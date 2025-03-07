Россиянам рассказали, как с 1 апреля вырастет социальная пенсия
Средний размер выплаты составит 15,5 тысячи рублей
07 марта 2025, 07:47, ИА Амител
Средний размер социальной пенсии в России с 1 апреля этого года составит 15,5 тысячи рублей. Это станет возможным благодаря индексации выплаты на 14,75%, сообщает РИА Новости.
"В соответствии с законодательством РФ с 1 апреля традиционно будут проиндексированы социальные пенсии (на 14,75%. – Прим. ред.) <...> С 1 апреля 2025 года средний размер социальных пенсий в РФ составит 15 505 рублей, что практически соответствует установленному федеральному прожиточному уровню пенсионера в 2025 году (15 250 рублей)", – заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
Получать такую пенсию могут россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и так далее). В таком случае выплату назначают на пять лет позже общеустановленного срока: в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин. Также социальные пенсии россияне получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.
Помимо этого, индексация коснется ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Общее количество получателей таких пенсий – около 700 тысяч человек.
08:32:26 07-03-2025
Вот как людям жить на этот прожиточный минимум и эти пенсии?! 😂
09:35:52 07-03-2025
Гость (08:32:26 07-03-2025) Вот как людям жить на этот прожиточный минимум и эти пенсии?... Работать надо было. У нас, кто отработал по 40 лет, получают на 2тыс.больше. Это справедливо?
16:06:33 07-03-2025
Гость (09:35:52 07-03-2025) Работать надо было. У нас, кто отработал по 40 лет, пол... Ваше счастье, что была официальная зарплата и работа, не у всех так. Если 40 лет стажа, то есть "ветеран труда", это доплата и 50% льгота по ЖКХ и на пенсию на 5 лет раньше вышли. Завидовать социальным пенсиям стыдно. Вы работали для себя, получали деньги. Не надо стравливать людей.
08:32:33 07-03-2025
А раньше 1 апреля цены снижали на социально значимые товары...!
10:48:59 07-03-2025
Работать надо было. У нас, кто отработал по 40 лет, получают на 2тыс.больше.---- и стоило это того, чтоб всю жизнь пахать как раб на галере?
11:32:28 07-03-2025
Гость (10:48:59 07-03-2025) Работать надо было. У нас, кто отработал по 40 лет, получают... а кто сказал, что как на галерах. На минималку официально. Да и так, чисто номинально работала...
16:58:54 07-03-2025
Гость (11:32:28 07-03-2025) а кто сказал, что как на галерах. На минималку официально. Д... Значит не работала, а числилась, ещё и недовольна.