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Гость

11:50:21 15-06-2026

Гость (11:05:20 15-06-2026) после перелома правой руки, почерк совсем испортился, пальцы... Госструктуры для того и созданы что бы у тебя возникали трудности.. И не только с подписями...

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Гость

12:20:55 15-06-2026

Я как хочу так и расписываюсь кому не нравится шлю лесом

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Гость

15:46:27 15-06-2026

Приходилось по работе очень много подписей ставить. Иногда по 100 и более в день. В школе у меня подпись была из первых трех букв фамилии. С годами сокращал ее. Лет через 5 после школы когда много подписей прихоилось ставить ставил просто крестик (не запрещено законом). Причем я работал следователем в прокуратуре 2 года и 19 лет адвокатом. И нормально везде моя подпись крестиком проходила. Никто не делал замечания. До сих пор ставлю просто крестик.

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Мусик

16:03:21 15-06-2026

Гость (15:46:27 15-06-2026) Приходилось по работе очень много подписей ставить. Иногда п... может быть вы просто неграмотный и не выучили буквы?
однако люди у вас вокруг добрые и интеллигентные, не говорят вам что о вас думают.

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Гость

08:46:47 16-06-2026

Гость (15:46:27 15-06-2026) Приходилось по работе очень много подписей ставить. Иногда п..И нормально везде моя подпись крестиком проходила. Никто не делал замечания. До сих пор ставлю просто крестик..
То есть вашу подпись может подделать каждый?

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Гость

15:56:48 15-06-2026

я крест ставлю одним взмахом и не заморачиваюсь

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