Индексация выплат составит 14,75%

20 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек", – рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Со слов Котякова, на эти цели в федеральном бюджете заложили порядка 85 миллиардов рублей.

В России социальные пенсии получают те, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также эти выплаты положены инвалидам и людям, потерявшим кормильца.

Согласно данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий, а также примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. К последним относятся: