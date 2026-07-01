Россиянам рассказали, что топливо "Евро-2" может убить двигатель
При использовании "Евро-2" интервал замены масла придется сокращать вдвое, иначе велик риск серьезного ремонта
01 июля 2026, 15:02, ИА Амител
Бензин класса "Евро-2", который планируют разрешить к выпуску в России, может негативно сказаться на двигателях новых автомобилей, заявил в интервью для "Вечернего Абзаца" Алексей Петропольский, эксперт московского отделения бизнес-ассоциации "Опора России". По его словам, владельцам машин, выпущенных около 20 лет назад, беспокоиться не стоит.
Специалист объяснил, что новые автомобили имеют более высокие стандарты качества двигателей, особенно это касается турбированных моделей.
«Использование топлива класса "Евро-2" или "Евро-3" в таких двигателях может привести к их быстрому износу и засорению, что потребует замены либо фильтра, либо самого двигателя», — отметил он.
Петропольский также подчеркнул, что разрешение на производство топлива пониженного класса связано с двумя основными причинами. Во-первых, это попытка правительства помочь небольшим топливным компаниям выйти на массовый рынок, на котором они ранее отсутствовали. Во-вторых, это удовлетворение спроса владельцев старых автомобилей, для которых такое топливо может быть более доступным.
Ранее amic.ru писал, что лимиты на продажу топлива вводят на Алтае. Глава региона высказался о нехватке бензина.
15:11:48 01-07-2026
О дают. Лучше продать авто.
15:25:05 01-07-2026
Уж лучше бы как встарь ослиной мочой зазбавляли - всё вреда меньше.
15:30:17 01-07-2026
"Алексей Петропольский, эксперт московского отделения бизнес-ассоциации "Опора России""------- Альоша,а ты почему не опираешь Россию???
15:59:53 01-07-2026
теперь абсолютно безнаказанно будут продавать ослиную мочу по ене евро-5.
09:41:07 02-07-2026
Трагати (15:59:53 01-07-2026) теперь абсолютно безнаказанно будут продавать ослиную мочу п... Акстись, болезный, в ослиной моче нет 150мг серы на литр, в отличие от бензина Евро-3 и -2.
Так что ослиная моча чище, чем нынешний бензин.
16:15:08 01-07-2026
Как удачно вывернулись - кризис производства топлива представили как (цитирую) "разрешение на производство топлива пониженного класса связано с двумя основными причинами. Во-первых, это попытка правительства помочь небольшим топливным компаниям выйти на массовый рынок, на котором они ранее отсутствовали. Во-вторых, это удовлетворение спроса владельцев старых автомобилей, для которых такое топливо может быть более доступным".
Искренне верю, что и небольшие компании сумеют выйти на этот рынок, и что цены на топливо стандарта "евро-2" будут ниже два раза (я верю в честнось депутатов, я верю в леших, домовых (С).
22:06:20 01-07-2026
если топливо ЕВРО-2 может навредить, двигателю, значит, это не ЕВРО-2 и даже не Россия-83, это просто паленое топливо
09:42:22 02-07-2026
А правительство не хочет компенсировать ремонт моторов всем владельцам?
Сами же заставляли покупать машины класса евро-5 и евро-6, а сейчас профукали большинство НПЗ.
09:45:39 02-07-2026
Вот это прорыв! Прям зависть берет за наше светлое будущее.