Россиянам рассказали, кто может получить субсидии на оплату ЖКХ

Среди них — малоимущие и многодетные семьи

25 июня 2025, 08:45, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Россияне имеют право на субсидию, если их расходы на ЖКУ превышают установленную долю от дохода семьи. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, помощь доступна собственникам и нанимателям жилья по договору социального найма, в том числе пенсионерам, малоимущим семьям, многодетным, инвалидам и семьям участников СВО при наличии оснований.

Федеральный норматив на субсидию составляет до 22% от дохода семьи. Ее можно получить, если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог.

"Пример расчета: если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 15 тысяч, то при региональном пороге в 10%, например, как в Москве, допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована в виде субсидии", — уточнил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин перенес крайний срок оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число месяца. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.