Россиянам рассказали, как с 1 апреля вырастет социальная пенсия

Средний размер выплаты составит 15,5 тысячи рублей

07 марта 2025, 07:47, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средний размер социальной пенсии в России с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей. Это станет возможным благодаря индексации выплаты на 14,75%, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75%. – Прим. ред.) <...> С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)", – заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Получать такую пенсию могут россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и так далее). В таком случае выплату назначают на пять лет позже общеустановленного срока: в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин. Также социальные пенсии россияне получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Помимо этого, индексация коснется ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Общее количество получателей таких пенсий – около 700 тысяч человек.