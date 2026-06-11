Юрист объяснила, считается ли нарушением пересылка сообщений из рабочих чатов

Пересылка служебной информации может рассматриваться как нарушение трудовых обязанностей

11 июня 2026, 12:47, ИА Амител

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Сотрудники могут понести дисциплинарную ответственность за пересылку рабочих сообщений и документов на личную электронную почту, в сторонние мессенджеры или третьим лицам. Об этом РИА Новости рассказала юрист Марианна Портнова.

По словам специалиста, работодатель вправе применять меры воздействия, если подобные действия нарушают внутренние правила организации.

«Работодатель имеет полное законное право наказать сотрудников за пересылку рабочих сообщений и документов, особенно если это происходит на личную почту, сторонние мессенджеры или третьим лицам. Наказание может варьироваться от замечания вплоть до увольнения по статье», — отметила Портнова.

При этом юрист подчеркнула, что для привлечения работника к ответственности в компании должны быть утверждены соответствующие локальные нормативные акты. Речь идет, в частности, о положении о коммерческой тайне, политике информационной безопасности или правилах внутреннего трудового распорядка. Сотрудник должен быть ознакомлен с этими документами под подпись.

Если в передаваемой информации содержатся персональные данные или сведения, составляющие коммерческую тайну, последствия для работника могут быть более серьезными.

В таких случаях возможно увольнение на основании подпункта "в" части 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ, предусматривающего расторжение трудового договора за разглашение охраняемой законом тайны.

«Если же была пересылка обычной рабочей информации, которая не содержит персональные данные или коммерческую тайну, то может быть замечание, для этого должны быть приняты перечисленные выше внутренние документы», — пояснила Портнова.

Кроме того, по словам эксперта, пересылка служебной информации может рассматриваться как нарушение трудовых обязанностей, если такие действия привели к утечке данных или повлекли для работодателя финансовые потери.

Юристы рекомендуют сотрудникам использовать для работы исключительно корпоративные каналы связи и внимательно изучать внутренние документы организации, регулирующие вопросы информационной безопасности и обращения со служебной информацией.