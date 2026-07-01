При использовании "Евро-2" интервал замены масла придется сокращать вдвое, иначе велик риск серьезного ремонта

01 июля 2026, 15:02, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Бензин класса "Евро-2", который планируют разрешить к выпуску в России, может негативно сказаться на двигателях новых автомобилей, заявил в интервью для "Вечернего Абзаца" Алексей Петропольский, эксперт московского отделения бизнес-ассоциации "Опора России". По его словам, владельцам машин, выпущенных около 20 лет назад, беспокоиться не стоит.

Специалист объяснил, что новые автомобили имеют более высокие стандарты качества двигателей, особенно это касается турбированных моделей.

«Использование топлива класса "Евро-2" или "Евро-3" в таких двигателях может привести к их быстрому износу и засорению, что потребует замены либо фильтра, либо самого двигателя», — отметил он.

Петропольский также подчеркнул, что разрешение на производство топлива пониженного класса связано с двумя основными причинами. Во-первых, это попытка правительства помочь небольшим топливным компаниям выйти на массовый рынок, на котором они ранее отсутствовали. Во-вторых, это удовлетворение спроса владельцев старых автомобилей, для которых такое топливо может быть более доступным.

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